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ജന്തർമന്ദിറിലെ അക്രമം: ഡൽഹിയിൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ച് സിജെപി നേതാക്കളുടെ പ്രതിഷേധം

സിജെപി നേതാക്കളായ സൗരഭ് ദാസ്, അശുതോഷ് രംഗ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പാർലമെൻ്റ് സ്ട്രീറ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള പ്രതിഷേധ മാർച്ച്

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സിജെപി നേതാക്കളുടെ പ്രതിഷേധം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 4, 2026 at 11:44 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി ജന്തർമന്ദിറിൽ നടന്ന സമരത്തിനിടെ വിദ്യാർഥിയുടെ പിതാവിനെ ക്രൂരമായി മർദിച്ച സംഭവത്തിൽ അടിയന്തര നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് സിജെപി നേതാക്കളുടെ പ്രതിഷേധ മാർച്ച്. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രവർത്തകർ പാർലമെൻ്റ് സ്ട്രീറ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നേരിട്ടെത്തിയത്.

പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വൻ പ്രതിഷേധം
സിജെപി നേതാക്കളായ സൗരഭ് ദാസ്, അശുതോഷ് രംഗ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പാർലമെൻ്റ് സ്ട്രീറ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള പ്രതിഷേധ മാർച്ച്. അഭിഭാഷക സംഘവും ഇവർക്കൊപ്പമുണ്ട്. പ്രതിഷേധം കണക്കിലെടുത്ത് കേന്ദ്ര സേനയെ ഉൾപ്പെടെ വിന്യസിച്ച് പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ വൻ സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ബാരിക്കേഡുകൾ തീർത്ത് പ്രവർത്തകരെ തടയാൻ പൊലീസ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ബാരിക്കേഡുകൾക്ക് മുകളിൽ കയറി പ്രവർത്തകർ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയാണ്. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ പിന്നോട്ടില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് സിജെപി നേതാക്കൾ.

ജന്തർമന്ദിറിലെ ക്രൂരമർദനം
ജന്തർമന്ദിറിൽ നടന്ന സമാധാനപരമായ സത്യഗ്രഹ സമരത്തിനിടെയാണ് നാടകീയമായ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. സ്വതന്ത്ര ഭാരത് രാജ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സമരപ്പന്തലിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറി അക്രമം അഴിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു. സിജെപി പ്രവർത്തകയും വിദ്യാർഥിനിയുമായ നിഷു, പിതാവ് സഞ്ജയ് കുമാർ എന്നിവർക്ക് നേരെയായിരുന്നു ആക്രമണം. സ്വതന്ത്ര ഭാരത് രാജ് തൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റിലൂടെ ഇവർക്കെതിരെ സംസാരിക്കുകയും, തുടർന്ന് കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന ഇടിവളയും വടിയും ഉപയോഗിച്ച് സഞ്ജയ് കുമാറിൻ്റെ തലയ്ക്കടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു.

പൊലീസിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണം
അക്രമികൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നതിന് പകരം, മർദനമേറ്റ സഞ്ജയ് കുമാറിനെയും മകളെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനാണ് ഡൽഹി പൊലീസ് ശ്രമിച്ചതെന്ന് സിജെപി നേതാക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഇവരെ വിട്ടയച്ചെങ്കിലും യഥാർഥ പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് പൊലീസ് സ്വീകരിച്ചത്. ബിജെപി നേതാവായ കപിൽ മിശ്രയുടെയും മറ്റ് ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളുടെയും പിന്തുണയോടെയാണ് അക്രമികൾ അഴിഞ്ഞാടിയതെന്നും, അതുകൊണ്ടാണ് പൊലീസ് ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ തയാറാകാത്തതെന്നും സിജെപി നേതാക്കൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

വധശ്രമത്തിന് കേസെടുക്കണം
സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തിയ അക്രമികളെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും, ഇവർക്കെതിരെ വധശ്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസെടുക്കണമെന്നുമാണ് സിജെപിയുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടലിലൂടെ എഫ്ഐആർ റദ്ദാക്കിയ സമയത്ത്, ജന്തർമന്ദിറിലെ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 2800ൽ അധികം ക്രിമിനലുകളെ മുഖം തിരിച്ചറിയുന്ന ക്യാമറകൾ (ഫേസ് റെക്കഗ്നിഷൻ) വഴി പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽ 35 പേർ ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചവരാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.

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ഇത്രയധികം ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് സമരസ്ഥലത്ത് എത്തിയതെന്നും, പൊലീസ് എന്തുകൊണ്ട് ഇവർക്കെതിരെ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും സിജെപി നേതാക്കൾ ചോദിക്കുന്നു. സിവിൽ ഡ്രസ്സിൽ വടിയും കമ്പുകളുമായി എത്തിയ ഗുണ്ടകളെ പൊലീസ് സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്നും ഇവർ ആരോപിച്ചു. നീതി ലഭിക്കുന്നത് വരെ നിയമപോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി.

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TAGGED:

CJP LEADERS DELHI PROTEST
JANTAR MANTAR ASSAULT CASE
DELHI POLICE INACTION ALLEGED
KAPIL MISHRA BJP CONTROVERSY
DELHI POLICE STATION PROTEST

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