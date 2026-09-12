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വിവാദത്തിന് വഴിവച്ച് സിജെപിയുടെ സ്‌കൂൾ ഓഡിറ്റ്; നിഷ്‌പക്ഷമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് സച്ചിൻ പൈലറ്റ്

പഴയ സ്‌കൂളുകളിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ ശുചിമുറികളിൽ വാതിലുകൾ ഇല്ലാത്തതും ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയിലെ ജീവനക്കാർ സാമ്പത്തിക ചൂഷണത്തിന് ഇരയായതും സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നതോടെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആം ആദ്‌മി പാർട്ടി സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തെത്തി.

CJP SCHOOL AUDIT CONTROVERSY SACHIN PILOT CRTICIZM AGAINST AAP GOV PUNJAB PUNJAB SCHOOL AUDIT
Congress leader Sachin Pilot (PTI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 12, 2026 at 5:51 PM IST

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ചണ്ഡീഗഡ്: ലുധിയാനയിലെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി' (CJP) നടത്തിയ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനെ തുടർന്ന് പഞ്ചാബിൽ രാഷ്ട്രീയ പോര് മുറുകുന്നു. സെക്‌ടർ 32-ലെ 'സ്‌കൂൾ ഓഫ് എമിനൻസി'നെ സിജെപി പ്രശംസിച്ചതിനൊപ്പം മറ്റ് രണ്ട് പഴയ സ്‌കൂളുകളിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ ശുചിമുറികളിൽ വാതിലുകൾ ഇല്ലാത്തതും ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയിലെ ജീവനക്കാർ സാമ്പത്തിക ചൂഷണത്തിന് ഇരയായതും സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നതോടെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആം ആദ്‌മി പാർട്ടി സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തെത്തി. അതേസമയം, സിജെപിയുടെ ഈ ഓഡിറ്റിൻ്റെ നിഷ്‌പക്ഷതയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് പഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസ് ഇന്‍ ചാര്‍ജ് സച്ചിൻ പൈലറ്റും രംഗത്തെത്തി.

സിജെപിക്കെതിരെ സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ്

സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായ് പഞ്ചാബ് സർക്കാർ ആരംഭിച്ച 'സ്‌കൂൾ ഓഫ് എമിനൻസ്' (School of Eminence) നെകുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെക്കുകയും പഞ്ചാബ് സർക്കാരിനെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്‌ത സിജെപിയുടെ നടപടിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതാവ് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് എക്‌സിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു.

മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സർക്കാരുകൾക്കെതിരെ സ്വീകരിക്കുന്ന അതേ വിമർശന ബുദ്ധിയോടും ചോദ്യങ്ങളോടും കൂടി വേണം പഞ്ചാബിലെ ഓഡിറ്റും സമീപിക്കാനെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. ഓഡിറ്റ് ടീമിനോട് നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കാനും സച്ചിന്‍ പറഞ്ഞു. പഞ്ചാബിന് പ്രത്യേക ഇളവുകളോ ആം ആദ്മി സർക്കാരിന് യാതൊരുവിധ സൗഹൃദപരമായ സമീപനമോ നൽകരുതെന്നും സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ് എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. ഓഡിറ്റിനെച്ചൊല്ലി രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾ കൊഴുക്കുമ്പോഴും, റിപ്പോർട്ടിൽ വെളിപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ അവകാശവാദങ്ങളെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വിമർശിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, പ്രതികരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി

1936-ലും 1995-ലും നിർമിച്ച സ്‌കൂളുകളിൽ ആയിരത്തിലധികം കുട്ടികൾക്കായി മൂന്ന് ശുചിമുറികൾ മാത്രമുള്ളതും അവയ്ക്ക് വാതിലുകൾ ഇല്ലാത്തതും വലിയ ഭരണപരമായ വീഴ്‌ചയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രതാപ് സിംഗ് ബജ്‌വ പറഞ്ഞു. ഇതിനുപുറമെ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് പ്രതിമാസം 3,000 രൂപ മാത്രം നൽകുന്നത് രാജ്യത്തെ തൊഴിൽ നിയമങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകൾ സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തുവരികയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പാർട്ടിയുടെ നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭിത്തികൾക്ക് പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്നതും മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ എഴുതിവെക്കുന്നതും കൊണ്ട് മാത്രം വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവം ഉണ്ടാകില്ല. എല്ലാ സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിലും ഗുണമേന്മയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, മതിയായ അധ്യാപകർ, മികച്ച അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുകയും കുട്ടികളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യഥാർഥ വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവം സാധ്യമാകുന്നതെന്നും പ്രതാപ് സിംഗ് ബജ്‌വ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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ഈ വിവാദങ്ങൾക്കിടയിലാണ് സിജെപി പഞ്ചാബ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഹർജോത് സിംഗ് ബെയ്ൻസിനെ നേരിൽ കണ്ട് ഓഡിറ്റ് രേഖകൾ കൈമാറിയത്. വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പഞ്ചാബ് സർക്കാർ രാപ്പകൽ ഭേദമില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചുവരികയാണ്. ഈ മൂന്ന് സ്‌കൂളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ പോരായ്‌മകളെല്ലാം പരിഹരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു.

"സച്ചിൻ ജി, ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള 1,000 മികച്ച സ്‌കൂളുകൾ കാണിച്ചുതരാൻ കഴിയും; ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്ന് ഇതുപോലുള്ള 1,000 സ്‌കൂളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുതരാൻ കഴിയുമോ? വരൂ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഞ്ചാബിലെയും ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെയും സർക്കാർ സ്‌കൂളുകൾ പരിശോധിക്കാം (ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാം). പറയൂ! ഈ വെല്ലുവിളി നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമാണോ?" സച്ചിൻ പൈലറ്റിൻ്റെ വിമർശനങ്ങൾക്ക് ആം ആദ്‌മി പാർട്ടി നേതാവ് മനീഷ് സിസോദിയ പ്രതികരിച്ചു.

സിജെപി പി ആർ നടത്തിയോ?

പഞ്ചാബിലെ 99 ശതമാനം സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളുടെയും ശോചനീയാവസ്ഥ മറച്ചുവെക്കാൻ, വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരൊറ്റ ഹൈ-ടെക് മോഡൽ സ്‌കൂൾ ('സ്‌കൂൾ ഓഫ് എമിനൻസ്') മാത്രമാണ് സിജെപി പ്രദർശിപ്പിച്ചതെന്നും ഇതൊരു പണം മുടക്കിയുള്ള പിആർ മാത്രമാണെന്നും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

നീറ്റ് പരീക്ഷാ വിവാദത്തെയും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചാ കേസിലെയും രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളെത്തുടർന്ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രാജിവെച്ചപ്പോൾ, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ പരിഷ്‌കരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി' വലിയ പ്രചരണ പരിപാടികൾ നടത്തിയിരുന്നു.

ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി, രാജസ്ഥാനിലെ സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് സിജെപി ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ഗ്രാമീണ-നഗര പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്‌കൂളുകളിൽ പാർട്ടി സംഘങ്ങൾ സാമൂഹിക ഓഡിറ്റ് നടത്തി. സ്‌കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ, ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ അഭാവം, അധ്യാപക തസ്‌തികകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള ശൗചാലയങ്ങളുടെ മോശം അവസ്ഥ എന്നിവ ഇതിൽ പ്രധാനമായും എടുത്തുപറഞ്ഞു.

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TAGGED:

CJP SCHOOL AUDIT CONTROVERSY
SACHIN PILOT
CRTICIZM AGAINST AAP GOV PUNJAB
PUNJAB SCHOOL AUDIT
CJP SCHOOL AUDIT

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