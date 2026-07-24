മന്ത്രിമാരുമായി സിജെപി ഇന്ന് ചർച്ച നടത്തും; ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജി വയ്ക്കും വരെ സമരമെന്ന് പ്രഖ്യാപനം
സോനം വാങ്ചുക് നടത്തിവന്ന നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിച്ചെങ്കിലും, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജി വയ്ക്കുന്നതുവരെ സിജെപിയുടെ പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്ന് അഭിജിത് ദീപ്കെ
Published : July 24, 2026 at 7:59 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് സിജെപി (കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി) നടത്തുന്ന സമരം രാജ്യത്തുടനീളം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു. പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനുള്ള തിരക്കിട്ട നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30ന് സിജെപി പ്രതിനിധി സംഘം കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരുമായി നിർണായക കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. എന്നാൽ ചർച്ച നടക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.
We are relieved and grateful that Sonam sir has ended his hunger strike after 26 days.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 23, 2026
Thank you, sir, for your extraordinary courage and sacrifice. By putting your own life on the line, you awakened the conscience of an entire nation. Your life is far too precious to this…
പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ സോനം വാങ്ചുക് നടത്തിവന്ന 26 ദിവസത്തെ നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിച്ചെങ്കിലും, വിദ്യാഭാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജി വയ്ക്കുന്നതുവരെ ജന്തർ മന്ദിറിൽ സിജെപിയുടെ സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്ന് സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജിത് ദീപ്കെ അറിയിച്ചു. സോനം വാങ്ചുക് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചതിൽ വലിയ ആശ്വാസമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസാധാരണമായ ധീരതയ്ക്കും ത്യാഗത്തിനും നന്ദി പറയുന്നതായും അഭിജിത് ദീപ്കെ വ്യക്തമാക്കി. സ്വന്തം ജീവൻ പണയം വച്ച് രാജ്യത്തിൻ്റെ മനഃസാക്ഷിയെ ഉണർത്തിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ രാജ്യത്തിന് വിലപ്പെട്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സമരം രാജ്യവ്യാപകമാക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ മാസം മുതൽ ജന്തർ മന്ദിറിൽ സിജെപി നടത്തിവരുന്ന സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ഉടച്ചുവാർക്കണമെന്നും ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ അടിയന്തരമായി രാജി വയ്ക്കണമെന്നുമാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. സമരം രാജ്യവ്യാപകമായി സംഘടിത രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് സിജെപിയുടെ തീരുമാനം. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ ജില്ലാകേന്ദ്രങ്ങളിലും പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാൻ സിജെപി നേതൃത്വം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഇതിനായി പ്രത്യേക മാർഗനിർദേശങ്ങളും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ജന്തർ മന്ദിറിന് പുറമെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് പ്രധാന നഗരങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം നടന്നിരുന്നു. ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി എന്ന ആവശ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരടി പോലും പിന്നോട്ടില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് സിജെപി. ഭാവി പരിപാടികൾ ആലോചിക്കാൻ സിജെപിയുടെ കോർ കമ്മിറ്റി വീണ്ടും ചേരും. മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയായ നീറ്റിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിയാണ് അനിശ്ചിതത്വത്തിലാക്കിയത്. ഇതിന് ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്നും സിജെപി ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
ഡൽഹിയിൽ നിയന്ത്രണം കടുപ്പിച്ച് പൊലീസ്
സമരം ശക്തമായതോടെ ഡൽഹിയിൽ പൊലീസ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചു. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ജന്തർ മന്ദിറിന് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് നാലുമുതൽ രാത്രി 12 വരെയായിരുന്നു നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും ഈ നിയന്ത്രണം തുടരും. കൂടുതൽ യുവാക്കൾ സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് എത്തുന്നതോടെയാണ് പൊലീസ് നടപടി കർശനമാക്കിയത്. ഡൽഹിയിലെ പ്രധാന മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചിടുന്നതടക്കമുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇന്നും തുടരും. കൊണാട്ട് പ്ലേസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കടകൾക്ക് വൈകിട്ട് 6.30വരെ മാത്രമേ പ്രവർത്തനാനുമതിയുള്ളൂ. സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ പൊലീസിനെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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