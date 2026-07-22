'രാജ്യത്തിന് താങ്കളെ വേണം'; സോനം വാങ്ചുകിനോട് നിരഹാര സമരം പിൻവലിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് സിജെപി
നിരഹാര സമരം പിൻവലിച്ചാലും ഉത്തരവാദിത്തത്തിനായുള്ള പോരാട്ടം അവസാനിക്കില്ലെന്ന് സിജെപി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആരോഗ്യം വഷളാകുന്നതിൻ്റെ ആശങ്കകൾ വർധിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതികരണം.
Published : July 22, 2026 at 4:06 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ സോനം വാങ്ചുകിനോട് നിരഹാര സമരം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (CJP) പ്രവർത്തകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ. ആരോഗ്യം വഷളാകുന്നതിൻ്റെ ആശങ്കകൾ വർധിച്ചതോടെയാണ് സമരം പിൻവലിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അതേസമയം പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്നും അഭിജീത് ദിപ്കെ വ്യക്തമാക്കി.
സോനം വാങ്ചുക്കിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിലും ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിലും ആശങ്കകൾ ഉയർന്ന് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിലെ നിരഹാര സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ അഭ്യർഥിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ ആവശ്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതുവരെ ജന്തർ മന്തറിലെ സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്ന് അഭിജീത് ദിപ്കെ എക്സിൽ കുറിച്ചു.
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നിരഹാര സമരം പിൻവലിച്ചാലും ഉത്തരവാദിത്തത്തിനായുള്ള പോരാട്ടം അവസാനിക്കില്ലെന്ന് സിജെപി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സോനം വാങ്ചുക്കിൻ്റെ സമരം ഇന്ന് 25-ാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത ദിവസങ്ങൾ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവന് വലിയ ഭീഷണിയുണ്ടെന്നും അഭിജിത് ദീപ്കെ പറഞ്ഞു. സോനം സർ നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിച്ചാലും ഞങ്ങൾ പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്നും ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവയ്ക്കുന്നതുവരെ ഞങ്ങൾ പിന്നോട്ട് പോകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം പ്രതിഷേധം സമാധാനപരമായി തുടരാൻ എല്ലാ അനുയായികളോടും ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരായ പൊലീസ് അതിക്രമത്തിൽ ഇടപെടാതെ കോടതി
ഡൽഹിയിൽ സിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പാർലമെൻ്റ് മാർച്ചിൽ വിദ്യാർഥികൾക്കുനേരെയുണ്ടായ പൊലീസ് അതിക്രമം ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജി അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കണമെന്ന ആവശ്യം സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചത്. കോടതിയുടെ സമയം പാഴാക്കരുതെന്നും ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ താത്പര്യമില്ലെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കി.
ഹർജി അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കണമെന്നും പൊലീസ് നടത്തിയ ക്രൂരതകളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ തൻ്റെ പക്കലുണ്ടെന്നും അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. വിദ്യാർഥികൾ ഇപ്പോഴും പ്രതിഷേധമുഖത്ത് തുടരുകയാണെന്നും അതിനാൽ വ്യാഴാഴ്ച തന്നെ വിഷയം പരിഗണിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു. എന്നാൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ബെഞ്ചിന് താത്പര്യമില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മറുപടി നൽകി. അഭിഭാഷകൻ്റെ സമയം കോടതിയുടെ സമയത്തേക്കാൾ വിലപ്പെട്ടതാണെന്നും അതിനാൽ സമയം പാഴാക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ നടന്ന മർദനത്തെക്കുറിച്ച് അഭിഭാഷകൻ ആവർത്തിച്ച് വാദിക്കുകയും തെളിവുകൾ പരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തെങ്കിലും കോടതി മുഖം തിരിക്കുകയായിരുന്നു.
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