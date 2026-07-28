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നീറ്റ് സമരം: കേസുകൾ പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും പ്രക്ഷോഭമെന്ന് സിജെപി

സിജെപിയുടെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളിലൊന്ന് എഫ്ഐആറുകൾ റദ്ദാക്കുക എന്നതായിരുന്നു

Supreme Court NEET Order NEET UG Paper Leak Cjp Protest Cockroach Janata Party
സൗരവ് ദാസ് (ANI)
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By ANI

Published : July 28, 2026 at 9:59 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് യുജി 2026 ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമരം ചെയ്തവർക്കെതിരായ എഫ്ഐആറുകളിൽ അന്വേഷണം തുടരാമെന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവിനെതിരെ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി). കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ ഉറപ്പുകൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് കോടതിയുടെ നിർദേശമെന്നും, വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരായ കേസുകൾ പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി വീണ്ടും പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുമെന്നും സിജെപി വക്താവ് സൗരവ് ദാസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

സർക്കാരുകൾ ഉത്തരവ് ദുരുപയോഗം ചെയ്തേക്കാം
സമരക്കാർക്കെതിരെ നിലവിൽ കർശന നടപടികൾ പാടില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, എഫ്ഐആറുകളിൽ അന്വേഷണം തുടരാമെന്ന നിർദേശം സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സൗരവ് ദാസ് എക്സിലെ (X) പോസ്റ്റിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കേസുകൾ പിൻവലിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലേക്ക് സർക്കാരുകൾ എത്താൻ ഇത് കാരണമായേക്കാം. സിജെപിയുടെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളിലൊന്ന് എഫ്ഐആറുകൾ റദ്ദാക്കുക എന്നതായിരുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ ഉറപ്പ് പാലിക്കാൻ അസം, ബിഹാർ തുടങ്ങിയ എൻഡിഎ ഭരണത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേസുകൾ പിൻവലിക്കാൻ തയാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേസുകൾ പിൻവലിക്കാനുള്ള സമയപരിധി ചൊവ്വാഴ്ച അവസാനിക്കുകയാണെന്നും, അനുകൂല തീരുമാനമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും തെരുവിലിറങ്ങുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സിജെപി നൽകിയ ഹർജികളിലെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് രാജ്യത്തുടനീളം ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച്, നിലവിലെ എഫ്ഐആറുകളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാനും അന്വേഷണം നടത്താനും സർക്കാരുകളെ അനുവദിക്കുന്ന നാലാമത്തെ നിർദേശം അതീവ ഗൗരവമുള്ളതാണ്. ജൂലൈ 25ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാജ്യത്തെ യുവാക്കൾക്ക് നൽകിയ ഉറപ്പുകൾക്ക് പൂർണമായും വിരുദ്ധമാണിത്. സമാധാനപരമായി സമരം ചെയ്ത ഒരാളെപ്പോലും നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ വേട്ടയാടില്ലെന്നായിരുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ വാഗ്ദാനം. എന്നാൽ, കോടതിയിൽ ഈ നിർദേശങ്ങളെ എതിർക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അഭിഭാഷകർ തയാറായില്ലെന്നും സൗരവ് ദാസ് വിമർശിച്ചു.

രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി കോടതികളെ ഉപയോഗിക്കരുത്
കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ ഉറപ്പിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് സിജെപി രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭം അവസാനിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ, ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബെഞ്ച് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് കേന്ദ്ര സർക്കാരും ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളും സമരക്കാർക്കെതിരെ ആയുധമാക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയുണ്ട്. സമാധാനപരമായ വിയോജിപ്പുകളെ അടിച്ചമർത്താൻ കോടതികളെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചേക്കാം.

ജൂലൈ 25ന് സിജെപിയുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കരാറിനെക്കുറിച്ച് പൂർണ ബോധ്യമുണ്ടായിട്ടും സർക്കാർ അഭിഭാഷകർ കോടതിയിൽ മൗനം പാലിച്ചത് ദുരൂഹമാണ്. എഫ്ഐആറുകൾ പിൻവലിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ കോടതി വിലക്കിയിട്ടില്ല. അധികാരം ഇപ്പോഴും സർക്കാരുകളുടെ കൈകളിൽ തന്നെയാണ്. അതിനാൽ, കോടതി ഉത്തരവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കരുത്. യുവാക്കൾക്ക് നൽകിയ ഉറപ്പുകൾ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ച് സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വിദ്യാർഥികളെ വേട്ടയാടുന്നത് തുടർന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള സമാധാനപരമായ പ്രക്ഷോഭത്തിന് സിജെപി നേതൃത്വം നൽകുമെന്ന് പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെയും എക്സിലൂടെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. നീറ്റ് യുജി ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കെതിരെ ജന്തർ മന്ദിറിൽ 37 ദിവസമാണ് സിജെപി സമരം നടത്തിയത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ സോനം വാങ്ചുക് 26 ദിവസം നിരാഹാര സത്യഗ്രഹം അനുഷ്ഠിച്ചു. തുടർന്നാണ് വിദ്യാർഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ സർക്കാർ തയാറായത്. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവച്ചതും, ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വിദ്യാർഥികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതും, എഫ്ഐആറുകൾ പിൻവലിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകിയതും ഈ സമരത്തിൻ്റെ വിജയമായിരുന്നു.

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത വിദ്യാർഥികളെ വിട്ടയക്കാൻ ഉത്തരവ്
അതിനിടെ, നീറ്റ് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായവരോ കസ്റ്റഡിയിലുള്ളവരോ ആയ 18 വയസിന് താഴെയുള്ള മുഴുവൻ വിദ്യാർഥികളെയും വിട്ടയക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകി. ഇവർക്ക് മറ്റ് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ തത്കാലം കർശന നടപടികൾ പാടില്ലെന്നും, സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് തെളിവുകളും സംരക്ഷിക്കണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങളിൽ സ്വതന്ത്രവും നിഷ്പക്ഷവുമായ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമില്ലാത്ത മറ്റ് അറസ്റ്റിലായവരെയും വിട്ടയക്കാൻ നിർദേശിച്ച കോടതി, നിയമപ്രകാരമുള്ള അന്വേഷണം തുടരാമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, ജസ്റ്റിസ് വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹർജികൾ പരിഗണിച്ചത്. ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്ദിറിൽ തുടങ്ങി പിന്നീട് മഹാരാഷ്ട്ര, ബിഹാർ, ഗുജറാത്ത്, അസം, പശ്ചിമബംഗാൾ, കേരളം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ച സമരത്തിന് നേരെ പൊലീസ് അമിതബലം പ്രയോഗിച്ചെന്നാരോപിച്ചുള്ള ഹർജികളിലാണ് കോടതിയുടെ സുപ്രധാന ഇടപെടൽ.

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NEET UG PAPER LEAK
CJP PROTEST
COCKROACH JANATA PARTY
NEET UG PROTEST FIRS

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