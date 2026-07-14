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നീറ്റ് പേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന യുവാക്കൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ സിജെപി: ജന്തർ മന്തറിലേക്ക് നേതാക്കളെ ക്ഷണിച്ചു

ജെപി നദ്ദ, രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നിവരുൾപ്പെടെ പാർട്ടി പരിധികളില്ലാതെ നിരവധി നേതാക്കളെയാണ് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയം മാറ്റിവെച്ച് യുവാക്കളുടെ ശബ്‌ദത്തിന് ശബ്‌ദം നൽകാൻ നേതാക്കളോട് വീണ്ടും ആത്മാർത്ഥമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുവെന്നും സിജെപി പറഞ്ഞു.

CJP NEET PAPER LEAK YOUTH PROTEST CJP INVITES LEADERS JANTAR MANTAR CJP SUPPORTS YOUTH PROTEST
കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (X.Com)
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By PTI

Published : July 14, 2026 at 5:39 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പേപ്പർ ചോർച്ചയ്‌ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന യുവാക്കൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ജന്തർ മന്തറിലേക്ക് പാർട്ടി പരിധികളില്ലാതെ നേതാക്കളെ ക്ഷണിച്ചതായി കോക്ക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി ചൊവ്വാഴ്‌ച അറിയിച്ചു. ജെ പി നദ്ദ, രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നിവരുൾപ്പെടെ നിരവധി നേതാക്കളെയാണ് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്.

താനും സംഘടന സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്‌കെയും ജൂലൈ 9, 10 തീയതികളിൽ നേതാക്കളെ ക്ഷണിച്ചതായും നീറ്റ് പേപ്പർ ചോർച്ചയ്‌ക്കെതിരായ സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും പ്രതിഷേധം ഇപ്പോൾ 25-ാം ദിവസത്തിലാണെന്നും സിജെപി മുഖ്യ വക്താവ് സൗരവ് ദാസ് എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

ബിജെപി പ്രസിഡൻ്റ് നിതിൻ നബിൻ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു, ടിഡിപി എംപി ലാവു ശ്രീകൃഷ്‌ണ ദേവരായലു, ജെഡി (യു) രാജ്യസഭ എംപി സഞ്ജയ് കുമാർ ഝാ, വൈഎസ്ആർസിപി എംപി പി വി മിഥുൻ റെഡ്ഡി എന്നിവർക്കാണ് കത്തുകൾ അയച്ചത്.

പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളിൽ, രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പുറമെ, കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, ഡിഎംകെ നേതാക്കളായ കനിമൊഴി, തിരുച്ചി ശിവ, സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി മേധാവി അഖിലേഷ് യാദവ്, രാജ്യസഭാ എംപി രാം ഗോപാൽ യാദവ്, ശിവസേന (യുബിടി) എംപി സഞ്ജയ് റൗത്ത്, ജമ്മു കശ്‌മീർ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുള്ള, നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് എംപി ആഗ സയ്യിദ് റുഹുള്ള മെഹ്ദി, ആർജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ്, എംപി മിഷാ ഭാരതി എന്നിവർക്കും കത്തുകൾ അയച്ചു.

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ടിവികെ പ്രസിഡൻ്റും തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ജോസഫ് വിജയ്, ആസാദ് സമാജ് പാർട്ടി മേധാവി ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ്, എഐഎംഐഎം പ്രസിഡൻ്റ് അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി എന്നിവർക്കും സിജെപി കത്തെഴുതിയിരുന്നു. ഈ കത്തുകൾക്ക് മുമ്പും അതിനുശേഷമുള്ള ദിവസങ്ങളിലും, നിരവധി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും അവരുടെ പാർട്ടി അംഗങ്ങളും യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പലരും ജന്തർ മന്തർ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർ സിജെപി പ്രതിനിധികളെ ചർച്ചകൾക്കായി ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കൾക്കൊപ്പം നിന്നതിന് അവരിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി നന്ദി പറയുന്നുവെന്നും സൗരവ് ദാസ് പറഞ്ഞു.

രാഷ്ട്രീയം മാറ്റിവെച്ച് യുവാക്കളുടെ ശബ്‌ദത്തിന് ശബ്‌ദം നൽകാൻ നേതാക്കളോട് വീണ്ടും ആത്മാർത്ഥമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ച, നിയമന പരാജയങ്ങൾ, നീതി, ഈ അഴിമതി നിറഞ്ഞ, തകർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ ജീവൻ നഷ്‌ടപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നഷ്‌ട പരിഹാരം എന്നിവ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു തലമുറയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നീതിക്കായി ആഹ്വാനം ചെയ്‌തപ്പോൾ യുവാക്കൾക്കൊപ്പം നിന്നവരെ ചരിത്രം ഓർക്കും. നമ്മളെല്ലാവരും ചരിത്രത്തിൻ്റെ വലതുവശത്ത് നിൽക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുള്ളുവെന്നും ദാസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വിവിധ പാർട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കളുമായി തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ദിപ്കെ എക്‌സിലെ പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.

പ്രശസ്‌തരിൽ നിന്നും പിന്തുണ ലഭിച്ചെന്ന് സിജെപി

വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെ പുറത്താക്കണമെന്നും ആത്മഹത്യ ചെയ്‌ത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു കോടി രൂപ നഷ്‌ട പരിഹാരം നൽകണമെന്നുമുള്ള ആവശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജൂൺ 20 ന് പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചത് മുതൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കൾ, അക്കാദമിക് വിദഗ്‌ധർ, ആക്‌ടിവിസ്റ്റുകൾ തുടങ്ങി പ്രശസ്‌തരായ നിരവധി വ്യക്തികളുടെ പിന്തുണ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ലഭിച്ചു.

മുൻ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അതിഷി നയിക്കുന്ന എഎപി അംഗം, സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി എംപി പുഷ്പേന്ദ്ര സരോജ്, ടിഎംസി എംപിമാരായ മഹുവ മൊയ്ത്ര, സാഗരിക ഘോഷ്, സിപിഎം എംപി അമ്ര റാം, മുതിർന്ന സിപിഎം നേതാവ് സുഭാഷിണി അലി, മുൻ കേരള മന്ത്രിമാരായ കെ കെ ശൈലജ, തോമസ് ഐസക്, കെ എൻ ബാലഗോപാൽ, പി രാജീവ്, ത്രിപുര പ്രതിപക്ഷ നേതാവും സിപിഎം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗവുമായ ജിതേന്ദ്ര ചൗധരി എന്നിവരാണ് പ്രതിഷേധ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചത്. ശിവസേന (യുബിടി) എംപി അരവിന്ദ് സാവന്ത് പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് പിന്തുണ നൽകി. നടൻ പ്രകാശ് രാജ്, പഞ്ചാബി ഗായകൻ കാക്ക (രവീന്ദർ സിംഗ്), സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ച (എസ്‌കെഎം) പ്രതിനിധികൾ, അസം ജാതിയ പരിഷത്ത് യൂത്ത് വിംഗ്, അക്കാദമിക് സിവിൽ സൊസൈറ്റി അംഗങ്ങൾ എന്നിവരുടെ പിന്തുണയും പ്രക്ഷോഭത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സോനം വാങ്ചുക്കിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ എഎപി മേധാവി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളും ശിവസേന (യുബിടി) മേധാവി ഉദ്ധവ് താക്കറെയും തന്നോട് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതായി സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ പറഞ്ഞു. വാങ്ചുക്കിൻ്റെ അവസ്ഥ വഷളാകുന്നതിൽ ഇരു നേതാക്കളും ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ജൂലൈ 20 ന് പാർലമെൻ്റിലേക്ക് നടത്താനിരുന്ന മാർച്ചിന് പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്‌തതായി ദിപ്കെ പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

CJP
NEET PAPER LEAK YOUTH PROTEST
CJP INVITES LEADERS JANTAR MANTAR
CJP SUPPORTS YOUTH PROTEST
CJP

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