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മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറുടെ രാജിക്കായി പ്രക്ഷോഭത്തിന് സിജെപി; 48 മണിക്കൂറിനകം രാജി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ 'ജന്തർ മന്തർ 2.0'

വോട്ടവകാശം റദ്ദാക്കാൻ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന് അവകാശമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റമാണ് ചെയ്തതെന്നും ക്രിമിനൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും സി.ജെ.പി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

COCKROACH JANTA PARTY CJP CHIEF ELECTION COMMISSIONER GYANESH KUMAR
Cockroach Janata Party Leaders Addressing a press conference (@Cockroachisback)
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By PTI

Published : September 24, 2026 at 4:06 PM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്‍റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോക്ക്റോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക്. 48 മണിക്കൂറിനകം അദ്ദേഹം രാജി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ രാജ്യമൊട്ടാകെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുമെന്നും ഡൽഹിയിൽ 'ജന്തർ മന്തർ 2.0' പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ അഭിജിത് ദിപ്കെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

നിലവിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയകളിൽ ക്രമക്കേട് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും പൗരന്മാരുടെ വോട്ടവകാശം തട്ടിയെടുക്കുകയാണെന്നും ദിപ്കെ ആരോപിച്ചു. വോട്ടെടുപ്പ് നിഷ്പക്ഷമല്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. വോട്ടവകാശം റദ്ദാക്കാൻ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന് അവകാശമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റമാണ് ചെയ്തതെന്നും ക്രിമിനൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും സി.ജെ.പി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രത്യേക തീവ്ര വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കുക, വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും തൽക്കാലത്തേക്ക് നീട്ടിവെക്കുക എന്നിവയാണ് സി.ജെ.പി ഉന്നയിക്കുന്ന മറ്റ് പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ.

കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുള്ളിലെ ആഭ്യന്തര ഭിന്നതകളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ പ്രതിഷേധം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിങ് സന്ധു, വിവേക് ജോഷി എന്നിവർ കഴിഞ്ഞ 10 മാസത്തിനിടെ കമ്മീഷന്‍റെ തീരുമാനങ്ങൾക്കെതിരെ 14 തവണ രേഖാമൂലം എതിർപ്പ് അറിയിച്ചതായി ദി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഫോം 6 ലെ മാറ്റങ്ങൾ, ഇ.ആർ.ഒ.നെറ്റ് സംവിധാനത്തിന്‍റെ കേന്ദ്രീകരണം, വോട്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപ്പീലുകൾ എന്നിവയിലാണ് പ്രധാനമായും എതിർപ്പുകൾ ഉയർന്നത്. വോട്ടർപട്ടിക കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഐ.ടി സംവിധാനങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടം കുറയാൻ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ കാരണമാകുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കമ്മീഷണർമാർ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി ടി.വി സോമനാഥനും കത്തയച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പൂർണ്ണമായി തള്ളി. എസ്.ഐ.ആർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരുടെയും ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെയും പൂർണ്ണ സമ്മതത്തോടെയും ഐക്യകണ്ഠേനയുമാണ് എടുത്തതെന്ന് കമ്മീഷൻ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

വോട്ടർപട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്രയത്ന പുതുക്കൽ നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്നംഗ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിൽ ഭിന്നതയുണ്ടെന്നാണ് ദി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 10 മാസത്തിനിടെ 14 തവണയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിങ് സന്ധുവും വിവേക് ജോഷിയും വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഒരു ദിവസം തന്നെ നാല് തവണ ഇവർ എതിർപ്പ് അറിയിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. തങ്ങളുടെ അറിവില്ലാതെയാണ് പല തീരുമാനങ്ങളും ഉത്തരവുകളും ഇറക്കിയതെന്നാണ് ഇരുവരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. മൂന്ന് കമ്മിഷണർമാരുടെയും മേൽനോട്ടത്തിലാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ നടക്കേണ്ടത്.

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CJP
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GYANESH KUMAR
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