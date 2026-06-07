ETV Bharat / bharat

വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ; മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെക്കുന്നത് വരെ പ്രതിഷേധിക്കുമെന്ന് സിജെപി

ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവയ്‌ക്കുന്നതുവരെ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകില്ലെന്നും പ്രക്ഷോഭം രാജ്യവ്യാപകമാക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ കർമ്മ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്‌ക്കരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്‌കെ വ്യക്തമാക്കി.

CJP PROTEST ON DHARMENDRA PRADHAN
ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ, അഭിജീത് (Special Arrangement)
author img

By PTI

Published : June 7, 2026 at 5:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മുംബൈ: കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെക്കുന്നത് വരെ പ്രക്ഷോഭം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്ന് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്‌കെ. പരീക്ഷകളിലെയും റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് ടെസ്‌റ്റുകളിലെയും ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരായ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുകയാണ്. ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെക്കുന്നത് വരെ സമരം നീളുമെന്ന് ദിപ്‌കെ വ്യക്തമാക്കി.

മഹാരാഷ്‌ട്രയിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ഇന്നലെ (ജൂൺ 6) രാവിലെയാണ് ദിപ്‌കെ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെ അനുമതിയോടെ ഇവിടെനിന്നും മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ ഛത്രപതി സംഭാജിനഗർ ജില്ലയിലെ എംഐഡിസി വലൂജ് ഏരിയയിലുള്ള തൻ്റെ വസതിയിലേയ്‌ക്ക് പോയി. വസതിയിലെത്തിയ ദിപ്‌കെയെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചു.

വസിതിയിൽ വച്ച് നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ദിപ്‌കെ നിലപാട് അറിയിച്ചത്. ഇന്നലെ ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്ദറിലെ പ്രതിഷേധത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് സിജെപി പ്രതിഷേധക്കാരാണ് ഒത്തുകൂടിയത്. പരീക്ഷകളിലെയും റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് ടെസ്‌റ്റുകളിലെയും ക്രമക്കേടുകളുടെ പേരിൽ ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവയ്‌ക്കണമെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ആവശ്യമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ജന്തർ മന്തറിൽ നടന്ന സിജെപിയുടെ ബാനറിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധം വിജയകരമായിരുന്നു എന്നും എഴായിരത്തോളം പേർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുവെന്നും ദിപ്‌കെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. പ്രസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ രാജ്യവ്യാപകമായി വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവയ്‌ക്കുന്നതുവരെ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകില്ല എന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു. പ്രക്ഷോഭം രാജ്യവ്യാപകമാക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ കർമ്മ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്‌ക്കരിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, തലസ്ഥാനത്ത് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ, ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെ പിരിച്ചു വിടുന്നതിനോ അദ്ദേഹം സ്വമേധയാ രാജിവയ്‌ക്കുന്നതിനോ ഒരാഴ്‌ച കാത്തിരിക്കും. ഫലം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ദിപ്‌കെ പറഞ്ഞു. ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജിയോടൊപ്പം ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപി ഹിന്ദു-മുസ്‌ലിം രാഷ്‌ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടും മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർന്നു. ഭാരത് മാതാ കി ജയ്‌ എന്ന് വിളിച്ച് മാതൃരാജ്യത്തെ വാഴ്‌ത്തുകയും ചെയ്‌തു.

ദിപ്‌കെയുടെ വസതിയിൽ സുരക്ഷ ശക്തം

പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അഭിജിത് ദിപ്‌കിൻ്റെ വസതിയിൽ പൊലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. നേരത്തെ പതിനൊന്ന് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോളിത് പതിനഞ്ചായി വർധിപ്പിച്ചു. ലോക്കൽ പൊലീസും സിറ്റി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയുമാണ് സുരക്ഷയ്‌ക്കായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് എംഐഡിസി വാലൂജ് പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

യുവാക്കളെ ലക്ഷ്യം വച്ച് കോക്രോച്ച് പാർട്ടി

കഴിഞ്ഞ മെയിലാണ് 22 ദശലക്ഷം ഫോളേവേഴ്‌സുമായി സിജെപി പാർട്ടി പൊതുസമൂഹത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. നീറ്റ്, സിബിഎസ്‌ഇ, സിയുഇറ്റി, എസ്‌എസ്‌സി പരീക്ഷകളിലും റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് ടെസ്‌റ്റുകളിലും ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിച്ച് ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കോക്രോച്ച് പാർട്ടി യുവാക്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. ഈ കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിൽ കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തക സോനം വാങ്‌ചുക്ക്, സിപിഐ (എംഎൽ) ലിബറേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദിപങ്കർ ഭട്ടചാരി, സിപിഐയുടെ ആനി രാജ, ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാർഥി യുവജന സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ എന്നിവർ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

Also Read: വൈദ്യുതി മുടക്കത്തിന് പിന്നിൽ ഡിഎംകെ പ്രവർത്തകരെന്ന് ആരോപണം; ടിവികെ എംഎൽഎ പല്ലവിക്കെതിരെ അപകീർത്തി നോട്ടീസ് നൽകി ഡിഎംകെ

TAGGED:

COCKROACH JANTA PARTY
CJP FOUNDER ABHIJEET DIPKE
MINISTER DHARMENDRA PRADHAN
CJP PROTEST IN JANTAR MANTAR
CJP PROTEST ON DHARMENDRA PRADHAN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.