സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെയ്ക്ക് ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം; നീതി നിഷേധമെന്ന് പ്രവർത്തകർ
സമാധാന ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെക്കാൻ അഭിജീതിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചതായും പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. സമാധാന ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചെന്നാരോപിച്ച് ശനിയാഴ്ചയാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
By PTI
Published : October 17, 2026 at 5:41 PM IST
ന്യൂഡൽഹി:'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി' (CJP) സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെയ്ക്ക് ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. കൂടാതെ, സമാധാന ഉടമ്പടിയിൽ (peace bond) ഒപ്പുവെക്കാനും അദ്ദേഹത്തോട് നിർദ്ദേശിച്ചതായി പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച കൊണാട്ട് പ്ലേസിൽ സിജെപി സംഘടിപ്പിച്ച "ലെഹ്രാ ദോ തിരംഗ" (Lehra Do Tiranga) പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ഡൽഹിയിലെ ഝണ്ഡേവാലൻ പ്രദേശത്തുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ഉടൻ തന്നെ ദിപ്കെയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു.
ഒക്ടോബർ 10ന് അദ്ദേഹം നൽകിയ സമാധാന ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചെന്നാരോപിച്ച് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. "സമാധാന ഉടമ്പടിയിൽ നൽകിയ ഉറപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടയച്ചത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി രേഖാമൂലമുള്ള ഉത്തരവ് ലഭിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്" ഒരു മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം അഭിജീത് ദിപ്കെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി'യുടെ ലീഗൽ അഫയേഴ്സ് ഹെഡ് രത്ന സിങ് അഭിജീതിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് പിന്നിലെ നിയമസാധുതയെ ചോദ്യം ചെയ്തു. നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങളും മൗലികാവകാശങ്ങളും ലംഘിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് ആരോപിച്ച അവർ, അഭിജീത് ദിപ്കെയെ വിട്ടയക്കണമെന്ന് സ്പെഷ്യൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് (SEM) കോടതിയോട് അഭ്യർഥിച്ചു.
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ദേശീയ പതാക ഉയർത്താൻ ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുക മാത്രമാണ് ദിപ്കെ ചെയ്തതെന്നും ഈ പ്രവൃത്തി എങ്ങനെ കുറ്റകരമാകുമെന്നും രത്ന സിങ് എക്സിൽ ചോദിച്ചു. "അഭിജീത് ദിപ്കെയുടെ അറസ്റ്റ് നിയമവിരുദ്ധമാണ്, അതിനാൽ സ്പെഷ്യൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടയക്കണം. അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് 'തിരംഗ' (ദേശീയ പതാക) ഉയർത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് - ഇത് എങ്ങനെ ഒരു കുറ്റകൃത്യമാകും?" അവർ കുറിച്ചു.
അദ്ദേഹത്തെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച രത്ന സിങ്, ദിപ്കെയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിന് പുറത്തുനിന്നാണ് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയതെന്നും അദ്ദേഹം എവിടെയാണെന്ന വിവരം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അഭിഭാഷകർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ആരോപിച്ചു.
The SEM Court should release Abhijeet Dipke, as his arrest is unlawful. He merely urged people to unfurl the Tiranga - how can that by itself be a crime? The manner in which he was picked up from right outside his residence, no information about his whereabouts, and the fact that even his lawyers have been unable to meet him raise serious concerns about due process and fundamental rights. How can such an apparent abuse of power be justified in a democracy governed by the rule of law? Delhi police cannot do unlawful act under the garb of preventive detention.— Ratna Singh (@whattalawyer) October 17, 2026
"വീടിന് പുറത്തുനിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയ രീതി, അദ്ദേഹം എവിടെയാണെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളുടെ അഭാവം, അഭിഭാഷകർക്ക് പോലും അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം എന്നിവ നിയമനടപടികളെയും മൗലികാവകാശങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് ഗുരുതരമായ ആശങ്കകളാണ് ഉയർത്തുന്നത്. നിയമവാഴ്ച നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത്, അധികാരത്തിൻ്റെ ഇത്തരമൊരു ദുരുപയോഗത്തെ എങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കാനാകും? 'പ്രിവെൻ്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ' (മുൻകരുതൽ തടങ്കൽ) എന്ന പേരിൽ നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഡൽഹി പൊലീസിന് കഴിയില്ല" അവർ പറഞ്ഞു.
ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ മന്ദിർ മാർഗ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സ്പെഷ്യൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ദിപ്കെയെ ഹാജരാക്കുമെന്ന് നേരത്തെ രത്ന സിംഗ് അറിയിച്ചിരുന്നു. കൊണാട്ട് പ്ലേസിലെ സെൻട്രൽ പാർക്കിൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന 'ലെഹ്രാ ദോ തിരംഗ' (ദേശീയ പതാക ഉയർത്തൽ) റാലിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഡൽഹി പൊലീസ് ദിപ്കെയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിത (BNSS) സെക്ഷൻ 163 പ്രകാരം, പ്രസ്തുത പ്രദേശത്ത് ആളുകൾ കൂട്ടംകൂടുന്നത് തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള നിരോധനാജ്ഞ പൊലീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ആളുകൾ കൂട്ടംകൂടരുതെന്ന് ആവർത്തിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടും, കോണാട്ട് പ്ലേസിന് ചുറ്റും ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടിയതോടെ നിയമലംഘനം ആവർത്തിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. തുടർന്ന്, ബി.എൻ.എസ്.എസ് (BNSS) വകുപ്പുകൾ 126,170 എന്നിവ പ്രകാരം ദിപ്കെയ്ക്കെതിരെ പൊലീസ് പുതിയൊരു കരുതൽ നടപടി (preventive case) സ്വീകരിച്ചു. ഒക്ടോബർ 10ന് വിമാനയാത്രയ്ക്കിടെ ഇദ്ദേഹത്തെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ഒരു വർഷത്തേക്ക് സമാധാന ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
അതേസമയം, സിജെപിയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന അംഗമായ അജിങ്ക്യ ഷിൻഡെ 'എക്സി'ൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ, അശുതോഷ് റാങ്കയും സൗരവ് ദാസും അഞ്ച് ദിവസമായി അനധികൃതമായി തടവിലാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ചു. "അശുവും സൗരവും അനധികൃതമായി തടവിലാക്കപ്പെട്ടിട്ട് അഞ്ച് ദിവസമാകുന്നു. ദേശീയ പതാക (തിരംഗ) ഉയർത്തുന്നത് കുറ്റകരമല്ല!"എന്ന് ഷിൻഡെ 'എക്സി'ൽ കുറിച്ചു. നടൻ പ്രകാശ് രാജും 'എക്സി'ൽ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിലൂടെ പൊലീസിൻ്റെ നടപടിയെ വിമർശിച്ചു. സർക്കാരിൻ്റെ 'ഹർ ഘർ തിരംഗ' (ഓരോ വീട്ടിലും ദേശീയ പതാക) പ്രചാരണത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേ പരാമർശിച്ചു.
"നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് 'ഹർ ഘർ തിരംഗ' എന്ന് പറഞ്ഞത്. ദേശസ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനും ഒരു ദേശഭക്തനാകാനും 'ഹർ ഘർ തിരംഗ' വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ യുവാക്കൾ ദേശീയ പതാക കയ്യിലേന്തുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ജയിലിലടയ്ക്കുകയും കേസുകൾ ചുമത്തുകയും ചെയ്യുന്നു... എന്താണ് ഈ ആശയക്കുഴപ്പം? 'ഹർ ഘർ തിരംഗ' എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക്, കാര്യങ്ങളിൽ അൽപം വ്യക്തത വരുത്തൂ" പ്രകാശ് രാജ് പറഞ്ഞു. ഈ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഭരണമാറ്റം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണെന്ന ആരോപണങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച പ്രകാശ് രാജ്, രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം ജനാധിപത്യപരവും ഭരണഘടനാപരവുമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് സംഭവിക്കേണ്ടതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.
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