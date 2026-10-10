ഇൻ്റർനെറ്റ് വിലക്ക്, സൊമാറ്റോയും സ്വിഗ്ഗിയും നിരീക്ഷണത്തിൽ; സിജെപിയെ നേരിടാൻ ഡൽഹിയിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണം
ജന്തർമന്തറിലേക്ക് പോകുന്ന സംശയാസ്പദമായ വ്യക്തികളെ വാഹനങ്ങളിൽ കയറ്റുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ഊബർ, ഓല തുടങ്ങിയ ഓൺലൈൻ ടാക്സി സർവീസുകളോട് ഡൽഹി പൊലീസ്
Published : October 10, 2026 at 6:19 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) പ്രഖ്യാപിച്ച ജന്തർമന്തർ സമരത്തെ നേരിടാൻ ഡൽഹിയിൽ വൻ സുരക്ഷാ സന്നാഹം. ഇന്ന് നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിന് മുന്നോടിയായി നഗരത്തിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയതിനൊപ്പം ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾക്കും കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. സിപിഎം, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണയോടെ നടക്കുന്ന സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികളും യുവാക്കളും ഡൽഹിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇൻ്റർനെറ്റ് വിലക്കും നിരീക്ഷണവും
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ അനുമതിയോടെ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി പത്തുമുതൽ 24 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കാണ് മൊബൈൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ തടഞ്ഞതെന്ന് വാർത്ത ഏജൻസിയായ എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ജൻപഥ്, കർത്തവ്യപഥ് ജംക്ഷനുകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നാല് കിലോമീറ്റർ പരിധിയിലാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് വിലക്ക്. ജന്തർമന്തറിലേക്ക് പോകുന്ന സംശയാസ്പദമായ വ്യക്തികളെ വാഹനങ്ങളിൽ കയറ്റുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ഊബർ, ഓല തുടങ്ങിയ ഓൺലൈൻ ടാക്സി സർവീസുകളോട് ഡൽഹി പൊലീസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ മനീഷ് ചന്ദ്ര നിർദേശിച്ചു. ഇതിനുപുറമെ സൊമാറ്റോ, സ്വിഗ്ഗി തുടങ്ങിയ ഫുഡ് ഡെലിവറി ആപ്പുകളും പൊലീസിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. സമരവേദിയിലേക്ക് വലിയ അളവിൽ ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടെത്താനാണിത്. വിദ്യാർഥികളെ കൂട്ടത്തോടെ താമസിപ്പിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഹോസ്റ്റൽ ഉടമകൾക്കും കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
വൻ സുരക്ഷാ വിന്യാസം
സമരത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡൽഹി പൊലീസിന് പുറമെ വൻ അർധസൈനിക വിഭാഗത്തെയും നഗരത്തിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2020ലെ വടക്കുകിഴക്കൻ ഡൽഹി കലാപത്തിന് ശേഷം തലസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സുരക്ഷാ വിന്യാസമാണിത്. പതിനൊന്നായിരത്തിലധികം അധിക അർധസൈനികരെ വിന്യസിച്ചതിന് പുറമെ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം മുന്നിൽക്കണ്ട് അഞ്ച് കമ്പനി വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൂടി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ കേന്ദ്ര സായുധ പൊലീസ് സേനയുടെ (സിഎപിഎഫ്) അംഗബലം 26,000 ആയി. ഇതിനുപുറമെ 15,000 ഡൽഹി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സുരക്ഷയ്ക്കായുണ്ട്. ജന്തർമന്തറിലേക്കുള്ള റോഡുകളിലെല്ലാം പൊലീസ് ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചു.
ഗതാഗത നിയന്ത്രണവും കോടതി ഇടപെടലും
സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ മുൻനിർത്തി വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് മുതൽ രാജീവ് ചൗക്ക്, ന്യൂഡൽഹി, സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, പട്ടേൽ ചൗക്ക്, കശ്മീരി ഗേറ്റ് ഉൾപ്പെടെ 57 മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചിടാൻ ഡൽഹി പൊലീസ് നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ നാലുമുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടുവരെ ന്യൂഡൽഹി, ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീൻ സ്റ്റേഷനുകളിലെത്തുന്ന 38 മെയിൽ, എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളും റദ്ദാക്കി. എന്നാൽ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ പൂർണമായും നിർത്തിവയ്ക്കരുതെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് നിർദേശിച്ചു. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാത്ത വിധം നിയന്ത്രിതമായ രീതിയിൽ സേവനങ്ങൾ അനുവദിക്കണമെന്നും ഇക്കാര്യങ്ങൾക്ക് മതിയായ പ്രചാരണം നൽകണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണ
വോട്ടർപട്ടികയിലെ പ്രത്യേക തീവ്രയജ്ഞ പരിപാടിയിലെ (എസ്ഐആർ) അട്ടിമറി ആരോപിച്ചാണ് സിജെപി രണ്ടാം ജന്തർമന്തർ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. എസ്എഫ്ഐ, എഐഎസ്എഫ് തുടങ്ങിയ ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാർഥി സംഘടനകളും സിപിഎം, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എന്നീ പാർട്ടികളും സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ മാർച്ച് ചെയ്ത് സമരവേദിയിലെത്തും. അതേസമയം കോൺഗ്രസ് സമരത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നില്ല. വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യ സഖ്യം ഇന്നലെ രാത്രി രാഷ്ട്രപതിയെ കണ്ട് പരാതി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയെ കണ്ട് നിയമനടപടികളിലേക്ക് കടക്കാനാണ് സഖ്യത്തിൻ്റെ തീരുമാനം. മുംബൈ, ബെംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളിലും സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്.
പിന്മാറില്ലെന്ന് സിജെപി
മുൻകൂർ നോട്ടിസ് നൽകിയില്ലെന്നും ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഡൽഹി പൊലീസ് സമരത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ എന്തുവന്നാലും ഇന്ന് ജന്തർമന്തറിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുമെന്ന് സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജിത് ദീപ്കെ വ്യക്തമാക്കി. മുംബൈയിൽ നിന്ന് ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം. യുഎപിഎയോ ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമമോ (എൻഎസ്എ) ചുമത്തിയാലും ഭയക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാനും സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുമായാണ് പോരാടുന്നത്. ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജി വയ്ക്കുകയും എസ്ഐആർ റദ്ദാക്കുകയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സ്വതന്ത്ര സംവിധാനം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യാതെ നീതിയുക്തമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സാധ്യമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കണമെന്നും അടുത്തിടെ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ സ്വതന്ത്ര ഭരദ്വാജിനെപ്പോലുള്ളവരെ ഉപയോഗിച്ച് സമരം അലങ്കോലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം നടന്നേക്കാമെന്നും അഭിജിത് ദീപ്കെ പ്രവർത്തകരോട് നിർദേശിച്ചു. താൻ അറസ്റ്റിലായാലും സമരം തുടരണം. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്നത്തെ തലമുറയെ ഭയക്കുകയാണ്. യുവാക്കളെ പാകിസ്ഥാനികളെപ്പോലെയാണ് കാണുന്നത്. കശ്മീരിലെയും നക്സൽ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെയും സൈനികരെ എന്തിനാണ് ഡൽഹിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് സമാനമായ സാഹചര്യമാണെന്നും ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തകരെ തടങ്കലിലാക്കുകയാണെന്നും സിജെപി നേതാവ് സൗരവ് ദാസ് ആരോപിച്ചു. അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് പോലും ട്രെയിനുകൾ നിർത്തിവച്ചിരുന്നില്ല. ജന്തർമന്തർ പോലൊരു സമരവേദിയിൽ പ്രതിഷേധിക്കാൻ അനുമതി ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അസംബന്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറുടെ രാജി എന്നതിലുപരി സമരത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാന വിഷയമെന്ന് സിജെപി നേതാവ് അശുതോഷ് റാങ്ക പ്രതികരിച്ചു.
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