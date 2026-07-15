സോനം വാങ്ചുകിൻ്റെ നിരാഹാര സമരം: 8.5 കിലോ കുറഞ്ഞു, സർക്കാർ ക്രൂരത കാണിക്കുന്നുവെന്ന് അഭിജീത് ദിപ്കെ
ഇതുവരെയും പ്രതിഷേധക്കാരോട് ഒരു വാക്ക് മിണ്ടാനോ ചർച്ച ചെയ്യാനോ കേന്ദ്രം ശ്രമിച്ചില്ലെന്ന് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ.
By PTI
Published : July 15, 2026 at 5:10 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സോനം വാങ്ചുകിൻ്റെ നിരാഹാര സമരം അവഗണിച്ച് സർക്കാർ ക്രൂരത കാണിക്കുന്നുവെന്ന് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ. നിരാഹാര സമരം 18ആം ദിവസം കടന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അഭിജീത് ദിപ്കെ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചത്. നിലവിൽ ആക്ടിവിസ്റ്റായ സോനം വാങ്ചുക്ക് 24 മണിക്കൂർ മെഡിക്കൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.
ഇതുവരെയും പ്രതിഷേധക്കാരോട് ഒരു വാക്ക് മിണ്ടാനോ ചർച്ച ചെയ്യാനോ കേന്ദ്രം ശ്രമിച്ചില്ലെന്നും അഭിജീത് ദിപ്കെ പറഞ്ഞു. നീറ്റ് പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ ജന്തർ മന്തറിൽ സിജെപി നടത്തുന്ന സമരം ഇന്ന് 26ആം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ പ്രകാരം സോനം വളരെ ദുർബലനായി തുടരുന്നുവെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
''അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാരം 57.15 കിലോയായി. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 400 ഗ്രാം കുറഞ്ഞു. നിരാഹാരം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആകെ ഭാരം 8.9 കിലോ കുറഞ്ഞു. നിലവിൽ 24 മണിക്കൂർ മെഡിക്കൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രക്തസമ്മർദ്ദം 105/76 ഉം, രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര 80 mg/dL ഉം, ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ 97 ശതമാനവുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്'' എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത്.
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"സോനം വാങ്ചുക്കിൻ്റെ നിരാഹാര സമരത്തിൻ്റെ 18ആം ദിവസം ആണ്. ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നീതി തേടി സ്വന്തം ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തിയ ആ വ്യക്തിക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്ന് മൗനം മാത്രമേ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സർക്കാർ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്തത് മാത്രമല്ല, ഇത് ക്രൂരമാണ്," എന്ന് ദിപ്കെ എക്സിൽ കുറിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എന്തുകൊണ്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് വിസമ്മതിക്കുന്നുവെന്നും കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാനെ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും ദിപ്കെ പറഞ്ഞു.
സിജെപിയുടെ സമരത്തിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ മമത ബാനർജി, സമാജ്വാദി പാർട്ടി പ്രസിഡൻ്റ് അഖിലേഷ് യാദവ്, ശിവസേന (യുബിടി) മേധാവി ഉദ്ധവ് താക്കറെ, എഎപി ദേശീയ കൺവീനർ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ എന്നിവർ വാങ്ചുകിനോട് നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു.
വാങ്ചുകിനും സിജെപി പ്രതിഷേധക്കാർക്കും ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ചൊവ്വാഴ്ച ജന്തർ മന്തർ സന്ദർശിച്ചവരിൽ മുൻ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ശങ്കർസിങ് വഗേലയും ഉൾപ്പെടുന്നു. നടി സ്വര ഭാസ്കറും പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കുചേർന്നിരുന്നു. കൂടാതെ സമരത്തിന് പിന്തുണ നൽകിയ കോൺഗ്രസ് എംപി ശശി തരൂരിനോട് സിജെപി നന്ദി പറഞ്ഞു.
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