ജന്തർ മന്തർ പ്രതിഷേധം; സിജെപി നേതാക്കളായ സൗരവ് ദാസിനും ആശുതോഷ് റാങ്കയ്ക്കും ജാമ്യം
ഇന്ന്( ബുധനാഴ്ച) ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.
Published : October 21, 2026 at 7:09 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സമാധാനാന്തരീക്ഷം തടസ്സപ്പെടുത്തിയെന്ന കേസിൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്ന കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (CJP) സഹ- കൺവീനർമാരായ സൗരവ് ദാസ്, ആശുതോഷ് റാങ്ക എന്നിവരെ വിട്ടയക്കാൻ സ്പെഷ്യൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് (SEM) ഉത്തരവിട്ടു. ഇന്ന്( ബുധനാഴ്ച) ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. ഇരുവരെയും എസ്ഇഎം മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കുകയും നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അവരുടെ ആൾജാമ്യം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പൊലീസിൻ്റെ കസ്റ്റഡി ആവശ്യം തള്ളിയാണ് ഇരുവര്ക്കും എസ്ഇഎം ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.
ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി രണ്ട് ദിവസം കൂടി നീട്ടിയ സ്പെഷ്യൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജി കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി നേതാക്കളായ സൗരവ് ദാസും ആശുതോഷ് റാങ്കയും ഇന്ന് പിൻവലിച്ചിരുന്നു. ബദൽ പരിഹാരം ലഭ്യമായ സാഹചര്യത്തിൽ റിട്ട് ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ താത്പര്യമില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് സുബ്രഹ്മണ്യം പ്രസാദ് വ്യക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പിൻവലിക്കൽ. സ്വാതന്ത്ര്യം പവിത്രമാണെന്നും എന്നാൽ നിയമത്തിൽ തന്നെ പരിഹാരം ലഭ്യമാകുമ്പോൾ അത് തേടണമെന്നും വാദത്തിനിടെ ജഡ്ജി പറഞ്ഞു.
വോട്ടര്പട്ടികയിലെ പ്രത്യേക തീവ്ര പുനഃപരിശോധനയുമായി (SIR) ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാ നേഷ് കുമാർ രാജിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സിജെപി നടത്തിയ പ്രതിഷേധങ്ങളെ തുടർന്നാണ് സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി, നിരോധനാജ്ഞ നിലനിൽക്കുന്നതും സമരങ്ങൾക്കായി അനുമതി റദ്ദാക്കിയതുമായ ജന്തർമന്തറിൽ ദേശീയ പതാകയേന്തി പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് ഒക്ടോബർ 14-നാണ് സൗരവ് ദാസും ആശുതോഷ് റാങ്കയും കസ്റ്റഡിയിലായത്. തുടർന്ന് ഇരുവരെയും അഞ്ച് ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. ഒക്ടോബർ 19-ന് ഇവരുടെ ജാമ്യക്കാരുടെ രേഖകളിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മജിസ്ട്രേറ്റ് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളുകയും കസ്റ്റഡി രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടുകയുമായിരുന്നു. കസ്റ്റഡി കാലാവധി ബുധനാഴ്ച അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് മോചന ഉത്തരവ്. നേരത്തെ, ഇവരുടെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ ഇടപെടാൻ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു. എസ്ഇഎം കോടതിയുടെ തീരുമാനം കാത്തിരിക്കാനും പരാതി നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പീൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാനുമാണ് ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചത്.
അതേസമയം ഉത്സവ സീസണിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടാകാൻ കഴിയാത്ത നേതാക്കൾക്ക് പിന്തുണയുമായി സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. താൻ വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കുന്നതിൽ ചിലർ ട്രോളിയേക്കാമെന്നും എന്നാൽ അവർ തനിക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങളെപ്പോലെയാണെന്നും അദ്ദേഹം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലൈവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
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