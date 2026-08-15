ETV Bharat / bharat

'ഗ്രാമീണ സ്‌കൂളുകൾ ജീർണാവസ്ഥയിൽ'; 'സ്‌കൂൾ തിക് കരോ' കാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ച് സിജെപി

'സ്‌കൂൾ ഠീക് കരോ' കാമ്പയിനിൻ്റെ ഭാഗമായി ഹിംഗോളി ജില്ലയിലെ സന്തുക്‌പിം പ്രി ഗ്രാമത്തിലെ ജില്ലാ പരിഷത്ത് സ്‌കൂൾ സന്ദർശിച്ച് അഭിജീത് ദിപ്‌കെ.

ABHIJIT DIPKE COCKROACH JANATA PARTY CAMPAIGN CJP CAMPAIGN LAUNCHED MAHARASHTRA SCHOOL THIK KARO CAMPAIGN
Abhijeet Dipke (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 15, 2026 at 2:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മുംബൈ: വിദ്യാർഥി സംഘടനയായ കോക്ക്റോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ (സിജെപി) തലവനായ അഭിജീത് ദിപ്‌കെ 'സ്‌കൂൾ തിക് കരോ' എന്ന പേരിൽ കാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചു. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി, ഹിംഗോളി ജില്ലയിലെ സന്തുക്‌പിം പ്രി ഗ്രാമത്തിലെ ജില്ലാ പരിഷത്ത് സ്‌കൂൾ അദ്ദേഹം ഇന്ന് സന്ദർശിച്ചു. സന്ദർശന വേളയിൽ, സ്‌കൂളിൻ്റെ ജീർണാവസ്ഥ അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു. കുടിവെള്ളം ലഭ്യമല്ല, ജനാലകൾ തകർന്ന് ബാനറുകൾ കൊണ്ട് മൂടിയിരുന്നു.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഗ്രാമീണ സ്‌കൂളുകളുടെ ജീർണാവസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അഭിജീത് ദിപ്കെ 'സ്‌കൂൾ തിക് കരോ' (സ്കൂളുകൾ ശരിയാക്കുക) കാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചതായും ഉദ്‌ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്‌തു. രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലാണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. പൂന്നൈ, മുംബൈ, ബെംഗളൂരു തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലെ കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല, എല്ലാവരുടെയും ഭാവി കണക്കാക്കിയാണ് ഇത്തരമൊരു നീക്കമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. താൻ നിരവധി സ്‌കൂളുകൾ സന്ദർശിക്കുമെന്നും സ്വകാര്യ സ്‌കൂളുകളുടെ ചൂഷണം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ലഭ്യമെന്നും അഭിജീത് ദിപ്‌കെ മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.

അമിത ഫീസ് ഈടാക്കൽ

ഒന്നാം ക്ലാസിലും രണ്ടാം ക്ലാസിലും മാത്രം ഒരു ലക്ഷം മുതൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ചില സ്‌കൂളുകൾ ഈടാക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസം ഇത്രയധികം ചെലവേറിയതായിരിക്കുമ്പോൾ ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് അഭിജിത് ദിപ്കെ വിമർശിച്ചു. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളോട് സർക്കാരിനെ ശ്രദ്ധക്കുറവുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതിനാൽ, അവരുടെ അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് മുൻഗണന.

ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികളും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിൽ പങ്കുവഹിക്കുന്നു. സ്വകാര്യ സ്‌കൂളുകളുടെ ചൂഷണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി 'സേവ് ഔർ സ്‌കൂൾസ്' കാമ്പയിനും ഇന്ന് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് താലൂക്കുകളിലുടനീളമുള്ള സ്‌കൂളുകൾ പരിശോധിച്ച് സമഗ്രമായ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുമെന്നും അഭീജിത്തി ദിപ്കെ അറിയിച്ചു.

കർഷകർക്കും വേണ്ടിയും പ്രവർത്തിക്കും.

വരൾച്ച മാത്രമല്ല കർഷകരുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്‌നം. അവരുടെ വരുമാനം മാത്രം കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെ നൽകുമെന്ന ഗുരുതരമായ വെല്ലുവിളിയും അവരുടെ ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. യുഎസും ജപ്പാനും പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ എഐ, പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജം, സെമികണ്ടക്ടറുകൾ എന്നിവയിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഹിന്ദു-മുസ്ലീം സംവാദങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

'80 വർഷത്തിനിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്‌തത്? ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ നമ്മെ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്നത്. കുടിവെള്ളം, ശരിയായ ടോയ്‌ലറ്റുകൾ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനം എന്നിവ ആദ്യം ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ നൽകണമെന്ന്,' അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച് 80 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കായി പോരാടാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Also Read: ഔദ്യോഗിക വസതി ഒഴിയാനുള്ള ഉത്തരവിനെതിരെ ലോക്‌സഭാ സ്‌പീക്കർക്ക് മഹുവ മൊയ്ത്രയുടെ കത്ത്; പിന്തുണയുമായി പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർ

TAGGED:

ABHIJIT DIPKE
COCKROACH JANATA PARTY CAMPAIGN
CJP CAMPAIGN LAUNCHED MAHARASHTRA
SCHOOL THIK KARO CAMPAIGN
CJP CAMPAIGN LAUNCHED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.