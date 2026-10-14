സിജെപി നേതാക്കളെ തിഹാർ ജയിലിലടയ്ക്കാൻ നീക്കം; ഡൽഹി പൊലീസിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം
പ്രതിഷേധ വേദിയായിരുന്ന ജന്തർമന്തറിനെ അടുത്തിടെ ഡൽഹി പൊലീസ് ഡീ-നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് മറികടന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മതിൽ ചാടിക്കടന്ന് ജന്തർമന്തറിൽ പ്രവേശിച്ച് ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിയതിനാണ് നേതാക്കളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്
Published : October 14, 2026 at 6:42 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് വിലക്ക് ലംഘിച്ച് ജന്തർമന്തറിൽ പ്രതിഷേധിച്ച സിജെപി (കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി) നേതാക്കളെ ഡൽഹി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സിജെപി നേതാക്കളായ സൗരവ് ദാസ്, അശുതോഷ് രാങ്ക, അജിങ്ക്യ ഷിൻഡെ എന്നിവരെയാണ് പാർലമെൻ്റ് സ്ട്രീറ്റ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇവരെ തിഹാർ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നതായി സിജെപി ലീഗൽ ഹെഡ് രത്ന സിങ് ആരോപിച്ചു.
പ്രതിഷേധ വേദിയായിരുന്ന ജന്തർമന്തറിനെ അടുത്തിടെ ഡൽഹി പൊലീസ് ഡീ-നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് മറികടന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മതിൽ ചാടിക്കടന്ന് ജന്തർമന്തറിൽ പ്രവേശിച്ച് ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിയതിനാണ് നേതാക്കളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. അതിക്രമിച്ചു കടക്കൽ, ജാമ്യവ്യവസ്ഥകളുടെ ലംഘനം, ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് മൂവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
#BREAKING: Delhi Police arrests Saurav Das, Ashutosh Ranka, and Ajinkya Shinde at Parliament Street Police Station in today’s Jantar Mantar case. Trespass, bond violation, obstruction of public official’s duty, etc. They’ll be produced before the SCM Court in the morning. A possibility of Judicial Custody (JC) in the Tihar Jail is possible. They were not allowed to meet their lawyers till late at night. They were brought to Parliament Street PS at 3 AM in a private van. Despite these illegal actions, their spirits are high. @Cockroachisback— Ratna Singh (@whattalawyer) October 13, 2026
പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെ ഒരു സ്വകാര്യ വാഹനത്തിൽ ഇവരെ പാർലമെൻ്റ് സ്ട്രീറ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചതെന്ന് രത്ന സിങ് എക്സിൽ കുറിച്ചു. നേതാക്കളെ സ്പെഷ്യൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് (എസ്സിഎം) കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. ഇവരെ തിഹാർ ജയിലിലേക്ക് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
പൊലീസിൻ്റെ നടപടികൾക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനമാണ് സിജെപി ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഡൽഹി പൊലീസ് മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഉത്തരവുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക റൂൾബുക്ക് അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ രത്ന സിങ് പറഞ്ഞു. ഈ ഉത്തരവുകൾ പാലിക്കാൻ അവർ നിയമത്തെപ്പോലും കാറ്റിൽ പറത്തുകയാണ്. ദേശീയ പതാക ഉയർത്താൻ മാത്രം ജന്തർമന്തറിൽ പോയവരെയാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടിട്ടും അഭിഭാഷകരെ കാണാൻ ഇവരെ അനുവദിച്ചില്ല. തുടക്കത്തിൽ കസ്റ്റഡിയുടെയോ അറസ്റ്റിൻ്റെയോ കാരണം പോലും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നില്ല. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഡൽഹി പൊലീസ് തികഞ്ഞ സ്വേച്ഛാധിപത്യപരമായാണ് പെരുമാറുന്നതെന്നും അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
Update at 5:38 AM - Just been informed that Saurav, Ashutosh, and Ajinkya are likely to be produced before the SEM at Mandir Marg Police Station within one hour. FYI, 24 hours timeline will end soon. @Cockroachisback— Ratna Singh (@whattalawyer) October 14, 2026
സാധാരണ പ്രവർത്തകരെ മാത്രമല്ല, രാവിലെ മുതൽ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന അഭിഭാഷകരെപ്പോലും നേതാക്കളെ കാണാൻ പൊലീസ് അനുവദിച്ചില്ല. മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഉത്തരവുകൾ അനുസരിച്ചാണ് തങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന എസ്എച്ച്ഒ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവർത്തിച്ചത്. നിയമത്തിന് അതീതമായ ഇത്തരം ഉത്തരവുകൾ ഡൽഹി പൊലീസിന് നൽകുന്നത് ആരാണെന്നും രത്ന സിങ് ചോദിച്ചു.
നഗരത്തിൽ കുറ്റവാളികൾ സ്വതന്ത്രരായി വിഹരിക്കുകയും ആളുകളെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരെ അടിച്ചമർത്തുകയാണ്. നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട പ്രതിഷേധ വേദികൾ ഇല്ലാതാക്കുകയും, യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ ആളുകളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ദീർഘനേരം തടവിൽ വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഡൽഹി പൊലീസ് ഒരു കളിപ്പാവയെപ്പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാത്ത കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയുള്ള ഈ അറസ്റ്റുകൾ തികച്ചും നിയമവിരുദ്ധമാണ്. ആളുകളെ ഭയപ്പെടുത്തി പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ള തന്ത്രമാണിതെന്നും, എന്നാൽ ഇത്തരം നടപടികൾ കൊണ്ട് തങ്ങളെ തടയാനാകില്ലെന്നും രത്ന സിങ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ഡിപ്കെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് നേതാക്കൾ ജന്തർമന്തറിലെത്തിയത്.
തുടരുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രമക്കേടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം. ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൂട്ടായ സമരങ്ങൾക്ക് താത്കാലിക ഇടവേള നൽകിയെങ്കിലും വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രതിഷേധങ്ങൾ ശക്തമാണ്. വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള ഹർജികളിലെ തീരുമാനത്തിന് അനുസരിച്ചാകും പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ തുടർനീക്കങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വസതിയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിന് ശേഷവും നേതാക്കൾ ഭാവി പരിപാടികളെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാതെയാണ് മടങ്ങിയത്. രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കേണ്ട സമരമല്ല ഇതെന്നാണ് ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ പൊതുവായ വിലയിരുത്തൽ. രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം വ്യാപിപ്പിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുമേൽ കടുത്ത സമ്മർദം ചെലുത്താനാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനായി സംസ്ഥാന തലങ്ങളിലും ഏകോപനം ശക്തമാക്കാൻ സഖ്യം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇടത് വിദ്യാർഥി സംഘടനകളായ എഐഎസ്എഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായി തെരുവിലിറങ്ങും. വരും മണിക്കൂറുകളിലും സിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമാനമായ മിന്നൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് വിലയിരുത്തൽ. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഡൽഹിയിൽ പൊലീസ് വിന്യാസം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാന ഓഫിസുകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മുന്നിൽ കൂടുതൽ സേനയെ വിന്യസിച്ചു. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനാൽ തെരുവിലെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഇടവേള നൽകാനും പ്രതിപക്ഷം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജനജീവിതത്തെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ സമരം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനാണ് ശ്രമം. ആഘോഷങ്ങൾ അവസാനിച്ച ശേഷം കൂടുതൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനാണ് നീക്കം. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നവംബർ ഒന്നിന് രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹാറാലി സംഘടിപ്പിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ശക്തി തെളിയിക്കാനാണ് ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ പദ്ധതി.
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