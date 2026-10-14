ഡല്ഹിയില് പ്രതിഷേധത്തിന് വീണ്ടും സിജെപി ആഹ്വാനം; കൊണാട്ട് പ്ലേസില് തിങ്കളാഴ്ച ത്രിവർണ പതാക ഉയർത്തി ഒത്തുചേരും
ഒക്ടോബർ 16 ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് കൊണാട്ട് പ്ലേസിലെ സെൻട്രൽ പാർക്കിൽ പതാക ഉയർത്തുകയും ത്രിവർണ്ണ പതാക ഉയർത്തുന്നത് ഒരു കുറ്റകൃത്യമല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് എക്സിൽ പങ്ക്വച്ച വീഡിയോയിൽ ദിപ്കെ പറഞ്ഞു.
By ANI
Published : October 14, 2026 at 8:58 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഒക്ടോബർ 16 ന് കൊണാട്ട് പ്ലേസിലെ സെൻട്രൽ പാർക്കിൽ ത്രിവർണ്ണ പതാക ഉയർത്താൻ ഒത്തുകൂടാൻ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) പ്രവർത്തകൻ അഭിജീത് ദീപ്കെ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിയതിന് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളായ സൗരവ് ദാസിനെയും അശുതോഷ് റാങ്കയെയും ജയിലിലടച്ചതായി ആരോപിച്ചായിരുന്നു ദീപ്കെയുടെ പ്രതികരണം.
"ദേശസ്നേഹികളോടും ത്രിവർണ്ണ പതാകയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളോടും ഒക്ടോബർ 16 ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് പാർക്കിൽ ഒത്തുകൂടി ദേശീയ പതാക ഉയർത്താൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ, സൗരഭിനെയും ആഷുവിനെയും ത്രിവർണ്ണ പതാക ഉയർത്തിയതിന് ജയിലിലടച്ചു. അതിനാൽ, എല്ലാ ദേശസ്നേഹികളോടും - ത്രിവർണ്ണ പതാകയെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും - ഒക്ടോബർ 16 ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് കൊണാട്ട് പ്ലേസിലെ സെൻട്രൽ പാർക്കിൽ പതാകയുമായി ഒത്തുകൂടാൻ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അത് അവിടെ ഉയർത്തുകയും ത്രിവർണ്ണ പതാക ഉയർത്തുന്നത് ഒരു കുറ്റകൃത്യമല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യും" എക്സിൽ പങ്ക്വച്ച വീഡിയോയിൽ ദിപ്കെ പറഞ്ഞു.
Lehra do Tiranga 🇮🇳 16 Oct | Central Park, CP | 5 PM https://t.co/eFO1RfUBos— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 14, 2026
ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്ത ആളുകളോട് വൈകുന്നേരം അവരവരുടെ നഗരങ്ങളിൽ 'തിരംഗ മാർച്ച്' സംഘടിപ്പിക്കാനും ദിപ്കെ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ത്രിവർണ്ണ പതാക നമ്മുടെ അഭിമാനമാണെന്നും അത് ഉയർത്തുന്നത് ഒരു കുറ്റകൃത്യമല്ലെന്നും ഈ സ്വേച്ഛാധിപതികൾ അറിയട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപ്പീൽ നൽകിയതിന് ശേഷം ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് ആശങ്കയില്ലെന്നും ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് കൊണ്ട് ദീപകെ പറഞ്ഞു.
"ഇതിനുശേഷം എന്നെ ജയിലിലടച്ചേക്കാം, പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ആശങ്കയില്ല. ത്രിവർണ്ണ പതാക എൻ്റെ അഭിമാനമാണ്, ഞാൻ തീർച്ചയായും അത് ഉയർത്തും," ദിപ്കെ പറഞ്ഞു. ജന്തർ മന്തറിനെ പ്രതിഷേധ സ്ഥലമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം, ജന്തർ മന്തർ വളയം ഭേദിച്ച് അകത്തുകടക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച ഡൽഹി പൊലീസ് സിജെപി പ്രവർത്തകരായ അശുതോഷ് റാങ്ക, സൗരവ് ദാസ്, അജിങ്ക്യ ഷിൻഡെ എന്നിവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു.
അശുതോഷ് രങ്ക, സൗരവ് ദാസ്, അജിങ്ക്യ എന്നിവരെയും മറ്റ് ടീമംഗങ്ങളെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധത്തെ തടയാന് കഴിയില്ലയെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ടാഗ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് അഭിജീത് ദിപ്കെ എക്സിൽ കുറിച്ചു. പ്രതിഷേധക്കാർ പ്രകടനം ആരംഭിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തി അവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായും തുടർന്ന് അവരെ വേദിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.
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