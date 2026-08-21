സിജെപി പ്രവർത്തകരെ അടിച്ചോടിച്ച് ജനക്കൂട്ടം; സംഭവം രാജസ്ഥാനിൽ സർക്കാർ സ്കൂൾ പരിശോധനയ്ക്കിടെ, പിന്നില് ബിജെപിയെന്ന് ആരോപണം
സിജെപി കോ-കൺവീനർ അശുതോഷ് രങ്കയും സംഘവും സ്കൂളും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും സന്ദർശിക്കാൻ എത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് സംഘർഷാവസ്ഥയുണ്ടായത്.
Published : August 21, 2026 at 3:43 PM IST
ജയ്പൂർ: രാംപുര കൻവാർപുര ഗ്രാമത്തിലെ സർക്കാർ സ്കൂളിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെ സിജെപി (കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി) പ്രവർത്തകരെ നാട്ടുകാർ തടയുകയും തുടർന്ന് സംഘർഷാവസ്ഥയുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം. സിജെപി കോ-കൺവീനർ അശുതോഷ് രങ്കയും സംഘവും സ്കൂളും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും സന്ദർശിക്കാൻ എത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നാട്ടുകാർ ബഹളം സൃഷ്ടിച്ചത്.
പ്രവർത്തകരെ സ്കൂളിൽ കയറാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും തിരികെ പോകണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ സ്കൂൾ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയ പ്രവർത്തകർ നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം എതിർത്തു. സർക്കാർ സ്കൂളിലെ ക്രമീകരണങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരവും വിലയിരുത്താനാണ് സിജെപി പ്രവർത്തകർ രാംപുര കൻവാർപുരയിൽ എത്തിയത്. ഇവരുടെ വരവ് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞ് ഗ്രാമവാസികൾ സ്ഥലത്ത് തടിച്ചുകൂടി. പുറത്തുനിന്നുള്ളവർ സ്കൂൾ പരിസരത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഗ്രാമവാസികൾ എതിർത്തു, പ്രവർത്തകരെ അകത്തേക്ക് കടക്കുന്നത് തടഞ്ഞു. സിജെപി സഹ-കൺവീനർ അശുതോഷ് റാങ്കയും സ്ഥലത്തെത്തിയതോടെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാകുകയായിരുന്നു.
VIDEO | Jaipur, Rajasthan: Cockroach Janata Party (CJP) co-convenor Ashutosh Ranka and others chased away by locals as they tried to visit Bagru village. #CJP #JaipurNews— Press Trust of India (@PTI_News) August 21, 2026
(Full video available to PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/ZivHSEFqaO
അശുതോഷ് രങ്കയെയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ള പ്രവർത്തകരെയും നാട്ടുകാർ ആക്രമിച്ചതായി സിജെപി പ്രവർത്തകർ ആരോപിച്ചു. ആക്രമണത്തില് ഒരു സിജെപി പ്രവര്ത്തകന്റെ കൈ ഒടിഞ്ഞതായി പരാതിയുണ്ട്. അതേസമയം, ആക്രമണത്തിനു പിന്നില് ബിജെപി ആണെന്നാണ് സിജെപിയുടെ ആരോപണം. സംഘർഷത്തിനിടെ നാട്ടുകാരുടെ ആക്രമണത്തെ ഭയന്ന് സിജെപി പ്രവർത്തകർ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടിപ്പോകാൻ നിർബന്ധിതരായതായി അവർ പറയുന്നു. എന്നാൽ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ ഒരു ആരോപണമോ പ്രതികരണമോ നാട്ടുകാർ ഔദ്യോഗികമായി ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല.
തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിച്ചതായും തീവ്രവാദികളെന്നു വിളിച്ചതായും സിജെപി പ്രവർത്തക ശിവാംഗി ശർമ്മ ആരോപിച്ചു. "മറ്റൊരു പാർട്ടിയിൽ നിന്നോ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് നിന്നോ വന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ, മറിച്ച് സ്വന്തം രാജ്യത്തെ കുട്ടികളെക്കുറിച്ചും അവർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കാനാണ് എത്തിയത്. രാംപുര-കൻവാർപുരയിലെ സർക്കാർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ വർഷങ്ങളായി പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലാണെന്നും," അവർ പറഞ്ഞു. സ്കൂൾ പരിസരത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നതിനെച്ചൊല്ലി ആരംഭിച്ച തർക്കം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും നാട്ടുകാരും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷമായി മാറി. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് പരാതിയോ നിയമനടപടിയോ സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങളൊന്നും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.
1999 ൽ നിർമ്മിച്ച സ്കൂൾ കെട്ടിടം, ഇപ്പോൾ ജീർണാവസ്ഥയിലാണെന്ന് നാട്ടുകാരനായ വിഷ്ണു കുമാർ ശർമ്മ വിശദീകരിച്ചു. ഗ്രാമത്തിലെ പ്രൈമറി സ്കൂൾ മുമ്പ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. സ്കൂളിനുള്ള സ്ഥലം തൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ സംഭാവന ചെയ്തതാണ്. 1999 ൽ സ്കൂൾ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് വളരെക്കാലത്തേക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തിയില്ല. കെട്ടിടം ഇപ്പോൾ വളരെ ജീർണാവസ്ഥയിലായതിനാൽ അവിടെ ക്ലാസുകൾ നടത്തുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിജെപി പ്രവർത്തകരുടെ സ്കൂൾ സന്ദർശനത്തെ ഗ്രാമവാസിയായ രാജേഷ് കുമാർ ശർമ്മ എതിർത്തു. സ്കൂൾ വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. വിയോജിപ്പ് ഒരു ജനാധിപത്യ അവകാശമാണെങ്കിലും, പ്രതിഷേധത്തിന് ശരിയായ രീതി ഉണ്ടായിരിക്കണം. സ്കൂൾ വിഷയത്തിൽ ഗ്രാമവാസികൾക്ക് കടുത്ത ആശങ്കയുണ്ട്. ഏകദേശം 12 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബജറ്റ് സർക്കാർ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിർമ്മാണം ഇതുവരെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. സർക്കാർ ഉടൻ നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുത്തില്ലെങ്കിൽ, ഗ്രാമവാസികൾ സ്കൂൾ നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം സർക്കാർ വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Also Read: ഗുജറാത്തിലെ വിഷമദ്യ ദുരന്തം; മരണം എട്ടായി, അന്വേഷണത്തിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം