'ഇത് വിദ്യാർഥികളും ഞാനും തമ്മിലുള്ള വിഷയം, ഇടപെടാൻ നിങ്ങള് ആരാണ്?'; രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്
എൻഎഎൽഎസ്എആർ ലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയ നിർദേശം പരിഷ്ക്കരിക്കും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെന്നും ആർക്കും അവരെ തടയാൻ കഴിയില്ലെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് പറഞ്ഞു.
By Sumit Saxena
Published : August 14, 2026 at 2:22 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഹൈദരാബാദിലെ നാഷനൽ അക്കാദമി ഓഫ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് റിസർച്ച് (എൻഎഎൽഎസ്എആർ) ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും ഈ വർഷം പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന വിദ്യാർഥികളെ അഭിഭാഷകരായി എൻറോൾ ചെയ്യരുതെന്ന ബാർ കൗൺസിലിൻ്റെ (ബിസിഐ) തീരുമാനത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്. വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ ഒരു നടപടിയും പാടില്ലെന്നും ബാർ കൗൺസിലുകൾക്ക് സുപ്രീം കോടതി പ്രത്യേക നിർദേശം നൽകി. ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറത്തിറക്കിയ സർക്കുലറിൽ സുപ്രീം കോടതി വിശദീകരണം തേടി.
വിദ്യാർഥികൾക്ക് സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെന്നും ആർക്കും അവരെ തടയാൻ കഴിയില്ലെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു. എൻഎഎൽഎസ്എആർ നിയമ സർവകലാശാലയിലെ 2026 ബാച്ച് ബിരുദധാരികളുടെ അഭിഭാഷകർ പ്രവേശനം മരവിപ്പിച്ച ബിസിഐയുടെ സർക്കുലറിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. വിദ്യാർഥികൾക്കോ അധ്യാപകർക്കോ എതിരെ ശിക്ഷാ നടപടികൾ പാടില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. സർക്കുലർ പിൻവലിച്ചതായി ബിസിഐക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
ഭൂരിഭാഗം വിദ്യാർഥികളും നിരപരാധികളാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് നിർദേശം പരിഷ്ക്കരിക്കുമെന്ന് ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി. എൻഎഎൽഎസ്എആർ നിയമ സർവകലാശാലയിലെ 2026 ബിരുദധാരികളെ അഭിഭാഷകരായി ചേർക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാന ബാർ കൗൺസിലുകളെ വിലക്കുന്ന ചെയർമാൻ മനൻ കുമാർ മിശ്രയുടെ മുൻ കത്താണ് ബിസിഐ വ്യാഴാഴ്ച പരിഷ്കരിക്കുന്നത്. ബഹുഭൂരിപക്ഷം വിദ്യാർഥികളും നിരപരാധികളാണെന്നും ഇന്ത്യൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് സർവകലാശാലയുടെ ബിരുദദാന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനെ എതിർക്കുന്ന പ്രചാരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ബിസിഐ ഈ മാറ്റത്തിന് തയ്യാർ.
"ബാർ കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ നിയമ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർക്കും എല്ലാ സംസ്ഥാന ബാർ കൗൺസിലുകളുടെയും സെക്രട്ടറിമാർക്കും ഇന്ന് അയച്ച കത്ത് കൗൺസിൽ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു. ഇതിനു ശേഷമാണ് പരിഷ്ക്കരിക്കാൻ തീരമാനിച്ചത്. സമഗ്രമായ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം, "ബഹുഭൂരിപക്ഷം വിദ്യാർഥികളും (2026 പാസായവർ) നിരപരാധികളാണെന്നും അനാദരവ് കാണിക്കുന്ന നീക്കത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും അംഗങ്ങൾ ഏകകണ്ഠമായി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു" എന്ന് മനൻ കുമാർ മിശ്ര പറഞ്ഞു.
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നിയമസര്വകലാശാല ബിരുദദാന ചടങ്ങിലേക്ക് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്തിനെ ക്ഷണിച്ചതിനെതിരെ വിദ്യാർഥികൾ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ എൻഎഎൽഎസ്എആർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽനിന്നും 2026ൽ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന വിദ്യാർഥികളെ അഭിഭാഷകരായി എൻറോൾ ചെയ്യരുതെന്ന് ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ബിസിഐ) നിര്ദ്ദേശിച്ചത്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജുഡീഷ്യൽ പദവിയോട് ബഹുമാനമോ ആദരവോ ഇല്ലാത്ത ഒരു നിയമവിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള അഭിഭാഷകനോ ന്യായാധിപനോ ആകാൻ കഴിയില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ നേരത്തെ പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കിയത്.
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