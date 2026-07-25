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ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി; 'മോദി വിദ്യാര്‍ഥികളോട് മാപ്പ് പറയണമെന്ന്' രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് ദേശീയ നേതാക്കള്‍. രാജിയിൽ സന്തോഷമെന്ന് പ്രതികരണം.

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Cockroach Janata Party's Abhijit Dipke leading the protest at Delhi Jantar Mantar (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 25, 2026 at 5:27 PM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോർച്ചയെത്തുടർന്ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് ദേശീയ നേതാക്കള്‍. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി, കോൺഗ്രസ് എംപി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, സിപിഎം എംപി ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്, ആംആദ്‌മി ദേശീയ കൺവീനർ അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ എന്നിവര്‍ രാജിയിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച് രംഗത്തെത്തി.

കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജിയില്‍ പ്രതികരിച്ച് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി (ETV Bharat)

മോദി വിദ്യാര്‍ഥികളോട് ക്ഷമാപണം നടത്തണമെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണ് ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജിയെന്ന് ലോക്‌സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. തെരുവിലിറങ്ങിയ ഓരോ യുവാക്കളെയും വിദ്യാർഥികളെയും ഓര്‍ത്ത് താന്‍ അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. സർക്കാരിനെ പുറത്താക്കാനുള്ള സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വിദ്യാര്‍ഥികളോട് മാപ്പ് പറയണമെന്നും അക്രമത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സമൂഹ മാധ്യമമായ എക്‌സിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

"രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ; നിങ്ങളെയെല്ലാം ഓർത്ത് ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. ജനാധിപത്യത്തെയും ഭരണഘടനയെയും സ്വന്തം ഭാവിയെയും സംരക്ഷിക്കാൻ തെരുവിലിറങ്ങിയ ഓരോ യുവാക്കൾക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും ഹൃദയംഗമമായ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. രണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി ക്ഷമാപണം നടത്തണം - വിദ്യാർഥികളോടും ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിയോടും ബഹുമാനം കാണിക്കണം - വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരായ അക്രമത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണം. കർഷകർ, തൊഴിലാളികൾ, ദരിദ്രർ എന്നിവരെ ഈ സർക്കാർ അടിച്ചമർത്തുകയോ തകർക്കുകയോ ചെയ്‌ത മറ്റെല്ലാവർക്കും - ഭരണഘടനാ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഒരാളുടെ അന്തസിനായി ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതിലാണ് യഥാർഥ ധൈര്യം. ഈ സർക്കാരിനെ പുറത്താക്കാനുള്ള സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭയപ്പെടേണ്ട!"രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

"യുവാക്കൾ സംസാരിച്ചതിൽ ഞാൻ സന്തുഷ്‌ട"യെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി

പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയങ്ങളിൽ ഡൽഹിയിൽ വിദ്യാർഥികളും യുവാക്കളും നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് കോൺഗ്രസ് പൂർണ പിന്തുണ നൽകുന്നതായി വയനാട് എംപി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ പൊലീസ് നടത്തുന്ന ലാത്തിച്ചാർജ്, കണ്ണീർവാതക പ്രയോഗം, ഇന്‍റർനെറ്റ് വിച്ഛേദിക്കൽ തുടങ്ങിയ നടപടികൾ അപലപനീയമാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. വിദ്യാർഥികൾ തീവ്രവാദികളല്ലെന്നും ജനാധിപത്യപരമായി തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണെന്നും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് യുവാക്കളുടെയും വിദ്യാർഥികളുടെയും ഭാവിയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരും പ്രധാനമന്ത്രിയും മറുപടി പറയാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന് അവർ വിമർശിച്ചു. വിഷയത്തിൽ പാർലമെന്‍റിൽ ചർച്ച നടത്താൻ പോലും പ്രതിപക്ഷത്തിന് അവസരം നിഷേധിക്കുകയാണെന്നും ജനാധിപത്യ ശബ്‌ദങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. വയനാട്ടിൽ കള്ളാടിയിലെ മണ്ണിടിച്ചൽ പ്രദേശം സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എംപി.

രാഹുൽ ഗാന്ധി വളരെക്കാലമായി പേപ്പർ ചോർച്ചയെയും പരീക്ഷാ പരിഷ്‌കാരങ്ങളെയും കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുവരികയാണ്. രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തിലേറെയായി അദ്ദേഹം ഈ വിഷയം നിരന്തരം ഉന്നയിച്ചുവരുന്നു. അദ്ദേഹം ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ചതിനാലും പാർട്ടിയിലെ മറ്റുള്ളവരെയും എൻ‌എസ്‌യു‌ഐയെയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനെയും വിദ്യാർഥികളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ മാത്രമല്ല, വിദ്യാർഥികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ പരിഷ്‌കരണത്തിനും വേണ്ടി രാജ്യത്തുടനീളം ഒരു പ്രസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ പ്രചോദിപ്പിച്ചതിനാലും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

"ഇത് ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ ശരിക്കും സന്തോഷവാനാണ്. ഈ വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അൽപ്പം വികാരാധീനനായി, കാരണം കഴിഞ്ഞ 10 അല്ലെങ്കിൽ 12 വർഷത്തിനിടയിൽ പലതവണ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചു, നമ്മുടെ യുവാക്കൾ എപ്പോഴാണ് ഉണരുക? ആർ‌എസ്‌എസ് നമ്മുടെ പൂർവ്വികരുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയാണ്. ബലപ്രയോഗം യുവാക്കൾക്കും പ്രതിഷേധിക്കാൻ ശബ്‌ദം ഉയർത്തുന്നവർക്കും എതിരെയാണ്" പ്രിയങ്ക കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ വിജയമെന്ന് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്

കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ വിജയമാണെന്ന് പ്രതികരിച്ച് സിപിഎം എംപി ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്. ജനങ്ങളുടെ പോരാട്ടത്തിൻ്റെയും ചെറുത്തുനിൽപ്പിൻ്റെയും പ്രതിരോധത്തിൻ്റെയും ശക്തിയുടെയും വിജയമാണിതെന്നും ബ്രിട്ടാസ് പറഞ്ഞു. "ആദ്യ ദിവസം മുതൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാവരും ഇതിനെ പിന്തുണച്ചു. ഇത് ഒരു പാർട്ടിയുടെയോ രണ്ട് പാർട്ടികളുടെയോ പ്രശ്‌നമല്ല. ഞങ്ങൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് പൂർണമായും പിന്തുണ നൽകി..." ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് വ്യക്തമാക്കി.

"വിദ്യാർഥികൾക്കും യുവാക്കൾക്കും ജനാധിപത്യത്തിനും ലഭിച്ച വിജയം" എഎപി

ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജിയെ വിദ്യാർഥികൾക്കും യുവാക്കൾക്കും ജനാധിപത്യത്തിനും ലഭിച്ച വിജയമാണെന്ന് ആംആദ്‌മി പാർട്ടി (എഎപി) നേതാക്കൾ വിശേഷിപ്പിച്ചു. സർക്കാർ ജനങ്ങളുടെ ശബ്‌ദങ്ങൾ കേൾക്കണമെന്നും പേപ്പർ ചോർച്ച തടയാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ആംആദ്‌മി ദേശീയ കൺവീനർ അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞു. രാജി ജനാധിപത്യത്തിന് ലഭിച്ച വലിയ വിജയമാണെന്നും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതായും കെജ്‌രിവാൾ അറിയിച്ചു.

കെജരിവാളിന് പുറമെ എഎപി രാജ്യസഭാ എംപി സഞ്ജയ് സിങും പ്രതികരിച്ചു. യുവജനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ് മന്ത്രിയുടെ രാജി അംഗീകരിക്കാൻ സർക്കാരിനെ നിർബന്ധിതരാക്കിയതെന്ന് സഞ്ജയ് സിങ് പറഞ്ഞു. പേപ്പർ ചോർച്ചയ്‌ക്കെതിരെ ആരംഭിച്ച പ്രചാരണം ഇനി തൊഴിലിലേക്കും വ്യാപിക്കുമെന്നും ഓരോ തെറ്റിനും ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്തെ വിദ്യാർഥികൾക്കും യുവാക്കൾക്കും ലഭിച്ച വലിയ വിജയമാണ് രാജിയെന്ന് മുതിർന്ന എഎപി നേതാവ് ഗോപാൽ റായ് വിശേഷിപ്പിച്ചു. “പ്രസ്ഥാനം വിജയിച്ചു, ധാർഷ്ട്യം തോറ്റു' പ്രധാൻ്റെ രാജിയെ സ്വാഗതം ചെയ്‌തു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

CJP PROTEST RESPONSES
DHARMENDRA PRADHAN RESIGNATION
NEET UG PAPER LEAK
RAHUL GANDHI RESPONSE
POLITICAL PARTY ON CJP VICTORY

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