ഗ്രാമങ്ങളിലെ സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ 'സർപഞ്ച് ചലഞ്ച്'; പുതിയ കാമ്പയിനുമായി സിജെപി
ഓഗസ്റ്റ് 15ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ 80-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ കാമ്പയിന് തുടക്കമാകുമെന്ന് വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ അഭിജീത് ദിപ്കെ
By ANI
Published : August 11, 2026 at 12:28 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഗ്രാമങ്ങളിലെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളുടെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി രാജ്യവ്യാപകമായി പുതിയ കാമ്പയിൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ. സ്കൂളുകളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്താനും, സ്ഥാപനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാൻ സർപഞ്ചുമാർക്കും അദ്ദേഹം നിർദേശം നൽകി. എക്സിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ പുതിയ തുടക്കം
ഓഗസ്റ്റ് 15ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ 80-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ കാമ്പയിന് തുടക്കമാകുമെന്ന് അഭിജീത് ദിപ്കെ വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ 80 വർഷത്തിനിടയിൽ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ടത് ഗ്രാമങ്ങളിലെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പൗരന്മാരോടും രക്ഷിതാക്കളോടും ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജനപ്രതിനിധികളോടും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ സിജെപി ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
This Independence Day, let’s pledge to improve the Govt Schools in our villages. pic.twitter.com/fZyRrmoNhu— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) August 10, 2026
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ തൻ്റെ സ്വന്തം ഗ്രാമമായ ഹിംഗോളിയിലെ സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന അഭ്യർഥനയുമായി ഗ്രാമത്തലവനെ സമീപിച്ചതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്ത് പുതിയ പാർലമെൻ്റ് മന്ദിരവും പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പുതിയ ഔദ്യോഗിക ഭവനവും നിർമിച്ചു. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളിൽ പുതിയ വിദ്യാലയങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. കർഷകരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും മക്കളെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവിയായി കാണുന്നില്ലേ എന്ന ചോദ്യവും അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചു.
സർപഞ്ച് ചലഞ്ചും സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റും
ഗ്രാമങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഇപ്പോഴും കിലോമീറ്ററുകളോളം നടക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. കുടിവെള്ളം, ശൗചാലയങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പലയിടത്തും ലഭ്യമല്ല. പെൺകുട്ടികളാണ് ഇതുമൂലം ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്. ഈ ഓഗസ്റ്റ് 15ന് പുതിയൊരു തുടക്കം കുറിക്കണമെങ്കിൽ അത് സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള സർപഞ്ചുകളോട് അവരവരുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലെ സ്കൂളുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സിജെപി അഭ്യർഥിച്ചു. 'സർപഞ്ച് ചലഞ്ച്' എന്നാണ് ഈ കാമ്പയിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ സ്കൂളുകളെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രാമത്തലവന്മാരെ സിജെപി പരസ്യമായി അംഗീകരിക്കും. സ്കൂളുകളുടെ നവീകരണത്തിന് മുൻപും ശേഷവുമുള്ള ഫോട്ടോകൾ സിജെപിയുടെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ബന്ധപ്പെട്ട സർപഞ്ചുമാർക്ക് പ്രത്യേക അംഗീകാരം നൽകുകയും ചെയ്യും.
ഇതിന് പുറമെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ പൗരന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റും സിജെപി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ നേരിട്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് വൈദ്യുതി, ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം, പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ശൗചാലയങ്ങൾ, ഉച്ചഭക്ഷണം എന്നിവയുടെ ലഭ്യത പരിശോധിക്കണം. മതിയായ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അയക്കാനും അഭിജീത് ദിപ്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിനായി ഒരു ഓഡിറ്റ് ഫോം ഉടൻ പുറത്തിറക്കും. സിജെപിയുടെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിലെ പ്രചാരണ വീഡിയോകൾക്കൊപ്പം നൽകുന്ന ലിങ്ക് വഴി ഈ ഫോം ലഭിക്കും.
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പൂരിപ്പിച്ച ഫോമുകളും വീഡിയോ തെളിവുകളും contact@cockroachjantaparty.org എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ പഠിക്കുന്ന കർഷകരുടെയും കൂലിപ്പണിക്കാരുടെയും കുട്ടികൾക്ക് നഗരങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അതേ സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ഈ കാമ്പയിനിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അടുത്തിടെ നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ സിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കൊടുവിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് രാജി വയ്ക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പുതിയ കാമ്പയിനുമായി സിജെപി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
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