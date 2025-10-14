ETV Bharat / bharat

പടക്കം പൊട്ടിച്ചതിന് സ്‌കൂളിൽ നിന്ന് സസ്‌പെൻ്റ് ചെയ്‌തു; മനംനൊന്ത് വിദ്യാർഥിയുടെ ആത്മഹത്യ

സെൻ്റ് അൽഫോൻസ സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാർഥിയാണ് മരിച്ച സാഹിൽ.

PRITHVIPUR ST ALPHONSA SCHOOL MADHYA PRADESH student suicide suspension
Sahil (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 14, 2025 at 8:04 PM IST

ഭോപ്പാൽ: സ്‌കൂളിൽ നിന്നും സസ്‌പെൻഷൻ നടപടി നേരിട്ട പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. മധ്യപ്രദേശ് നിവാരി സ്വദേശി സാഹിലാണ് തൂങ്ങി മരിച്ചത്. സെൻ്റ് അൽഫോൻസ സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാർഥിയാണ് സാഹിൽ. സ്‌കൂളിൽ നിന്ന് സസ്‌പെൻഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് ആത്മഹത്യ.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്‌കൂളിൽ പടക്കം പൊട്ടിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ സാഹിലിനെ 15 ദിവസത്തേയ്‌ക്ക് സസ്‌പെൻ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. കൂടാതെ സ്‌കൂൾ അധികൃതർ വിദ്യാർഥിയെ ശാരീരികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നും ഇരയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആരോപിച്ചു. സംഭവത്തിൽ മനംനൊന്തായിരിക്കും വിദ്യാർഥി ആത്മഹത്യ ചെയ്‌തതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

PRITHVIPUR ST ALPHONSA SCHOOL MADHYA PRADESH hange death വിദ്യാർഥി തൂങ്ങി മരിച്ചു
സാഹിലിൻ്റെ പിതാവ് (ETV Bharat)

"സ്‌കൂളിൽ പടക്കം പൊട്ടിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ മകനെ സ്‌കൂൾ അധികൃതർ മർദിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ 15 ദിവസത്തേക്ക് സസ്‌പെൻഷൻ നൽകുകയും ചെയ്‌തെന്ന്" ഇരയുടെ പിതാവ് രാംകുമാർ യാദവ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ താനും മകനും ക്ഷമാപണം നടത്തുകയും ഇനി ആവർത്തിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്‌തുവെന്നും പിതാവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ബോർഡ് പരീക്ഷ അടുത്തതിനാൽ സസ്‌പെൻഷൻ പത്ത് ദിവസമായി ചുരുക്കി തരണമെന്ന് സ്‌കൂൾ അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കില്ലും അവർ അത് വിസമ്മതിക്കുക ആയിരുന്നുവെന്നും രാംകുമാർ യാദവ് പറഞ്ഞു. സ്‌കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതിൻ്റെ വിഷമത്തിലാണ് മകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്‌തതെന്നും ഇതിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും പിതാവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് പ്രിൻസിപ്പൽ

വിദ്യാർഥി തൂങ്ങി മരിച്ച സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് സ്‌കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ റീന മോൾ. സ്‌കൂൾ പരിസരത്ത് പടക്കം പൊട്ടിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ 15 ദിവസത്തേക്ക് സസ്‌പെൻഷൻ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ കുട്ടിയെ മർദിച്ചതും മറ്റും തെറ്റായ വാർത്തയാണെന്നും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചട്ടില്ലെന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ വ്യക്തമാക്കി.

സമാന സംഭവം

കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് മുംബൈയിൽ 19ക്കാരൻ ആത്മഹത്യ ചെയുന്നത്. നീറ്റ് എക്‌സാമിൽ വിജയിച്ച മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ചന്ദ്രപുർ ജില്ല സ്വദേശിയായ അനുരാഗ് അനിൽ ബോർക്കറാണ് മരിച്ചത്. മെഡിസിൻ പഠിക്കാൻ ഇഷ്‌ടമല്ലെന്നും ബിസിനസാണ് താത്‌പര്യമെന്നും ആത്മഹത്യ കുറിപ്പിൽ അനുരാഗ് എഴുതിയിരുന്നു.

കേരളത്തിലും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയ വിദ്യാർഥിയെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതും കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ച വാർത്തയായിരുന്നു. കാസർകോട് സ്വദേശി ശ്രീഹരിയെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. മാസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് മാതാപിതാക്കള്‍ മൊബൈല്‍ നല്‍കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥി തൂങ്ങിമരിച്ചിരുന്നു. ആലപ്പുഴയിലാണ് സംഭവം. ആദിത്യന്‍ ആണ് വേദ വ്യാസ സ്‌കൂളിന് സമീപം തൂങ്ങി മരിച്ചത്.

ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരമല്ല ആത്മഹത്യ പ്രവണതയുള്ളവർ ദിശ ഹെൽപ് ലൈനിലോ (1056), ടെലി മനസ്സ് ഹെൽപ് ലൈനിലോ (14416 ) ബന്ധപ്പെടുക

