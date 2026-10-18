‘ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങില്ല, പേടിച്ച് പിന്മാറില്ല’, ശക്തമായി നിയമപോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് അഭിജീത് ദിപ്കെ
സൗരവ് ദാസും അശുതോഷ് റാങ്കയും തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം എല്ലാവരും ഒത്ത് ചേർന്ന് അടുത്ത ഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആസൂത്രണം ചെയ്യുമെന്നും അഭിജീത് ദീപ്കെ പറഞ്ഞു.
By ANI
Published : October 18, 2026 at 5:18 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: നിയമവിരുദ്ധ അറസ്റ്റുകളും തടങ്കലുകളും ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോഴും താനും സഹപ്രവർത്തകരും പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് സിജെപി (കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി) സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ. സൗരവ് ദാസും അശുതോഷ് റാങ്കയും തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം എല്ലാവരും ഒത്ത് ചേർന്ന് അടുത്ത ഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആസൂത്രണം ചെയ്യുമെന്നും ദിപ്കെ പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിൽ വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐയോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്ന അദ്ദേഹം. ഇരുവരും ഉടൻ മോചിതരാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും വ്യക്തമാക്കി.
നിയമപരമായി കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി അഭിഭാഷക വൃന്ദ ഗ്രേവറെ കാണാൻ പോകുകയാണെന്നും ദിപ്കെ പറഞ്ഞു. ' സൗരവും അശുവും തിരിച്ചെത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്ന് തന്ത്രങ്ങൾ പുനരാവിഷ്ക്കരിച്ച് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കും. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി നടന്ന നിയമവിരുദ്ധ അറസ്റ്റുകളും തടങ്കലുകളും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാണ്. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുകയോ പിന്മാറുകയോ ചെയ്യില്ല. ഇതൊരു നീണ്ട പോരാട്ടമാണ്. ഞങ്ങൾ പൂർണ സജ്ജരാണ്. ഇരുവരും ഇന്ന് മോചിതരാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വൃന്ദ മാഡത്തെ കാണാൻ ഞാൻ പോവുകയാണ്', അഭിജീത് ദിപ്കെ പ്രതികരിച്ചു.
കൊണാട്ട് പ്ലേസിലെ സെൻട്രൽ പാർക്കിൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന 'ലെഹ്ര ദോ തിരംഗ' റാലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൽഹി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ദിപ്കെയ്ക്ക് ഇന്നലെയാണ് (ഒക്ടോബർ 17) ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം ലഭിച്ചത്. മന്ദിർ മാർഗ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ക്രമസമാധാനം പാലിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ബോണ്ടിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കണമെന്ന പൊലീസിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് ദിപ്കെയെ വിട്ടയച്ചത്.
സെൻട്രൽ ഡൽഹിയിൽ പൊതുയോഗങ്ങൾക്കും സംഘം ചേരുന്നതിനും ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിത-ബിഎൻഎസ്എസ്, സെക്ഷൻ 163 പ്രകാരം നിരോധനാജ്ഞ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ദിവസമാണ് ദിപ്കെയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്. ഒക്ടോബർ 10 ലെ നടപടികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ബിഎൻഎസ്എസിലെ 126, 170 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കരുതൽ നടപടികൂടി ചുമത്തിയിരുന്നു.
നിയമവിരുദ്ധ അറസ്റ്റിനെതിരെയുള്ള ചോദ്യവും സിജെപിക്കുള്ള പിന്തുണയും
മന്ദിർ മർഗ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് സ്പെഷ്യൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാകുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് സിജെപി ലീഗൽ അഫയേഴ്സ് മേധാവി രത്ന സിങ്ങ് ഈ അറസ്റ്റിൻ്റെ നിയമ സാധുതയെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. അഭിജീത് ദിപ്കെയുടെ അറസ്റ്റ് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും അതിനാൽ കോടതി അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടയക്കണമെന്നും രത്ന സിങ്ങ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ത്രിവർണ പതാക ഉയർത്താൻ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നും ഇതെങ്ങനെ കുറ്റകൃത്യമാകുമെന്നും അവർ തൻ്റെ എക്സ് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു. അദ്ദേഹം എവിടെയാണെന്ന വിവരം വെളിപ്പെടുത്തിയില്ലെന്നും അഭിഭാഷകരെ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ അനുവദിച്ചില്ലെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. കരുതൽ തടങ്കൽ എന്ന പേരിൽ നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഡൽഹി പൊലീസിന് കഴിയില്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ എസ്ഐആർ നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം നടത്തുന്ന വിപുലമായ പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ പ്രതിഷേധങ്ങൾ. ഇന്ത്യ സഖ്യ കക്ഷികളും വിദ്യാർഥി സംഘടനകളും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും സമരമുഖത്തുണ്ട്. ഡിഎംകെ (ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം), ടിഎംസി (ത്രിണമൂൽ കോൺഗ്രസ്), എഎപി (ആം ആദ്മി പാർട്ടി) എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് സിജെപിക്ക് പിന്തുണ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, സിജെപിക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകുന്നതായി ഡിഎംകെ എംപിയും ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ കനിമൊഴി ശനിയാഴ്ച പറഞ്ഞു. പാർട്ടിയുടെ പിന്തുണ അറിയിക്കുന്നതിനായി ചെന്നൈയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ താൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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