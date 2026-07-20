രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വൻ സംഘര്ഷം, പാര്ലമെൻ്റിലേക്ക് മാര്ച്ച് നടത്തുന്ന സിജെപി പ്രവര്ത്തകരെ അടിച്ചോടിച്ച് ഡല്ഹി പൊലീസ്
പാർലമെൻ്റിൻ്റെ വർഷകാല സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്ന ഇന്ന് അനുമതിയില്ലാതെ പാർലമെൻ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ ഡൽഹി പൊലീസ് ശക്തമായ നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ മധ്യ ഡൽഹി പൂർണ്ണമായും പൊലീസ് വലയത്തിലാണ്.
Published : July 20, 2026 at 10:30 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) ആഹ്വാനം ചെയ്ത 'ചലോ സൻസദ്' (പാർലമെൻ്റ്) മാർച്ചില് സംഘര്ഷം. ജന്തർ മന്തറിൽ ഒത്തുകൂടിയ ഇരുപതിനായിരത്തോളം വരുന്ന പ്രതിഷേധക്കാർ മനുഷ്യച്ചങ്ങല തീർത്തും മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചും ബാരിക്കേഡുകൾ ഭേദിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിനിടെ പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാര്ജ് നടത്തി.
ജന്തർ മന്തറിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് പാർലമെൻ്റിലേക്ക് നീങ്ങിയ മാർച്ച് കൃഷി ഭവന് സമീപം പൊലീസ് തടഞ്ഞു. ഇരുമ്പ് ബാരിക്കേഡുകൾ മറികടക്കാൻ പ്രവർത്തകർ ശ്രമിച്ചതോടെയാണ് സംഘർഷം ഉടലെടുത്തത്. തുടർന്ന് പൊലീസ് പ്രതിഷേധക്കാരെ അടിച്ചോടിക്കുകയും സിജെപി നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകരെ ബലമായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് നീക്കുകയും ചെയ്തു. കല്ലേറിലും ലാത്തിച്ചാർജിലും ചില പ്രവർത്തകർക്കും പൊലീസുകാർക്കും പരിക്കേറ്റതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
#WATCH | Delhi | Protesters gathered for CJP's protest march clash with RPF personnel at Jantar Mantar; RPF personnel & police use lathis for crowd control pic.twitter.com/gijaCjJksW— ANI (@ANI) July 20, 2026
അനുമതിയില്ലാതെ നിയമലംഘനം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് ഡിസിപി സച്ചിൻ ശർമ്മ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പാർലമെൻ്റിൻ്റെ വർഷകാല സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്ന ഇന്ന് (ജൂലൈ 20), അനുമതിയില്ലാതെ പാർലമെൻ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ ഡൽഹി പൊലീസ് ശക്തമായ നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ മധ്യ ഡൽഹി പൂർണ്ണമായും പൊലീസ് വലയത്തിലാണ്.
മാർച്ചിന് യാതൊരുവിധ അനുമതിയും നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ ബലമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുമെന്നും ഡിസിപി സച്ചിൻ ശർമ്മ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനുസരിക്കാത്തവർക്കെതിരെ കർശന നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ന്യൂഡൽഹി ജില്ലയിലുടനീളം ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സൻഹിത സെക്ഷൻ 163 പ്രകാരം നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
#WATCH | Delhi: Azad Samaj Party-Kanshiram President and MP, Chandrashekhar Azad and TMC MP Mahua Moitra at the CJP's protest march site.— ANI (@ANI) July 20, 2026
Protesters gathered for CJP's protest march clash with RPF personnel at Jantar Mantar; RPF personnel & police use lathis for crowd control. pic.twitter.com/UpZDIcbD5O
അയ്യായിരത്തിലധികം ഡൽഹി പൊലീസുകാരെയും, അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗം (സിആര്പിഎഫ്), ദ്രുതകർമ്മ സേന (ആര്എഎഫ്) എന്നിവരുടെ 25ലധികം ബറ്റാലിയനുകളെയും പാർലമെൻ്റ് പരിസരത്ത് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, പ്രതിഷേധക്കാർ കൂട്ടത്തോടെ എത്താതിരിക്കാൻ രാജീവ് ചൗക്ക്, ജൻപഥ്, പട്ടേൽ ചൗക്ക്, സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, സേവാ തീർത്ഥ് എന്നീ പ്രധാന മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ താൽക്കാലികമായി അടച്ചുപൂട്ടി.
സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം നടത്തിവന്ന പ്രമുഖ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ സോനം വാങ്ചുക്കിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊലീസ് ബലമായി സമരവേദിയിൽ നിന്ന് സഫ്ദർജങ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ഭാര്യ ഗീതാഞ്ജലി ആങ്മോയാണ് ഇന്ന് പ്രതിഷേധ മാർച്ചിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.
മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയായ നീറ്റ് പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ച, വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണങ്ങൾ, പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളെത്തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എന്നിവരുടെ രാജി എന്നിവ ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും യുവാക്കളും പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്.
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