ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരായ പ്രതിഷേധം; ബെംഗളൂരുവിൽ സിജെപിക്കൊപ്പം കൈകോർത്ത് ധ്രുവ് റാത്തിയും പ്രകാശ് രാജും
എസ്ഐആർ നടപടികളിലെ ക്രമക്കേട്, ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി, വോട്ടർ പട്ടിക പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നത്.
By PTI
Published : October 8, 2026 at 4:08 PM IST
ബെംഗളൂരു: ജന്തർ മന്തർ 2.Oക്ക് മുന്നോട്ടിയായി ബെംഗളൂരുവിൽ സിജെപി പ്രതിഷേധം കടുക്കുന്നു. ഫ്രീഡം പാർക്കിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ അഭിജിത്ത് ദീപ്കെക്കൊപ്പം അക്റ്റിവിസ്റ്റ് ധ്രുവ് റാത്തിയും പ്രകാശ് രാജും എസ്എഫ്ഐ അഖിലേന്ത്യാ ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി ഐഷി ഘോഷ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. 'ജനാധിപത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കൂ' എന്ന മുദ്രവാക്യത്തോടെ സിവിൽ സൊസൈറ്റി പ്രതിനിധികളും പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.
ഫ്രീഡം പാർക്കിൽ ചപ്പൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റും സിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കും. ഇന്ന് രാവിലെ 10.30 നാണ് പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചത്. എസ്ഐആർ നടപടികളിലെ ക്രമക്കേട്, ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി, വോട്ടർ പട്ടിക പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നത്.
സ്ത്രീകളും വിദ്യാർഥികളും ഉൾപ്പെടെ സമൂഹത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിഷേധക്കാർ ഫ്രീഡം പാർക്കിൽ ഒത്തുകൂടി. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ രാജിവയ്ക്കണമെന്നും ഇലക്ടറൽ റോൾ പരിഷ്കരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഫ്രീഡം പാർക്കിൽ അലയടിച്ചു. ധ്രുവ് റാത്തിയും പ്രകാശ് രാജും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവനർ കൈകൾ കോർത്ത് പ്രതിഷേധത്തിന് അഹ്വാനം ചെയ്തു.
എസ്ഐആർ നടപടിക്രമം റദ്ദാക്കണമെന്ന് നടനും ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ പ്രകാശ് രാജ് പറഞ്ഞു. ഇത് കേവലം വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല. മറിച്ച് ഓരോ പൗരന്മാരുടെയും അന്തസിനും അവകാശങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള ആക്രമണമാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെയും നിർദേശപ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പ്രകാശ് രാജ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം സർക്കാരിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയല്ല താന് പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായത് എന്ന് ധ്രുവ് റാത്തി പറഞ്ഞു.
CJP and Dhruv Rathee are protesting at Bengaluru’s Freedom Park to give Bangladeshis voting rights in India. And some Indians who consider themselves revolutionaries are supporting such people. https://t.co/RYv0hfIpdN— Vansh Arora (@BeelzebubJagga) October 8, 2026
എസ്ഐആർ തൻ്റെ വോട്ടവകാശത്തെ ഇല്ലാതാക്കിെന്നും തൻ്റെ പേര് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി എന്നും ബെംഗളൂരുവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സോഫ്റ്റവെയർ എൻജിനീയർ മുജിബൂർ റഹ്മാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ വോട്ടവകാശം കവർന്നെടുക്കപ്പെട്ടു. ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ജനങ്ങൾ ഒന്നിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണത്തിനുളള പോരാട്ടമാണിതെന്നും സമരത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ കൂട്ടമായി എത്തണമെന്നം കിഞ്ഞ ദിവസം പ്രകാശ് രാജ് തൻ്റെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്തു തന്നെ സംഭവിച്ചാലും പ്രതിഷേധം സമാധാപരമായിരിക്കുമെന്നും ആക്രമത്തിന് മുതിരില്ലെന്നും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കെതിരായ ഏതൊരു അക്രമവും വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്നും സിജെപി വ്യക്തമാക്കി.
Also Read: 'ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കറുത്ത ദിനം'; ഇന്ന് രാജ്യവ്യാപകമായ പ്രതിഷേധം, ഗ്യാനേഷ് രാജിവയ്ക്കുന്നത് വരെ പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് കോണ്ഗ്രസ്