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സിജെപിയുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് താൽക്കാലികമായി നീക്കം ചെയ്തത് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു; പിന്നിൽ ശബ്‌ദമടപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കമെന്ന് ആരോപണം

തങ്ങളുടെ ശബ്‌ദം അടിച്ചമർത്താനുള്ള ശ്രമത്തിഴൻ്റെ ഭാഗമാണിതെന്ന് ആരോപിച്ച സിജെപി അക്കൗണ്ട് പിന്നീട് വിജയകരമായി വീണ്ടെടുത്തു.

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സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ (PTI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 15, 2026 at 1:06 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: വിദ്യാർഥി സംഘടനയായ കോക്ക്റോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ (സിജെപി) ഔദ്യോഗിക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് താൽക്കാലികമായി അപ്രത്യക്ഷമായത് വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചു. ശനിയാഴ്‌ച രാവിലെയോടെ അക്കൗണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയായിരുന്നുവെങ്കിലും, ശക്തമായ ശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിൽ അക്കൗണ്ട് വീണ്ടെടുത്തതായി സിജെപി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ തന്നെ തങ്ങളുടെ ശബ്‌ദം അടിച്ചമർത്താനാണ് എതിരാളികൾ ശ്രമിച്ചതെന്ന് സംഘടന കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഡൽഹി ജന്തർമന്തറിൽ അടുത്തിടെ നടന്ന ശക്തമായ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് സിജെപി. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ തങ്ങളുടെ ശബ്ദം നിശബ്ദമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർക്കുള്ള മറുപടിയാണിതെന്നും ഇത്തരം പീഡനങ്ങൾക്കുമുന്നിൽ ഭയപ്പെടില്ലെന്നും സംഘടന വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിച്ച സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജിത് ദീപ്കെ, അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ച നടപടിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു.

'ഭീരുത്വപരമായ നീക്കം'

"സിജെപിയെ എതിർക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ ശബ്‌ദം അടിച്ചമർത്താൻ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് കഷ്‌ടമാണ്. ഇത്തരം ഭീരുത്വപരമായ പ്രവർത്തികൾ കണ്ട് ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടില്ല" ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് പുനഃസ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം സിജെപി തങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിൽ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില്‍ കുറിച്ചു. സംഘടനയുടെ സ്ഥാപകനായ അഭിജിത് ദിപ്കെയും വിഷയത്തിൽ കടുത്ത അമർഷം രേഖപ്പെടുത്തി. "അവർ കോക്ക്റോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഹാൻഡിൽ നീക്കം ചെയ്‌തു. ഭീരുക്കൾ!" എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സാന്നിധ്യമുള്ള സിജെപിയുടെ അക്കൗണ്ട് ഉച്ചയോടെയാണ് പൂർണമായും തിരികെ ലഭിച്ചത്.

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കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ച് സിജെപി

സമീപകാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടി സിജെപി നടത്തിയ തുടർച്ചയായ പോരാട്ടങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ നടപടിയെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. സർക്കാർ ഗ്രാമീണ സ്‌കൂളുകളുടെ ദയനീയ അവസ്ഥ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്ന കാമ്പയിനുകളും, വിദ്യാർഥികളുടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളും സംഘടന സജീവമായി നടത്തി വരികയായിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് മുന്നോടിയായി യുവാക്കളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ദേശീയ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സംഘടന പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗത്തിൽ രാജ്യത്തെ യുവാക്കളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യണമെന്നും തൊഴിലില്ലായ്‌മ, വിദ്യാഭ്യാസം, യുവാക്കൾ നേരിടുന്ന ആശങ്കകൾ എന്നിവയ്ക്ക് മറുപടി നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് സംഘടന സന്ദേശമയച്ചിരുന്നു. മത്സരപരീക്ഷകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ, വിദ്യാർഥികളുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്നിവ മുൻനിർത്തി സമീപമാസങ്ങളിൽ നടന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലൂടെ അഭിജിത് ദിപ്കെ സംഘടനയുടെ പ്രമുഖ മുഖമായി ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് തടസപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ സൈബർ തലത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നുവരുന്നുണ്ട്.

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