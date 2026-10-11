'മോദിയും അമിത്ഷായും ജനങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു'; നേരിട്ടത് ക്രൂര അതിക്രമങ്ങൾ, തുടർ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ച് സിജെപി
മോദി തലകുന്നിക്കുന്നത് വരെ പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് സിജെപി. പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നടന്നത് ക്രൂരമായ സംഭവങ്ങളാണെന്നും നേതാക്കൾ.
Published : October 11, 2026 at 2:42 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: മോദി രാജ്യത്തിന് അപമാനമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയും അമിത്ഷായും ജനങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുവെന്നും സിജെപി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു. ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്നത് പൊലീസ് രാജെന്നും സിജെപി നേതാവ് അശുതോഷ് റങ്ക പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിൽ കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്ന കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) നേതാക്കളായ അഭിജീത് ദിപ്കെ, സൗരവ് ദാസ്, അശുതോഷ് റങ്ക എന്നിവരെ കോടതി വിട്ടയച്ചതിന് പിന്നാലെ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ.
തങ്ങളെ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. എല്ലാം അടച്ചിട്ട് ജനങ്ങളെ എതിർക്കുന്നു. പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നടന്നത് ക്രൂരമായ സംഭവങ്ങളാണ്. ഈ രാജ്യത്ത് കോടതികള് എവിടെ? മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ എവിടെ എന്നും സിജെപി നേതാക്കൾ ചോദ്യമുന്നയിച്ചു. പോരാട്ടം തുടങ്ങിയട്ടെയുള്ളൂവെന്നും അശുതോഷ് റങ്ക കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അടിയന്തരാവസ്ഥ നേരിട്ട് കാണുന്ന സാഹചര്യമാണിപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് സിജെപി നേതാവ് സൗരവ് ദാസ് പറഞ്ഞു. "സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അഭിജീതിൻ്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ മരണവാർത്ത പൊലീസ് അറിയിച്ചത് മോശമായ രീതിയിൽ, മാതാപിതാക്കളോട് ഫോണിൽ സംസാരിക്കാൻ പോലും അനുവദിച്ചില്ല. മൗലികാവകാശം ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത്രയും വലിയ അരാജകത്വ സംഭവങ്ങളാണ് രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നത്. നേതാക്കളെ വിവിധ വാഹനങ്ങളിൽ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു. ഫോണുകള് ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നു," എന്നും സിജെപി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
ഗ്യാനേഷ് കുമാർ സമ്പൂർണമായി കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഡൽഹിയിൽ യുദ്ധമാണ് നടക്കുന്നത്. പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് നീക്കുകയാണ്. മോദിയും അമിത് ഷായും തല കുനിക്കുന്നത് വരെ പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. മൗലികാവകാശം ലംഘിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും ഇത്രയും വലിയ അരാജകത്വം രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നു. നേതാക്കളെ വിവിധ വാഹനങ്ങളിൽ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു. ഫോണുകള് ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നുവെന്നും സിജെപി. ഹാഷ് വാല്യു നോക്കിയാൽ മനസിലാകുമെന്നും പരാമർശം. പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നടന്നത് ക്രൂരതയെന്നും പരാമർശം.
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