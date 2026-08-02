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നീറ്റ് സമരത്തിന് പിന്നാലെ പുതിയ നീക്കവുമായി സിജെപി; ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് നിർണായക യോഗം, ഭാവി പരിപാടികൾ ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കും

കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഛത്രപതി സംഭാജിനഗറിൽ നിർണായക യോഗം ചേരും സംഘടനയുടെ സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെയുടെ വസതിയിലാണ് അംഗങ്ങളുടെ യോഗം നടക്കുക

COCKROACH JANTA PARTY NEET PROTEST CJP CHART FUTURE PROGRAME CJP MEETING IN AUGUST 5
Cockroach Janata Party's Abhijit Dipke leading the protest at Delhi Jantar Mantar (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 2, 2026 at 5:33 PM IST

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മുംബൈ: നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച വിഷയത്തിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുകയും,യുവാകളെ അണിനിരത്തുകയും ചെയ്യ്ത കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഛത്രപതി സംഭാജിനഗറിൽ നിർണായക യോഗം ചേരും. സംഘടനയുടെ സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെയുടെ വസതിയിലാണ് അംഗങ്ങളുടെ യോഗം നടക്കുക. സമരത്തിന് ശേഷമുള്ള സംഘടനയുടെ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങളും പുതിയ പരിപാടികളും യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് സംഘടനാ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്തറിൽ ഒരു മാസം നീണ്ടുനിന്ന നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചക്കെതിരായ സമരത്തിന് ശേഷം പ്രവർത്തകരോട് കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാനും വിദ്യാർത്ഥികളുമായും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുമായും ആശയവിനിമയം നടത്താനും നേതൃത്വം നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഇവരിൽ നിന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും ശേഖരിച്ച ശേഷമാണ് കോർ അംഗങ്ങൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്.

ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കും

ഓഗസ്റ്റ് 5 ലെ യോഗത്തിന് ശേഷം വാർത്തസമ്മേളനം നടത്തി സംഘടനയുടെ തുടർ സമരപരിപാടികളും പ്രവർത്തനരേഖയും ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് സംഘടനാ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകുമെന്നാണ് സൂചന.

'ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേ' ആഘോഷിച്ച് അഭിജീത് ദിപ്കെ

യോഗത്തിന് മുന്നോടിയായി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ തൻ്റെ വസതിയിലെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലെ നാട്ടുകാരെയും സന്ദർശകരെയും കണ്ടുമുട്ടി. 'ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേ'യുടെ ഭാഗമായി കുട്ടികളോടൊപ്പം ആഘോഷങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു. ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്തറിൽ സിജെപി യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചക്കെതിരായ സമരത്തിന് രാജ്യത്തെ യുവജനങ്ങളിൽ, നിന്ന് വലിയ പിന്തുണ ലഭിച്ചിരുന്നു.

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ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്നാലെ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെച്ചതും ദേശീയതലത്തിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. സംഘടനയുടെ അടുത്ത നീക്കങ്ങൾ എന്താകുമെന്നത് ഓഗസ്റ്റ് 5-ലെ യോഗത്തിനും തുടർന്ന് നടക്കുന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിനും ശേഷമേ വ്യക്തമാകൂ.

കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി എന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വ്യവസ്ഥാപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായ ഒരു ആക്ഷേപഹാസ്യ രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റമാണ്. രാഷ്ട്ര തന്ത്രജ്ഞനായ അഭിജിത് ദിപ്കെയാണ് ഇത് രൂപീകരിച്ചത്. 2026 മെയ് 16 നാണ് ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ രൂപം കൊണ്ടത്. സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ പരാമർശത്തെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് "തൊഴിലില്ലാത്തവരുടെ ശബ്ദം" എന്ന ടാഗ്‌ലൈനോടെയാണ് സിജെപി ആരംഭിച്ചത്. ദിവസങ്ങൾക്കകം ലക്ഷക്കണക്കിന് യുവാക്കൾ ഈ ഓൺലൈൻ കൂട്ടായ്‌മയിൽ അംഗങ്ങളാവുകയായിരുന്നു.

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COCKROACH JANTA PARTY
NEET PROTEST
CJP CHART FUTURE PROGRAME
CJP MEETING IN AUGUST 5
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