ജന്തർ മന്തറിൽ അതിക്രമിച്ച് കടന്നു; സിജെപി നേതാക്കളുടെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി
നിയുക്ത പ്രതിഷേധ സ്ഥലമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ജന്തർ മന്തറിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി പ്രതിഷേധിച്ചതിനാണ് നേതാക്കളായ സൗരവ് ദാസ്, അശുതോഷ് റാങ്ക എന്നിവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
By PTI
Published : October 19, 2026 at 8:25 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) നേതാക്കളായ സൗരവ് ദാസ്, അശുതോഷ് റാങ്ക എന്നിവരെ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി ജുഡീഷ്യൽ റിമാൻഡിൽ വിട്ടു. മന്ദിർ മാർഗ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പുതുതായി നിയമിതനായ സ്പെഷ്യൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയ ശേഷമാണ് ഇരുവരെയും റിമാർഡിൽ വിട്ടത്.
കേസിലെ ജാമ്യ നടപടികൾ മനഃപൂർവ്വം വൈകിപ്പിച്ചത് തങ്ങളുടെ രണ്ട് സഹ-കൺവീനർമാരുടെ മോചനം തടയാനാണെന്ന് സിജെപി ആരോപിച്ചതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് ഈ നീക്കം. ഒക്ടോബർ 13 ന് ജന്തർ മന്തറിൽ പ്രതിഷേധിക്കാൻ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അഞ്ച് ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്നു ഇവരെ ആദ്യം വിട്ടയച്ചത്. നേരത്തെ നിയുക്ത പ്രതിഷേധ സ്ഥലമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ജന്തർ മന്തറിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പൂട്ടിയ ഗേറ്റ് കടന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇരുവരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
മറ്റ് സിജെപി പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം, സൗരവ് ദാസും അശുതോഷ് റാങ്കയും ജന്തർ മന്തറിൽ ദേശീയ പതാക പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്നാണ് ഇരുവരെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. പിന്നീട് ഇരുവരെയും സ്പെഷ്യൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.
പ്രതികരിച്ച് അഭിജിത്ത് ദിപ്കെ
സിജെപി നേതാക്കളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സംഭവത്തിൽ കടുത്ത വിമർശനങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തി. കോടതി നടപടികൾ വൈകിപ്പിക്കാനും അവരുടെ മോചനം തടയാനും എല്ലാ വൃത്തികെട്ട തന്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ദീപ്കെ കുറ്റപ്പെടുത്തി. സംസ്ഥാന സർക്കാർ സൗരവിൻ്റെയും അശുതോഷിൻ്റെയും നിയമവിരുദ്ധ അറസ്റ്റ് മനഃപൂർവ്വം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ച പോസ്റ്റിൽ ആരോപിച്ചു.
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"അവരെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കാൻ അവർക്ക് നിയമപരമായ കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ല, അതിനാൽ അവരെ അവിടെ തന്നെ നിർത്താൻ അവർ കാലതാമസമുണ്ടെന്ന തന്ത്രം മെനയുകയാണ്" അഭിജിത്ത് ദിപ്കെ കുറിച്ചു. അവ്യക്തമായ കാരണങ്ങളാൽ തങ്ങളുടെ നേതാക്കളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ജാമ്യം നിരസിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും സിജെപി ആരോപിച്ചു.
അറസ്റ്റിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ത്?
എസ്ഐആർ നടപടികളിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു സിജെപി പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്. എന്നാൽ, പ്രതിഷേധ സ്ഥലങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ജന്തർ മന്തറിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഡൽഹി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഈ വിലക്ക് ലംഘിച്ച് പൊലീസിൻ്റെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് ഇവർ ജന്തർ മന്തറിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറി മിന്നൽ സമരം നടത്തുകയായിരുന്നു. അതിക്രമിച്ചു കടന്നതിന് പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്ത ഇരുവരെയും എക്സിക്യുട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് അഞ്ചു ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിടുകയായിരുന്നു. മതിൽ ചാടി കടന്ന് ജന്തർ മന്തറിൽ പ്രതിഷേധിച്ചതിന് സിജെപി നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ 14 പേരെയാണ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
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