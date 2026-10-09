ജന്തർമന്തർ 2.0: പൊലീസിൻ്റെ അനുമതിയില്ല, എവിടെ തടയുന്നോ അവിടെ പ്രതിഷേധിക്കുമെന്ന് സിജെപി
കേന്ദ്രമന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജിയിലേക്ക് നയിച്ച ആദ്യ സമരത്തിന് ശേഷം സിജെപി നടത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ വലിയ പ്രക്ഷോഭമാണിത്
Published : October 9, 2026 at 7:22 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) നാളെ ഡൽഹി ജന്തർമന്തറിൽ വൻ പ്രതിഷേധത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു. പൊലീസിൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെ നടക്കുന്ന സമരത്തിന് വിവിധ വിദ്യാർഥി, യുവജന സംഘടനകളുടെ പിന്തുണയുണ്ട്.
ഇതിനുപുറമെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മേഖല വ്യാപിപ്പിക്കാനും പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചു. അതേസമയം ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന കോൺഗ്രസിനെ വെട്ടിലാക്കാൻ കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി രംഗത്തെത്തി.
വിലക്കിനെ മറികടക്കാൻ സിജെപി
കേന്ദ്രമന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജിയിലേക്ക് നയിച്ച ആദ്യ സമരത്തിന് ശേഷം സിജെപി നടത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ വലിയ പ്രക്ഷോഭമാണിത്. ജന്തർമന്തർ 2.0 എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന സമരത്തിന് ഡൽഹി പൊലീസ് ഇതുവരെ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല. പാർലമെൻ്റ് സ്ട്രീറ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സിജെപി കോ-കൺവീനർ സൗരവ് ദാസ് അപേക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും നിരസിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു.
കൊളോണിയൽ കാലത്തെ രീതികളാണ് പൊലീസ് പിന്തുടരുന്നതെന്നും എവിടെയാണോ തടയുന്നത് അവിടെ വച്ച് പ്രതിഷേധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എസ്എഫ്ഐ, എഐഎസ്എഫ്, ഐസ തുടങ്ങിയ ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാർഥി സംഘടനകളും മറ്റ് യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സിജെപിക്കൊപ്പം അണിനിരക്കും.
പ്രമുഖ യൂട്യൂബർ ധ്രുവ് റാഠി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പിന്തുണയും സമരത്തിനുണ്ട്. കൊടികളുടെ നിറമില്ലാതെ യുവാക്കൾ കൂട്ടത്തോടെ എത്തുന്ന അപ്രതീക്ഷിത പ്രതിഷേധമായിരിക്കും നാളെ നടക്കുകയെന്നാണ് സൂചന. രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന ഈ പ്രക്ഷോഭം ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് കളംമാറ്റി സിജെപി
ഡൽഹിയിൽ ആരംഭിച്ച നീറ്റ് പ്രക്ഷോഭം കോൺഗ്രസ് ഹൈജാക്ക് ചെയ്തുവെന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾക്കിടെയാണ് സിജെപി ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. നീറ്റ് വിഷയത്തിൽ ബെംഗളൂരുവിൽ ലഭിച്ച വലിയ പിന്തുണയും ഐടി മേഖലയുടെ പിൻബലവും പാർട്ടിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട്.
കേരളം, തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, കർണാടക എന്നീ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. കർണാടകയിലെ വോട്ടർ പട്ടികാ പരിഷ്കരണവും വോട്ടർമാരെ കൂട്ടത്തോടെ ഒഴിവാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസ്വസ്ഥതകൾ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്ന് സിജെപി കണക്കുകൂട്ടുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബെംഗളൂരുവിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തെ ആകർഷിക്കാൻ പാർട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും നേരിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവികൾക്ക് പിന്നിൽ ആസൂത്രിതമായ നീക്കം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജിത് ദീപ്കെ ആരോപിച്ചു. കൃത്യമായ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് ഈ നീക്കങ്ങളെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ യുവാക്കളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക പദ്ധതികളും പാർട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
കോൺഗ്രസിനെ വെട്ടിലാക്കാൻ ബിജെപി
ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജിക്കായി ഇന്ത്യ സഖ്യം ഡൽഹിയിൽ നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശനും പങ്കാളിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാനാണ് ബിജെപിയുടെ നീക്കം. എസ്ഐആർ വഴി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിച്ചുവെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ തലത്തിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാന ആരോപണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ വി.ഡി സതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ എങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടുവെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അസാധുവാണെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവയ്ക്കണമെന്നുമാണ് ബിജെപി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
തിങ്കളാഴ്ച നിയമസഭ ചേരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ സഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ തുടർച്ചയായ സമരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് ബിജെപിയുടെ തീരുമാനം. മഹിളാ മോർച്ച, യുവമോർച്ച തുടങ്ങിയ പോഷക സംഘടനകളെ അണിനിരത്തി മാർച്ച് നടത്തും. ഡൽഹിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇടതുപക്ഷ എംപിമാർ ചേർന്ന് സമരം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കൂട്ടുകെട്ടിനെ നിയമസഭയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തും പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് നേരിടാനാണ് ബിജെപി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനുള്ള പിന്തുണ കൂടിയായാണ് ബിജെപിയുടെ ഈ രാഷ്ട്രീയ നീക്കം.
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