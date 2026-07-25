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ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഇന്നും തുടരും; 18 സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചു

ഡൽഹിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻ്റർചേഞ്ച് സ്റ്റേഷനുകളായ രാജീവ് ചൗക്ക്, മണ്ടി ഹൗസ്, സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സ്റ്റേഷനുകളിലാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

DELHI METRO DMRC CJP PROTEST DELHI PROTEST
Delhi Metro - File (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 25, 2026 at 7:05 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: സിജെപി പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ ഗതാഗതത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഇന്നും തുടരും. ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴര മുതൽ ഡൽഹിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട 18 മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചിടാനാണ് അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസമാണ് ഡൽഹിയിൽ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്.

ഡൽഹിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻ്റർചേഞ്ച് സ്റ്റേഷനുകളായ രാജീവ് ചൗക്ക്, മണ്ടി ഹൗസ്, സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സ്റ്റേഷനുകളിലാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്റ്റേഷനുകളിൽ യാത്രക്കാർക്ക് ഒരു ലൈനിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ലൈനിലേക്ക് ട്രെയിൻ മാറി കയറാൻ അനുമതി ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ, ഈ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ യാത്രക്കാരെ അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

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മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളുടെ ഈ അടച്ചിടൽ നഗരത്തിലെ പതിവ് സ്ഥിതിഗതികള്‍ മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അടച്ചിടുന്ന പല മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളും പ്രധാന ഓഫീസ് സമുച്ചയങ്ങൾക്ക് തൊട്ടടുത്തായതിനാൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്ക് ഇത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത്. യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തടസപ്പെടുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജന്തർ മന്തറിൽ നടക്കുന്ന സിജെപി പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ക്രമസമാധാന പാലനത്തിനായാണ് പോലീസ് ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകള്‍

1. ലോക് കല്യാൺ മാർഗ്

2. രാജീവ് ചൗക്ക്

3. പട്ടേൽ ചൗക്ക്

4. രാമകൃഷ്ണ ആശ്രമം മാർഗ്

5. ബരാഖംബ റോഡ്

6. സുപ്രീംകോടതി

7. സേവാ തീർത്ഥം

8. ജൻപത്

9. മണ്ടി ഹൗസ്

10. സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്

11. ഐടിഒ

12. ഡൽഹി ഗേറ്റ്

13. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ

14. ഖാൻ മാർക്കറ്റ്

15. ജോർ ബാഗ്

16. ശിവാജി സ്റ്റേഡിയം

17. ജന്ദവാലൻ

18. ന്യൂഡൽഹി

താക്കീത് നൽകി സുപ്രീംകോടതി

സിജെപി പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ തുടർന്ന് അടച്ചിട്ട ഡൽഹിയിലെ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ, പ്രത്യേകിച്ചും സുപ്രിംകോടതി മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ തുറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കോടതി പൊലീസ് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. യാത്രക്കാർക്ക് ബദൽ സംവിധാനം ഒരുക്കണമെന്നായിരുന്നു താക്കീത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കോടതി ഇടപെടൽ നടത്തിയത്. ഉച്ചയ്ക്ക് മുൻപായി ഇക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ കോടതിക്ക് ജുഡീഷ്യൽ ഇടപെടൽ നടത്തേണ്ടി വരുമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

സുപ്രിംകോടതിയിലെത്തുന്ന അഭിഭാഷകർക്കും കോടതി ജീവനക്കാർക്കും കക്ഷികൾക്കും വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്‌ടിക്കുന്നുവെന്നാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കിയത്. ബാർ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് വികാസ് സിങ് ആണ് ഈ വിഷയം ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത്. സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൂർണമായി സ്റ്റേഷൻ അടച്ചിടുന്നതിന് പകരം, സാധുവായ പ്രോക്‌സിമിറ്റി കാർഡുകളോ സുപ്രിംകോടതിയുടെ ഔദ്യോഗിക തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകളോ ഉള്ള അഭിഭാഷകർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കൃത്യമായ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം സ്റ്റേഷൻ എക്‌സിറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്ന് അദ്ദേഹം കോടതിയോട് അഭ്യർഥിക്കുകയായിരുന്നു.

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DELHI METRO
DMRC
CJP PROTEST
DELHI PROTEST
DMRC REOPENS METRO STATION

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