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സിജെപി നേതാവിനെയും പ്രവർത്തകരെയും കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്ത് പൊലീസ്; സംഭവം പ്രാദേശിക വോളൻ്റിയർ യോഗം നടക്കാനിരിക്കെ

അസം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് സമീപം സംഘടനയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രാദേശിക വോളൻ്റിയർ യോഗം നടക്കാനിരിക്കെയാണ് പൊലീസ് നടപടി.

Ashutosh Ranka cjp assam police cjp leaders detained
Ashutosh Ranka and others (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 27, 2026 at 2:35 PM IST

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ഗുവാഹത്തി: കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി കോ കൺവീനർ അശുതോഷ് റാങ്കയെയും പ്രവർത്തകരെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി റിപ്പോർട്ട്. അസം സന്ദർശനത്തിടെയാണ് സംഭവം. അസം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് സമീപം സംഘടനയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രാദേശിക വോളൻ്റിയർ യോഗം നടക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് നേതാക്കളെ കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

അശുതോഷ് റാങ്ക, അങ്കിത് ഭരദ്വാജ്, പ്രേം ആകാശ് എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള സിജെപി നേതാക്കളെയും അസം ആസ്ഥാനമായുള്ള വളണ്ടിയർമാരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ഗുവാഹത്തിയിലെ പൊലീസ് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെയാണ് ഇക്കാര്യം അവകാശപ്പെട്ടത്. "അസം പൊലീസ് അശുതോഷ് റാങ്കയെയും സിജെപി സംഘത്തെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് അജ്ഞാതമായ ഒരിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണ്. അപ്രതീക്ഷ നടപടി എന്തിനാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല" എന്ന് അഭിജിത് ദീപ്‌കെ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളുടെ യഥാർഥ അവസ്ഥ പുറത്തുവരുമെന്ന ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് അശുതോഷ് റാങ്ക ആരോപിച്ചു. സ്കൂളുകൾ സന്ദർശിച്ച് അവിടുത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ രേഖപ്പെടുത്താനും വോളൻ്റിയർമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനുമായിരുന്നു സംഘത്തിൻ്റെ നീക്കമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ മാസം സർക്കാർ സ്കൂളുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പരിശോധന സംബന്ധിച്ച് ഒരു കാമ്പയിന് സിജെപി തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു.

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ഉത്തർപ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, ഝാർഖണ്ഡ്, രാജസ്ഥാൻ, ബിഹാർ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സ്കൂളുകൾ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്‌തു. പൊലീസിനൊപ്പം വാഹനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന റാങ്കയുടെ ഒരു വീഡിയോയും അഭിജിത് ദീപ്‌കെ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അസമിലെ സ്കൂളുകളുടെ യഥാർഥ അവസ്ഥ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ തങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ, അസമിലെ ജനങ്ങളെ ഭയന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ തന്നെയും സിജെപി സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതെന്ന് അദ്ദേഹം അതിൽ പറയുന്നതായി കേൾക്കാം. അതേസമയം സത്യം പുറത്തുവരുമെന്ന ഭയമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ശർമ്മയുടെ നടപടിക്ക് പിന്നിലെന്ന് അശുതോഷ് റാങ്ക പറഞ്ഞു.

"ഇവിടുത്തെ സ്കൂളുകൾ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചാൽ രാജ്യം യാഥാർഥ്യം അറിയുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഭയമുണ്ട്. കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ നേട്ടത്തിനായി കാസിരംഗയിൽ ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ എങ്ങനെ കവർന്നെടുക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ആളുകൾ അറിയുമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പേടിയുണ്ട്. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല. മണ്ഡലങ്ങളുടെ അതിർത്തികൾ പുനർനിർണയിച്ചാണ് അദ്ദേഹം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം," എന്ന് കോ കൺവീനർ പറഞ്ഞു. പൊലീസ് നടപടിക്കിടെ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

സംഭവത്തിൽ അസം പൊലീസിൻ്റെയോ സർക്കാരിൻ്റെയോ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

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TAGGED:

ASHUTOSH RANKA
CJP
ASSAM POLICE
CJP LEADERS DETAINED
CJP LEADERS DETAINED IN GUWAHATI

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