കാക്കി കലിയുടെ നടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്; 'പ്രധാനമന്ത്രി മാപ്പ് പറയണം, ധര്മ്മേന്ദ്ര പ്രധാന് രാജിവയ്ക്കണം': രാഹുല് ഗാന്ധി
കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിനെ വിമര്ശിച്ച് രാഹുല് ഗാന്ധി. ഡല്ഹിയിലെ പൊലീസ് അതിക്രമത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളുമായെത്തി വാര്ത്താസമ്മേളനം. വിദ്യാര്ഥികള് എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തതെന്നും ചോദ്യം.
Published : July 22, 2026 at 4:59 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധി. രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല തകര്ന്നൂവെന്ന് അദ്ദേഹം. ഡല്ഹിയിലെ സിജെപി പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പൊലീസില് നിന്നും വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് നേരെയുണ്ടായ അതിക്രമത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള് പ്രദര്ശിപ്പിച്ച് കോണ്ഗ്രസ് ആസ്ഥാനത്ത് നടത്തിയ വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് രാഹുല് ഗാന്ധി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില് പൂര്ണ അഴിമതി
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ പൂര്ണമായും തകര്ക്കുന്ന നയങ്ങളാണ് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് സ്വീകരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ വിദ്യാര്ഥികള് എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. വിദ്യാര്ഥികള് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങള് കേള്ക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ലോക പ്രശസ്തമായിരുന്നു ഒരുകാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം. എന്നാലിപ്പോള് അത് പൂര്ണമായും സങ്കീര്ണവും അഴിമതി നിറഞ്ഞതുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ബജറ്റ് തുകയിലും തട്ടിപ്പ്
നീറ്റിന്റേത് അടക്കം രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ 152 പേപ്പറാണ് ലീക്കായിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഏഴരക്കോടിയോളം വിദ്യാര്ഥികളെ ആശങ്കയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ ഭാവി അനിശ്ചിതത്തിലാണ്. രാജ്യത്ത് ഇത്രയേറെ കുറ്റകൃത്യങ്ങള് നടന്നിട്ടും യാതെരു നിയമ നടപടികളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്കായി സര്ക്കാര് ബജറ്റില് വകയിരുത്തുന്ന തുകയിലും വലിയ തട്ടിപ്പുകളാണ് നടക്കുന്നത്. വിദ്യാര്ഥികളുടെ കുടുംബത്തെ കൊള്ളയടിക്കുന്നതിന് പിന്നില് ഒരു സംഘം ആളുകളുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മൂന്ന് ആവശ്യങ്ങളുമായി രാഹുല് ഗാന്ധി
കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന് മുന്നില് മൂന്ന് ആവശ്യങ്ങള് ഉന്നയിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എത്തിയത്. രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില് ഇത്രയേറെ അഴിമതിയുണ്ടായിട്ടും നിലവില് പ്രതിഷേധം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലും ധര്മ്മേന്ദ്ര പ്രധാന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായി തുടരാന് പാടില്ലെന്നും മന്ത്രി സ്ഥാനത്തിരിക്കാന് അദ്ദേഹം യോഗ്യനല്ലെന്നും രാഹുല് ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രാജിവയ്ക്കാതെ പ്രതിഷേധത്തില് നിന്നും പിന്മാറില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധത്തിനെത്തിയ വിദ്യാര്ഥികളെ ക്രൂരമായ തല്ലിച്ചതച്ച സംഭവത്തില് പ്രധാമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മാപ്പ് പറയണം. ഇതായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആവശ്യം. സമരത്തിനെത്തിയ വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് നേരെ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ട പൊലീസ് ഉദ്യോസ്ഥര്ക്കെതിരെ കര്ശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് രാഹുലിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ആവശ്യം. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലെ കര്ച്ചയില് നിന്നും രക്ഷിക്കാന് അടിയന്ത ഇടപെടല് വേണമെന്നും അതിനായി ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭവവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും രാഹുല് ഗാന്ധി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
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ഇന്നലെ സിജെപി പ്രതിഷേധത്തില് കോണ്ഗ്രസ്, ആംആദ്മി നേതാക്കള് അടക്കം നിരവധി പേരാണ് പങ്കെടുത്തത്. പ്രതിഷേധം കനത്തതോടെ രാഹുല് ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും ഉള്പ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി. അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി പൊലീസ് രാഹുല് ഗാന്ധിയെ റോഡിലൂടെ വലിച്ചിഴച്ചതോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തിന് പരിക്കേറ്റു. പിന്നാലെ കേരളം അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധങ്ങള് തുടങ്ങി. ഇതിനെല്ലാം പിന്നാലെയാണ് സംഭവത്തിന്റെ നടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളുമായി രാഹുല് ഗാന്ധി വാര്ത്താസമ്മേളനത്തിനെത്തിയത്.
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