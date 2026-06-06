നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച: കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ഇന്ന് സിജെപി പ്രതിഷേധം
പൊലീസിന് പൂക്കൾ നൽകി സമരം, സിജെപി പ്രതിഷേധത്തിൽ അണിനിരക്കാൻ എസ്എഫ്ഐയും ഐസയും
Published : June 6, 2026 at 6:32 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലെ അപാകതകൾക്കും നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കും എതിരെ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രതിഷേധം ന്യൂഡൽഹി ജന്തർമന്ദിറിൽ നടക്കും. സിജെപി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വലിയ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭമാണിത്. പരിപാടിക്ക് ഔദ്യോഗിക അനുമതി തേടുമെന്ന് സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ഡിപ്കെ വ്യക്തമാക്കി. സിബിഎസ്ഇ, നീറ്റ് പരീക്ഷകളിലെ വൻ ക്രമക്കേടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സംഘടനകൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്.
സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധം
സമരം സമാധാനപരമായിരിക്കുമെന്ന് സിജെപി അറിയിച്ചു. പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തുന്നവരോട് പുസ്തകങ്ങളും പൂക്കളുമായി എത്താനാണ് നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുരക്ഷയ്ക്കായി നിൽക്കുന്ന പൊലീസുകാർക്ക് പൂക്കൾ നൽകിയാണ് സമാധാനപരമായ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുക. വിദ്യാർഥികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും ആശങ്കകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനാണ് ഈ വേറിട്ട സമരരീതി സിജെപി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
കനത്ത സുരക്ഷയൊരുക്കി പൊലീസ്
പ്രതിഷേധത്തിന് മുന്നോടിയായി പൊലീസ് ജന്തർമന്ദിറിലും പരിസരത്തും കനത്ത സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി രണ്ടായിരത്തോളം ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് സുരക്ഷയ്ക്കായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാർലമെൻ്റ് സ്ട്രീറ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഔദ്യോഗികമായി അപേക്ഷ നൽകിയാൽ സമരം ചെയ്യാൻ അനുമതി ലഭിച്ചേക്കും. ഗതാഗത കുരുക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള കൂടുതൽ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഡൽഹി പൊലീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പിന്തുണയുമായി പ്രമുഖരും വിദ്യാർഥി സംഘടനകളും
സിജെപിയുടെ സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി നിരവധി പേർ രംഗത്തെത്തി. നടൻ പ്രകാശ് രാജിനെപ്പോലെയുള്ള സിനിമാരംഗത്തെ പ്രമുഖർ സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ എസ്എഫ്ഐ, ഐസ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ വിദ്യാർഥി സംഘടനകളും പ്രതിഷേധത്തിൽ അണിനിരക്കും. രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള വിദ്യാർഥികൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾക്കെതിരായ ജനകീയ മുന്നേറ്റമായാണ് ഈ സമരത്തെ കാണുന്നത്.
എൻടിഎ നടത്തുന്ന പരീക്ഷകളിലെ പോരായ്മകൾ അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കണമെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കണമെന്നുമാണ് സംയുക്തമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയായ നീറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം വേണമെന്നും വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.
ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ ഉന്നതതല അന്വേഷണം നടത്തി സത്യാവസ്ഥ പുറത്തുകൊണ്ടുവരണമെന്നും സിജെപി നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിയാണ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിലൂടെ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ വീഴ്ചകൾ നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസിയുടെ കാര്യക്ഷമതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണെന്നും സമരക്കാർ നിരന്തരം ആരോപിക്കുന്നു. വിദ്യാർഥികൾക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കാൻ രാജ്യവ്യാപകമായി നടക്കുന്ന സമരങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഡൽഹിയിലെ ഈ വേറിട്ട പ്രതിഷേധവും സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജിയിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും അംഗീകരിക്കില്ലെന്നാണ് വിദ്യാർഥി സംഘടനകളുടെയും സിജെപിയുടെയും നിലപാട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വരുംദിവസങ്ങളിലും ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൂടുതൽ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടന്നേക്കാം.
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പാളിച്ചകളും പ്രതിഷേധത്തിൽ ശക്തമായി ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. സമാന ചിന്താഗതിയുള്ള കൂടുതൽ സംഘടനകളെ അണിനിരത്തി സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധം ദേശീയതലത്തിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനും സിജെപി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. കുറ്റക്കാർ എത്ര വലിയ ഉന്നതരായാലും കടുത്ത നടപടി വേണമെന്നാണ് സമരം ചെയ്യുന്നവർ ഒരുപോലെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
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