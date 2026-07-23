ജന്തർ മന്ദറിൽ സിജെപി സമരം ശക്തം; ഡൽഹിയിൽ വൻ പൊലീസ് സന്നാഹം, ചർച്ച വഴിമുട്ടി
സമരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി ജെ.പി നദ്ദയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്നലെ ചർച്ചയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു
Published : July 23, 2026 at 6:34 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് സിജെപി (കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി) ജന്തർ മന്ദറിൽ നടത്തുന്ന സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നു. സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ഡൽഹിയിൽ സുരക്ഷാ വിന്യാസം വർധിപ്പിച്ചു. ഇതിനിടെ സമരക്കാരുമായി സമവായത്തിലെത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വീണ്ടും ചർച്ചയ്ക്ക് ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വൻ പൊലീസ് സന്നാഹത്തെയാണ് പ്രദേശത്ത് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ 20 കമ്പനി സിആർപിഎഫ് സംഘത്തെയും ഡൽഹിയിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി. സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായി ഇന്നലെ രാവിലെ 16 മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചിട്ടിരുന്നു. പിന്നീട് ഏഴ് മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഇവ തുറന്നത്.
ബുധനാഴ്ച രാത്രി എട്ടരയോടെ കൊണാട്ട് പ്ലേസിലെ ടോൾസ്റ്റോയ് മാർഗിനും സൻസദ് മാർഗിനും സമീപം വലിയ ജനക്കൂട്ടം തടിച്ചുകൂടുകയും പൊലീസുമായി സംഘർഷമുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. ചിലർ പൊലീസിന് നേരെ കല്ലും കുപ്പികളും വലിച്ചെറിഞ്ഞു. ആക്രമണത്തിൽ കൊണാട്ട് പ്ലേസ് എസിപി വിവേക് ഭഗതിന് പരിക്കേറ്റു. മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഉടൻ തന്നെ ആർഎംഎൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് പൊലീസ് കണ്ണീർവാതകം പ്രയോഗിക്കുകയും ലാത്തിവീശുകയും ചെയ്തു. കുറച്ചുനേരം സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിന്നെങ്കിലും 15 മിനിറ്റിനകം തന്നെ സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമായതായി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
സമരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി ജെ.പി നദ്ദയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്നലെ ചർച്ചയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. തൻ്റെ വസതിയിലോ ഓഫിസിലോ വച്ച് ചർച്ച നടത്താമെന്നായിരുന്നു നദ്ദ അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ മറ്റൊരു വേദി വേണമെന്ന് സമരക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് ചർച്ച വഴിമുട്ടിയത്.
അതിനിടെ, സമരക്കാർക്ക് നേരെ പൊലീസ് പെല്ലറ്റ് ഗൺ പ്രയോഗിച്ചുവെന്ന ആരോപണവും ശക്തമാണ്. കഴിഞ്ഞ 20ന് നടന്ന പാർലമെൻ്റ് മാർച്ചിൽ പെല്ലറ്റ് ഗൺ പ്രയോഗത്തിൽ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകന് പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ബിജെപിയും ഡൽഹി പൊലീസും ഈ ആരോപണം നിഷേധിച്ചു.
അതേസമയം, 25 ദിവസമായി നിരാഹാര സമരം നടത്തുന്ന പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ സോനം വാങ്ചുക്കിനെ സന്ദർശിക്കാൻ എത്തിയ പ്രതിപക്ഷ എംപിമാരുടെ സംഘത്തെ പൊലീസ് തടഞ്ഞു. മെദാന്ത ആശുപത്രിയിൽ വച്ചാണ് എംപിമാരെ തടഞ്ഞത്. സമരക്കാർക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പുനൽകിയാൽ മാത്രമേ നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിക്കൂ എന്നാണ് വാങ്ചുക്കിൻ്റെ നിലപാട്. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രാജിവയ്ക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. വാങ്ചുക്ക് നൽകിയ കത്തിനുള്ള മറുപടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്ന് നൽകിയേക്കും.
പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനം തുടങ്ങുന്നതിന് 22 ദിവസം മുൻപ് തന്നെ ഈ സമരം ആരംഭിച്ചിരുന്നതായി ജെഎംഎം എംപി മഹുവ മാജി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. അന്ന് ഡൽഹി സർക്കാർ എവിടെയായിരുന്നുവെന്നും അവർ ചോദിച്ചു. സോനം വാങ്ചുക്കിനെ കാണാൻ പോയ തങ്ങളെ ഗേറ്റിൽ വച്ച് തടയുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നതിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കോടതി ഉത്തരവുകളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് വാങ്ചുക്കിൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞതായും മഹുവ മാജി വ്യക്തമാക്കി.
സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങൾ കാരണം യുവാക്കൾ ദുരിതമനുഭവിക്കുകയാണെന്ന് ആർജെഡി എംപി സഞ്ജയ് യാദവ് ആരോപിച്ചു. ഇത്രയും വലിയ ജനകീയ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിട്ടും വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കരുതെന്ന് സർക്കാർ ശഠിക്കുന്നത് അവരുടെ ധാർഷ്ട്യത്തിൻ്റെ പാരമ്യമാണ്. ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയോ സംഘടനയുടെയോ പ്രവർത്തനമല്ല. സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങളിൽ പൊറുതിമുട്ടിയും ലാത്തി വ്യവസ്ഥിതിയിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടും വലയുന്ന യുവാക്കളാണ് ഇവിടെ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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