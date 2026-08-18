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സിജെപി അംഗത്തിൻ്റെ പിതാവിനെ ബിജെപി ഗുണ്ടകള്‍ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം; ബംഗാള്‍ പൊലീസ് ഇടപെട്ടില്ല, പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ 10 ദിവസം നല്‍കി സിജെപിയുടെ അന്ത്യശാസനം

ഹഫീസിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് നേരെ ബിജെപി ഗുണ്ടകൾ നിരന്തരം ഭീഷണി മുഴക്കിയിട്ടും പൊലീസ് യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് സിജെപി കോ-കൺവീനർ അശുതോഷ് രങ്ക

CJP Mohammad Mafik death CJP member Ashutosh Ranka bengal police
അശുതോഷ് രങ്ക, അബ്‌ദുല്‍ (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 18, 2026 at 7:07 AM IST

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കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) വോളൻ്റിയർ അബ്ദുൾ ഹഫീസിൻ്റെ പിതാവ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് മാഫിക്കിൻ്റെ (51) കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസിനും ബിജെപിക്കുമെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി സിജെപി രംഗത്ത്. ഹഫീസിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് നേരെ ബിജെപി ഗുണ്ടകൾ നിരന്തരം ഭീഷണി മുഴക്കിയിട്ടും പൊലീസ് യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് സിജെപി കോ-കൺവീനർ അശുതോഷ് രങ്ക ആരോപിച്ചു.

വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്‌കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിലെ ജന്തർമന്തറിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിനും, തുടർന്ന് സിജെപിയുടെ 'ഫിക്സ് അവർ സ്കൂൾസ്' കാമ്പെയ്‌ൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ചതിനുമാണ് ഹഫീസിനെയും കുടുംബത്തെയും ബിജെപി ലക്ഷ്യം വച്ചതെന്ന് അശുതോഷ് രങ്ക ആരോപിച്ചു.

ഗ്രാമത്തിലെ സർക്കാർ പ്രൈമറി സ്കൂളിലെ സൗകര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ അനുമതി ചോദിച്ച് ഹഫീസ് ബിജെപി അനുഭാവിയായ സ്കൂൾ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ കാശിനാഥ് ഡേയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ബിജെപി ഗുണ്ടകൾക്ക് വിവരം കൈമാറുകയും, അവർ ഹഫീസിൻ്റെ വീട്ടിലെ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ച് കുടുംബത്തെ ആക്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു. അക്രമം തടയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് പിതാവിന് മർദ്ദനമേറ്റത്. ശേഷം ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലിരിക്കെ പിതാവ് മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു. ബിജെപി ഗുണ്ടകളുടെ ക്രൂര ആക്രമണം മൂലമാണ് ഹാഫിസിൻ്റെ പിതാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നും സിജെപി ആരോപിക്കുന്നു.

ആക്രമണത്തിന് ശേഷവും പൊലീസ് നിസ്സംഗത പാലിച്ചതായും, സുരക്ഷയില്ലാതെ ആശുപത്രിയിൽ പോയ കുടുംബത്തെ മുന്നൂറോളം വരുന്ന ബിജെപി സംഘം വീണ്ടും ആക്രമിച്ചതായും സിജെപി ആരോപിക്കുന്നു. പിന്നീട് പരാതി നൽകാൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ സ്റ്റേഷനിൽ കയറാൻ പോലും ഗുണ്ടകൾ സമ്മതിച്ചില്ലെന്നും, ഈ സമയത്തൊന്നും പൊലീസ് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും അശുതോഷ് രങ്ക പറഞ്ഞു.

പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ 10 ദിവസത്തെ അന്ത്യശാസനം

സംഭവത്തിൽ പ്രതികളെ മുഴുവൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബംഗാൾ സർക്കാരിന് പത്ത് ദിവസത്തെ അന്ത്യശാസനം നല്‍കി സിജെപി. പ്രതികളെ 10 ദിവസത്തിനകം അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് സിജെപിക്കൊപ്പം സിപിഎമ്മും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കരിഷുണ്ട ഗ്രാമത്തിലെത്തി ഹഫീസിൻ്റെ കുടുംബത്തെ സന്ദർശിച്ച സിജെപി നേതാവ് അശുതോഷ് രങ്കയാണ് സർക്കാരിന് അന്ത്യശാസനം നൽകിയത്. കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി ജയിലിലടയ്ക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഡൽഹിയിലെ ജന്തർമന്തറിൽ നടന്ന സിജെപിയുടെ പ്രതിഷേധ റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് പിന്നാലെ പ്രദേശത്തെ ചിലരിൽ നിന്ന് ഹഫീസിനും കുടുംബത്തിനും നിരന്തരം ഭീഷണിയുണ്ടായിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 13-നാണ് ഇവരുടെ വീടിന് നേരെ ആദ്യമായി ആക്രമണമുണ്ടാകുന്നത്. അന്ന് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ചികിത്സ തേടി മടങ്ങിവന്നതിന് ശേഷമാണ് അക്രമികൾ മാഫിക്കിനെ വീണ്ടും ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചത്.

പ്രദേശത്തെ പ്രൈമറി സ്കൂളിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യമില്ലായ്മ ചോദ്യം ചെയ്തതും അക്രമം വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമായതായി ഹഫീസ് പറഞ്ഞു. മരണപ്പെട്ട മാഫിക്കിൻ്റെ പേരിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള സ്കൂൾ നിർമ്മിക്കണമെന്ന് സിജെപി സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സർക്കാരിൻ്റെ ധനസഹായം സ്വീകരിക്കാൻ കുടുംബം വിസമ്മതിച്ചു. വെറുപ്പിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഇരയായാണ് അബ്ദുലിന് പിതാവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നും, എന്നാൽ നാട്ടിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ നന്നാക്കാനുള്ള അബ്ദുലിൻ്റെ പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കുറിച്ചു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ എട്ട് പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം ബിജെപി-ആര്‍എസ്‌എസ് പ്രവര്‍ത്തകരാണ്.

മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി തിങ്കളാഴ്ച ഹഫീസിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് കുടുംബത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു. "അവർ പ്രതിഷേധക്കാരെ കൊല്ലുകയാണ്, നിങ്ങൾ എൻ്റെ കുടുംബത്തെപ്പോലെയാണ്, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ടാകും" എന്ന് മമത ഉറപ്പുനൽകി. ആവശ്യമായ രേഖകൾ തൃണമൂൽ പ്രവർത്തകർക്ക് കൈമാറാനും കൊൽക്കത്തയിലെ കാളിഘട്ടിലുള്ള തൻ്റെ വസതിയിലെത്തി കാണാനും മമത ഹഫീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, തൃണമൂൽ ഭരണകാലത്താണ് വിദ്യാലയങ്ങളുടെ അവസ്ഥ മോശമായതെന്നും, എന്നാൽ സ്കൂളുകളുടെ മോശം അവസ്ഥയ്ക്ക് ബിജെപിയാണ് ഉത്തരവാദിയെന്ന് ആരും പറയുന്നില്ലെന്നും സിപിഎം നേതാവ് ശതാരുപ് ഘോഷ് പ്രതികരിച്ചു. സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കില്ലെന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ ഈ ആവശ്യങ്ങളെ എതിർക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇന്ദാസ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പൊലീസുകാരുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ഹഫീസിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് സുരക്ഷ നൽകണമെന്നും സിജെപി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം, പ്രധാന പ്രതികൾ പലരും ഇപ്പോഴും ഒളിവിലാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. ഹഫീസിൻ്റെ കുടുംബം കോൺഗ്രസിനെയാണ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നതെന്നും അവർക്ക് ആവശ്യമായ നിയമസഹായം നൽകുമെന്നും പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സുഭങ്കർ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ ഐസ (AISA), ആർവൈഎ (RYA), ഐപ്വ (AIPWA) എന്നീ സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികളും ഹഫീസിൻ്റെ വസതി സന്ദർശിച്ചു.

വാദം തള്ളി പശ്ചിമ ബംഗാൾ പൊലീസ്
അതേസമയം, ക്രൂരമായ ശാരീരിക മർദനം മൂലമാണ് അബ്ദുലിൻ്റെ പിതാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന വാദങ്ങൾ വ്യാജവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്ന് ബംഗാൾ പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഓഗസ്റ്റ് 13-ന് ഉണ്ടായ സംഭവത്തിൽ മാഫിക്കിന് ഒരു തുന്നൽ മാത്രമുള്ള ചെറിയ പരിക്കാണ് പറ്റിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഓഗസ്റ്റ് 15-ന് രക്തസമ്മർദ്ദത്തിൽ ഉണ്ടായ വ്യതിയാനങ്ങളെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം സ്വയം ബർദ്വാൻ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സ തേടുകയായിരുന്നു. ഡോക്ടർമാർ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവന് ഭീഷണിയാകുന്ന തരത്തിലുള്ള പരിക്കുകൾ ഒന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നില്ലെന്നും, അന്ന് രാത്രിയോടെയാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടതെന്നും പൊലീസ് എക്സിൽ കുറിച്ചു.

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CJP
MOHAMMAD MAFIK DEATH
CJP MEMBER ASHUTOSH RANKA
BENGAL POLICE
ABDUL FATHER MURDER

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