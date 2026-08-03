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ബോസ്‌റ്റണ്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ഡിഗ്രി വ്യാജമോ? സിജെപി രാഷ്‌ട്രീയ പാര്‍ട്ടി ആകുമോ? അഭിജിത് ദീപ്കെയുമായി ഇടിവി ഭാരതിൻ്റെ അഭിമുഖം

തനിക്ക് ബോസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നിന്ന് സ്‌കോളർഷിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അത് ഇതുവരെ തിരിച്ചടച്ചിട്ടില്ലെന്നും ദിപ്കെ. പ്രതികരണം ഇടിവി ഭാരതിന് നല്‍കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില്‍....

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അഭിജിത് ദീപ്കെയുമായി ഇടിവി ഭാരതിൻ്റെ അഭിമുഖം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 3, 2026 at 7:52 PM IST

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ഛത്രപതി സംഭാജിനഗർ (മഹാരാഷ്‌ട്ര): തൻ്റെ ബോസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബിരുദം വ്യാജമെന്ന ആരോപണം തള്ളി കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) സ്ഥാപകൻ അഭിജിത് ദിപ്കെ. തൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം യഥാർത്ഥമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ദിപ്കെ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോട് സ്വന്തം ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പുറത്തുവിടാൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇടിവി ഭാരതിന് നല്‍കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് ദിപ്‌കെയുടെ പ്രതികരണം.

തനിക്ക് ബോസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നിന്ന് സ്‌കോളർഷിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അത് ഇതുവരെ തിരിച്ചടച്ചിട്ടില്ലെന്നും ദിപ്കെ തിങ്കളാഴ്ച പറഞ്ഞു. "കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തോട് എന്താണ് ഇത്ര പ്രശ്നമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതിന് പകരം, ഒരു യുവ ഇന്ത്യക്കാരൻ വിദേശത്ത് പോയി പഠിച്ച്, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സംഭാവന ചെയ്യണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ തിരിച്ചെത്തിയതിൽ അവർ അഭിമാനിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്," ഇടിവി ഭാരതിന് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ സംസാരിക്കവെ ദിപ്കെ പറഞ്ഞു.

"എൻ്റെ പഠനത്തിനായി ബോസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സ്‌കോളർഷിപ്പ് ലഭിച്ചിരുന്നു, കൂടാതെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഞാൻ ഇതുവരെ തിരിച്ചടച്ചിട്ടില്ല," ദിപ്കെ പറഞ്ഞു.

തൻ്റെ ബിരുദം വ്യാജമല്ലെന്നും യഥാർത്ഥമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയ ദിപ്കെ, എത്ര വലിയ അന്വേഷണം നടത്തിയാലും ക്രമക്കേടുകളൊന്നും കണ്ടെത്താനാകില്ലെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ "ചക്രവർത്തി" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, മോദി തൻ്റെ ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിക്കുമോ എന്ന് എക്സിലെ മറ്റൊരു പോസ്റ്റിലൂടെ ദിപ്കെ ചോദിച്ചു.

വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് തുല്യമായതിനാൽ, തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയമാകണമെന്നും സി.ജെ.പി നേതാവ് അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

"സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിലവിൽ സർക്കാർ സ്കൂളുകളുടെ പോരായ്മകൾ കാരണം എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിൽ ചേർക്കുകയാണ്. ഒഴിവുകളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും കുറവ് മുതൽ ചോർന്നൊലിക്കുന്ന ജീർണ്ണിച്ച കെട്ടിടങ്ങൾ വരെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. രാജസ്ഥാനിലെ പെൺകുട്ടികൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് പ്രതിഷേധം വരെ നടത്തിയിരുന്നു," ദിപ്കെ പറഞ്ഞു.

സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. രാജ്യവ്യാപകമായി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ എവിടെയൊക്കെ ക്രമക്കേടുകൾ ഉണ്ടായാലും സി.ജെ.പി പ്രതിഷേധിക്കുമെന്നും സാവിത്രിഭായ് ഫൂലെ പൂനെ സർവ്വകലാശാലയിലെ ബിരുദ തട്ടിപ്പ് പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ തങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായി മാറുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, വോട്ടർമാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വോട്ടുകൾ വെറുതെ അപ്രത്യക്ഷമാകുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പ്രക്രിയയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിൽ എന്താണ് അർത്ഥമെന്ന് സി.ജെ.പി സ്ഥാപകൻ ചോദ്യമുന്നയിച്ചു. രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യം പിന്നോട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പണ്ട് വോട്ടർമാരായിരുന്നു സർക്കാരിനെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ആരാണ് വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്.

“സർക്കാരിന്റെ അഹങ്കാരം തകർന്നിരിക്കുന്നു... ഈ സമരം യുവാക്കളുടെ വിജയമാണ്. കഴിഞ്ഞ 10-12 വർഷമായി അഹങ്കാരത്തോടെ പെരുമാറുകയും തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ രാജി എന്നൊരു പതിവില്ലെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരു സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളുടെ രാജി വാങ്ങാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജിയിൽ മാത്രമല്ല ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വിജയം, മറിച്ച് ആളുകൾ ഭയമില്ലാതെ തെരുവിലിറങ്ങി സർക്കാരിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു എന്നതിലാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ മോശം പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച അദ്ദേഹം, യുവാക്കൾ പൊലീസുകാരെ ചീത്തവിളിക്കുന്നതിൻ്റെയും ആക്രമിക്കുന്നതിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങൾ ഡൽഹി പൊലീസ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു.

"ആദ്യം നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് പൊലീസ് യുവതികളെ എങ്ങനെയാണ് ആക്രമിച്ചതെന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. ചീത്തവിളിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്, ഞങ്ങൾ അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും യുവതികൾ ക്രൂരമായ മർദ്ദനത്തിന് ഇരയായി, അവരുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിൽ അടക്കം മർദ്ദനമേൽക്കുകയും വസ്ത്രങ്ങൾ കീറപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇന്നത്തെ യുവാക്കൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെയാണ് തങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ദിപ്കെ പറഞ്ഞു. "ഞങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുകളും അവർ പൂട്ടിപ്പിച്ചു. ഞങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുകയല്ല. മറിച്ച് സർക്കാരിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുകയാണ്," അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.

തങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്ക് വിദേശത്ത് നിന്ന് ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആരോപണം ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ പരാജയത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. തങ്ങൾക്ക് വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇത്രയും വലിയ തുക ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും ദിപ്‌കെ ചോദിച്ചു.

തങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവരുടെ നേതാവ് ജെ.പി നദ്ദ എങ്ങനെയാണ് തങ്ങളുമായി കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തുന്നത്? കൂടാതെ, തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി എങ്ങനെയാണ് രാജിവയ്ക്കു‌ന്നത്? എന്ന ചോദ്യവും അഭിജിത് ദിപ്‌കെ ഉന്നയിച്ചു.

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