വിറങ്ങലിച്ച് നാട്; മധുര മീനാക്ഷി അമ്മൻ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയെ വെട്ടിക്കൊന്നു
തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുര മീനാക്ഷി അമ്മൻ ക്ഷേത്രത്തിലെ കാർ പാർക്കിങ് ഏരിയയ്ക്ക് സമീപം പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയെ വെട്ടിക്കൊന്നു.
Published : May 25, 2026 at 2:09 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുര മീനാക്ഷി അമ്മൻ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയെ വെട്ടിക്കൊന്നു. ഗുബേന്ദ്രൻ എന്ന വിദ്യാർഥിയാണ് ക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ക്ഷേത്രത്തിലെ കാർ പാർക്കിങ് ഏരിയയ്ക്ക് സമീപം രാത്രി വൈകിയാണ് ആക്രമണം നടന്നത്.
സംഭവത്തിൻ്റെ പരിഭ്രാന്തിയിലും ഞെട്ടലിലുമാണ് പ്രദേശം. രണ്ട് മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളിലായി എത്തിയ അഞ്ചംഗ സംഘമാണ് ഗുബേന്ദ്രനെ ആക്രമിച്ചതെന്നാണ് ആരോപണം. കഴിഞ്ഞ മാസം ചിത്തിരൈ ഉത്സവത്തിനിടെ ഗുബേന്ദ്രനും "തോത്തൽ മുത്തുമണി" എന്ന് വിളിക്കുന്ന മുത്തുമണിയുമായി നടന്ന സംഘർഷത്തിനും കൊലപാതകത്തിനും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ.
മുത്തുമണിയും ഗുബേന്ദ്രനും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മുത്തുമണിക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റിരുന്നുവെന്നും ഇതിന് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ മുത്തുമണി ഒരു മാസത്തോളം കാത്തിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പരിക്കുകളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ ഗുബേന്ദ്രനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ മുത്തുമണി പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നുവെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
പദ്ധതിയനുസരിച്ച് മീനാക്ഷി അമ്മൻ ക്ഷേത്ര പാർക്കിങ് ഏരിയയ്ക്ക് സമീപം രാത്രി മുത്തുമണിയും സഹോദരൻ രാജ്, സതീഷ് കുമാർ എന്ന "കുട്ടൻ", ഹരി കൃഷ്ണൻ, മുത്തുകുമാർ എന്നിവർ ഒരുമിച്ച് ഗുബേന്ദ്രനെ വളഞ്ഞിട്ട് മാരകായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഗുബേന്ദ്രൻ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, സംഘം അയാളെ പിന്തുടർന്ന് പലതവണ വെട്ടി. തുടർന്ന് സംഭവസ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ ഇയാൾ മരണപ്പെട്ടു.
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ വിളക്കുത്തൂൺ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്ത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി മധുര സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് അയച്ചു. പൊലീസ് കൊലപാതക കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഒളിവിൽ പോയ പ്രതികൾക്കായി തെരച്ചിൽ നടത്തുകയാണ്. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. മധുരയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും കൂടുതൽ ആളുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നതുമായ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം നടന്ന കൊലപാതകം താമസക്കാർക്കും ഭക്തർക്കും ഇടയിൽ വ്യാപകമായ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുള്ള കോർപ്പറേഷൻ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പാർക്കിങ് കോംപ്ലക്സിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കടകളിൽ സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ പതിവായി ഒത്തുകൂടുന്നുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു. മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം തുടങ്ങിയ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രദേശത്ത് സാധാരണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഇത് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം അക്രമ സംഭവങ്ങളും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും തടയുന്നതിന് മീനാക്ഷി അമ്മൻ ക്ഷേത്ര മേഖലയ്ക്ക് ചുറ്റും രാത്രി പട്രോളിങും നിരീക്ഷണവും ശക്തമാക്കണമെന്ന് പൊതുജനങ്ങൾ പൊലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
