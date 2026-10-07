ഡൽഹിയിൽ വോട്ടർമാരെ കൂട്ടത്തോടെ വെട്ടിമാറ്റി; 'ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ബിജെപിയുടെയും മോദിയുടെയും സേവകനെന്ന്' സിജെപി, വിവാദം കത്തുന്നു
എസ്ഐആർ നടപടിക്കിടെ ഡൽഹിയിലെ ബെല എസ്റ്റേറ്റിലെ 909 വോട്ടർമാരിൽ 908 പേരെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു, ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി സൗരവ് ദാസ്.
Published : October 7, 2026 at 4:24 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: എസ്ഐആർ (സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ) വിവാദത്തിൽ ബിജെപിക്കെതിരെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെയും ആരോപണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചും ശക്തമായ പ്രതിഷേധമറിയിച്ചും സിജെപി (കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി) സഹ-കൺവീനറും വക്താവുമായ സൗരവ് ദാസ്. ഡൽഹിയിലെ ചാന്ദ്നി ചൗക്ക് മണ്ഡലത്തിൽപ്പെട്ട ബെല എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലെ വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്തെന്ന വിവാദ വിഷയത്തിലാണ് ആരോപണവുമായി സിജെപി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഡൽഹിയിലെ ബെല എസ്റ്റേറ്റ് സന്ദർശിച്ച സൗരവ് ദാസ്, ബെല എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലെ 909 വോട്ടർമാരിൽ 908 പേരെയും വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തതായി ആരോപിച്ചു. ബെല എസ്റ്റേറ്റ് സന്ദർശിക്കുന്ന വീഡിയോയും അദ്ദേഹം എക്സിൽ പങ്കുവച്ചു. എസ്ഐആർ നടപടികൾക്ക് ശേഷം വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. രാജ്യത്തുടനീളം നടന്ന ക്രമക്കേടിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ മാതൃക മാത്രമാണ് ബെല എസ്റ്റേറ്റിലെ സംഭവമെന്നും സിജെപി നേതാവ് അവകാശപ്പെട്ടു.
എസ്ഐആർ നടപടിക്കിടെ 13 കോടിയിലധികം പേരുകൾ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ബിജെപിയുടെയും നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിൻ്റെയും നിർദേശപ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും സൗരവ് ദാസ് ആരോപിച്ചു. ഈ ഡൽഹി പ്രദേശത്തെ 909 പേരിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രം എങ്ങനെ എസ്ഐആറിൽ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിലനിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞു?
यमुना किनारे बेला एस्टेट में 728 लोग रहते हैं। SIR के बाद वोटर लिस्ट में सिर्फ़ एक नाम बचा - बाकी 727 नाम काट दिए गए।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 28, 2026
ये लोग दशकों से यहाँ रह रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के दिल्ली चुनावों में वोट डाल चुके हैं। 2023 में इनके घर तोड़ दिए गए थे - पर ये कहीं नहीं गए, यहीं… pic.twitter.com/27cJZjqJg6
ഇക്കാര്യം ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഉറപ്പാക്കിയെന്ന് നോക്കൂ, ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ സേവനത്തിനായി, ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്കെതിരെ 'ഗ്യാനു' (ഗ്യാനേഷ് കുമാർ) രാജ്യത്തുടനീളം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ മാതൃക മാത്രമാണിത്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലുടനീളം 13 കോടിയിലധികം വോട്ടർമാരെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു. 2024-ൽ 98 കോടി യോഗ്യരായ വോട്ടർമാരുണ്ടായിരുന്നു.
മോദിയുടെയും അമിത് ഷായുടെയും നിർദേശപ്രകാരം ഗ്യാനേഷിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വോട്ടവകാശം നിഷേധിക്കൽ നടപടിയാണിത്. ഒക്ടോബർ 10 മുതൽ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെക്കൊണ്ട് ഇതിന് മറുപടി പറയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഇതിനായി സിഇസി ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹി ജന്തർ മന്തറിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തുമെന്ന് സിജെപി വ്യക്തമാക്കി.
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ബെല എസ്റ്റേറ്റിലെ വോട്ടർമാരെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് കൂട്ടത്തോടെ നീക്കം ചെയ്തത് സംബന്ധിച്ച് സെപ്റ്റംബർ ഒൻപതിന് ഇ ടിവി ഭാരത് റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ഇ ടിവി ഭാരത് പുറത്തുവിട്ട വാർത്തയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. അദ്ദേഹം പ്രസ്തുത പ്രദേശം സന്ദർശിക്കുകയും വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തതിലുള്ള ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സമാന സംഭവം ആരോപിച്ച് സിജെപി നേതാവും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. പട്ടിക പുതുക്കുന്നതിന് മുൻപ് 729 വോട്ടർമാരുണ്ടായിരുന്ന ബൂത്തിൽ നിലവിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണുള്ളത്.
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നയാളെ മരിച്ചതായി കാണിച്ച് പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയും ഇ ടിവി ഭാരത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. മംഗോൾപുരി വൈ ബ്ലോക്കിലെ കാന്താ പ്രസാദിനെയാണ് മരിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തി എ.എസ്.ഡി.ഡി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടവർ വർഷങ്ങളായി ഈ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവരാണെന്നും 2024-ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും 2025-ലെ ഡൽഹി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും വോട്ട് ചെയ്തവരാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. 2023-ൽ അവരുടെ വീടുകൾ പൊളിച്ചുമാറ്റിയെങ്കിലും, പല താമസക്കാരും ഇപ്പോഴും ആ പ്രദേശത്ത് തന്നെ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കരട് പട്ടികയെന്ന് വിശദീകരണം
ചർച്ചാവിഷയമായ ബേല എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലെ വോട്ടർപട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളിൽ ഡൽഹി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ അശോക് കുമാർ വിശദീകരണം നൽകി. നിലവിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കരട് പട്ടിക മാത്രമാണെന്നും അന്തിമ വോട്ടർപട്ടികയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവർക്ക് 'ഫോം 6' വഴി പേര് ചേർക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
2026 ഒക്ടോബർ 1-ഓടെ 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുന്ന പുതിയ വോട്ടർമാർക്കും പേര് ചേർക്കാൻ അപേക്ഷിക്കാമെന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചത്. ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട നൂറുകണക്കിന് വോട്ടർമാർ ഇതിനകം തന്നെ പട്ടികയിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നതിനായി അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 30 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം, പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടവരിൽ ഏകദേശം 475 പേർ അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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