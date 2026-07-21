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ഡൽഹിയിൽ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭം ആളിക്കത്തുന്നു: 'ചലോ സൻസദ്' മാർച്ചിന് നേരെ പൊലീസ് അതിക്രമം, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതി ഉപരോധിച്ച് രാഹുലും പ്രിയങ്കയും

എഐസിസി സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായവും നൽകാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇൻ-ചാർജ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ജയറാം രമേശ് പറഞ്ഞു. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനും പ്രതിഷേധത്തില്‍.

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CJP Chalo Sansad Parliament March (PTI/ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 21, 2026 at 5:16 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചാ വിഷയത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ പൊലീസ് നടപ്പാക്കിയ അതിക്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ തെരുവിൽ. ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വസതിയായ 7, ലോക് കല്യാൺ മാർഗിന് മുന്നിൽപ്രതിഷേധ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ, കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ എന്നിവർ അടിയന്തരമായി രാജിവയ്‌ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു പ്രതിഷേധം.

വിഡി സതീശന്‍ ജന്തര്‍ മന്തറില്‍

നിലവില്‍ പ്രതിഷേധം കാരണം പ്രക്ഷുബ്‌ദമാണ് ദേശീയ തലസ്ഥാനം. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന്‍ അടക്കമുള്ള നേതാക്കള്‍ പ്രതിഷേധ വേദിയിലെത്തി. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ള നേതാക്കള്‍ പ്രതിഷേധിച്ചു. കേരളത്തില്‍ നിന്നും ഡീന്‍ കുര്യാക്കോസ്, പിസി വിഷ്‌ണുനാഥ്, കെസി വേണുഗോപാല്‍ എന്നിവരും പ്രതിഷേധത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു. പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പിസി വിഷ്‌ണുനാഥിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഡീന്‍ കുര്യാക്കോസിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്‌തു. റോഡിലൂടെ വലിച്ചിഴച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഡീന്‍ കുര്യാക്കോസിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

അതേസമയം തിങ്കളാഴ്‌ച പാർലമെൻ്റിലേക്ക് നടന്ന മാർച്ചിനിടെ പൊലീസിന്‍റെ ലാത്തിച്ചാർജിൽ പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർഥികളെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും റാം മനോഹർ ലോഹ്യ ആശുപത്രിയിലെത്തി സന്ദർശിച്ചു.

രാജ്യത്തെ യുവജനങ്ങളുടെ ഭാവി തകർത്ത സർക്കാരാണിതെന്നും സഭയിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് പോലും സർക്കാർ തയാറാകുന്നില്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ​"ഇന്നലെ നിരപരാധികളായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ നടന്ന പൊലീസ് അതിക്രമത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി മറുപടി പറയണം. ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാനോ പാർലമെൻ്റിൽ ചർച്ച നടത്താനോ ഈ സർക്കാരിന് താത്‌പര്യമില്ല. ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കളുടെ ഭാവി തകർത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും അടിയന്തരമായി രാജിവയ്‌ക്കണം." രാഹുല്‍ഗാന്ധി എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

നിയമ സഹായം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത് കോൺഗ്രസ്

നീറ്റ് ചോദ്യ പേപ്പർ ചോർച്ചാ വിഷയത്തിൽ സിജെപി പ്രതിഷേധത്തിനിടെ അറസ്റ്റിലായവർക്കും കസ്റ്റഡിയിലായവർക്കും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടവർക്കും നിയമ സഹായം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത് കോൺഗ്രസ്. നിയമ സഹായം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം ലിങ്ക് പുറത്തിറക്കി. എഐസിസി സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായവും നൽകാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇൻ-ചാർജ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ജയറാം രമേശ് പറഞ്ഞു.

നിയമ സഹായം ആവശ്യമുള്ള ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പറുകളും വിശദാംശങ്ങളും ജയറാം രമേശ് പങ്കുവച്ചു. നിയമ സഹായം ആവശ്യമുള്ളവർ ഗൂഗിൾ ഫോം പൂരിപ്പിച്ചാൽ കോൺഗ്രസ് ടീമിന് അവരെ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജൂലൈ 20 ന് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) സംഘടിപ്പിച്ച പാർലമെൻ്റ് മാർച്ചിനിടെ ഡൽഹിയിൽ നിരവധി സ്ഥലത്ത് നാശനഷ്‌ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നാശനഷ്‌ടങ്ങൾ, അക്രമം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൽഹി പൊലീസ് ഇതുവരെ നാല് എഫ്‌ഐആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

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പാർലമെൻ്റ് സ്ട്രീറ്റ്, കൊണാട്ട് പ്ലേസ്, മറ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (ബിഎൻഎസ്), ആയുധ നിയമം, പൊതുസ്വത്ത് നാശനഷ്‌ട തടയൽ നിയമം എന്നിവയുടെ ഒന്നിലധികം വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി

ഇന്ന് നടന്ന സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 118 ലധികം പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും 60 ഓളം പ്രതിഷേധക്കാർക്കും പരിക്കേറ്റതായും 20 ലധികം പൊലീസ് വാഹനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായും ഡൽഹി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ തിരിച്ചറിയാൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ, ഡ്രോൺ ദൃശ്യങ്ങൾ, മൊബൈൽ ഫോൺ വീഡിയോകൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉള്ളടക്കം എന്നിവ പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്.

ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് വാഹന പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കുകയും വിവിധയിടങ്ങളിൽ ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ പൊലീസിനെയും അർധസൈനിക വിഭാഗങ്ങളെയും വിന്യസിച്ചു. അതേസമയം, രാഹുൽ ഗാന്ധി, മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, കപിൽ സിബൽ, പവൻ ഖേര, അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും നിരവധി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും പോലീസ് നടപടിയെ അപലപിച്ചു. നടന്മാരായ റിതേഷ് ദേശ്‌മുഖ്, ജെനീലിയ ഡിസൂസ, ഗായകൻ ദിൽജിത് ദോസഞ്ജ് എന്നിവരും വിദ്യാർഥികൾക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ചു. അധികാരികൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെന്നും നീതി ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അനുനയ നീക്കവുമായി കേന്ദ്രം

അനുനയ നീക്കവുമായി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരമാണ് നിലവില്‍ അനുനയ നീക്കത്തിലുള്ള നടപടി തുടങ്ങിയത്.

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