കേന്ദ്രം വാഗ്ദാനങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നു, വിദ്യാർഥികള് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു; നടപടിയിൽ മുന്നറിയിപ്പുമായി സിജെപി
വിദ്യാർഥികള്ക്കെതിരായ എഫ്ഐആർ റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചെങ്കിലും വീണ്ടും നടപടിയുമായി പൊലീസ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണന്നാണ് സിജെപി ആരോപണം. കപിൽ സിബിലിനൊപ്പമാണ് സിജെപി നേതാക്കള് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനെത്തിയത്.
Published : July 27, 2026 at 5:57 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യവ്യാപകമായി നടത്തിവന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ പിൻവലിച്ചതിന് പിന്നാലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥികളെയും മറ്റ് പ്രക്ഷോഭകരെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് അറസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് പൊലീസ് നീങ്ങുന്നതായി കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി). വിദ്യാർഥികള്ക്കെതിരായ എഫ്ഐആർ റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചെങ്കിലും വീണ്ടും നടപടിയുമായി പൊലീസ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണന്നാണ് സിജെപി ആരോപണം. കപിൽ സിബിലിനൊപ്പമാണ് സിജെപി നേതാക്കള് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനെത്തിയത്.
പരാതികള് ബോധിപ്പിക്കാൻ പ്ലാറ്റ് ഫോം ആരംഭിച്ചുവെന്നും പരാതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ, ഫോട്ടോകള് അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്നും സിജെപി നേതാക്കള് പറഞ്ഞു. സാഖി ദി കോക്കറോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി എന്ന പ്ലാറ്റഫോമാണ് രൂപീകരിച്ചത്. അസം, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ബിഹാർ എന്നിവിടങ്ങളിലടക്കം പ്രക്ഷോഭകർക്കെതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായി വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അതീവ ഗൗരവകരമാണെന്ന് സിജെപി വക്താവ് പറഞ്ഞു.
ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ യാതൊരുവിധ ശിക്ഷാനടപടികളും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ ഉറപ്പിൻ്റെ ലംഘനമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ജെപി നദ്ദ തങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഉറപ്പുകൾ എത്രയും വേഗം പാലിക്കണം. തടവിലാക്കിയവരെ ഉടൻ വിട്ടയക്കണമെന്നും സിജെപി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അറസ്റ്റിലായവർക്ക് എല്ലാവിധ നിയമസഹായവും നൽകാൻ പാർട്ടിയുടെ നിയമവിഭാഗം സജ്ജമാണെന്നും സിജെപി അറിയിച്ചു.
കേന്ദ്രം വാഗ്ദാനങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് സിജെപി വക്താവ്
Dear @JPNadda @DrJitendraSingh ji,— Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) July 27, 2026
We are observing a complete breach of the agreement regarding no police action against the protestors. Hundreds of students have been arrested in Bihar and Bengal, and hundreds are being surveilled/harrassed in Delhi and other states. Multiple…
പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ പൊലീസ് നടപടി സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന കരാറിൻ്റെ പൂർണമായ ലംഘനം ഞങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് സിജെപി വക്താവ്. അശുതോഷ് രങ്കയാണ് എക്സിലൂടെ കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ബിഹാറിലും ബംഗാളിലും നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർഥികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡൽഹിയിലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ പീഡനത്തിന് വിധേയരാക്കുന്നു.
പ്രതിഷേധക്കാരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി ഡൽഹിയിൽ ഒന്നിലധികം റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നു. പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരായ എല്ലാ എഫ്ഐആറുകളും ഉടൻ പിൻവലിക്കണമെന്നും വിദ്യാർഥികളെ വിട്ടയക്കണമെന്നും ഡൽഹി പൊലീസ് / കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ / ബിജെപി സഖ്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പൊലീസ് (ഞങ്ങളുടെ കരാറിന് അനുസൃതമായി) ഭാവിയിൽ എഫ്ഐആറുകൾ ഫയൽ ചെയ്യരുതെന്നും ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇത് പരാജയപ്പെട്ടാൽ വീണ്ടും പ്രതിഷേധിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിതരാകും.
നിയമപരമായ കേസുകളെക്കുറിച്ചുള്ള രേഖാമൂലമുള്ള കരാർ നാളെയോടെ, സർക്കാരുമായി യോജിപ്പിച്ച സമയപരിധികൾ ഞങ്ങളുമായി പങ്കിടണമെന്നും ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
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