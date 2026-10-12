സുപ്രീം കോടതിയുടെ വാതിലുകൾ എല്ലാവർക്കും തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നു; ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് മറുപടിയുമായി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്
ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ പൗരനും ഞങ്ങളെ സമീപിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. നിയപ്രകാരം അവരുടെ പരാതികൾ കേൾക്കുകയും അർഹാരായവർക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Published : October 12, 2026 at 2:16 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സുപ്രീം കോടതിയുടെ വാതിലുകൾ എല്ലാവർക്കുമായി തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും നിയമപ്രകാരം ആർക്കും കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത് വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിപക്ഷ കൂട്ടായ്മയായ ഇന്ത്യ മുന്നണി നേതാക്കൾ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അനുമതി തേടിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ പ്രതികരണം.
ഇന്ത്യ മുന്നണി നേതാക്കൾ നൽകിയ കത്ത് തനിക്ക് ലഭിച്ചുവെന്നും അതിന് മറുപടി നൽകിയെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. കത്ത് നേരത്തെ അയച്ചതാണെങ്കിലും താൻ സ്ഥലത്തില്ലാത്തതിനാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ലഭിച്ചത്. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് സാധിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ മറുപടിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കത്തിലെ വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും അതിനാൽ അക്കാര്യങ്ങൾ നേതാക്കളോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സാധാരണ പൗരന്മാർക്കും ജനപ്രതിനിധികൾക്കും ഒരുപോലെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. നിയമപ്രകാരം പരാതികൾ കേൾക്കുമെന്നും അർഹരായവർക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് വിസമ്മതിച്ച് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്
തിങ്കളാഴ്ച സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താനിരിക്കെയാണ് ഇന്ത്യ മുന്നണി നേതാക്കൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് സമയം ചോദിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ ആവശ്യം അദ്ദേഹം നിരസിച്ചു. നേതാക്കൾ ഉന്നയിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ നിലവിൽ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളതാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധി സംഘവുമായി ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി ഇത്തരത്തിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ കോടതിക്ക് സാധിക്കില്ല.
ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുകയും വിധി പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ജുഡീഷ്യറിയുടെ ചുമതലയെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. രാജ്യത്തെ പരമോന്നത നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയായ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വാതിലുകൾ മുഴുവൻ സമയവും തുറന്നുകിടക്കുകയാണെന്നും പൗരന്മാരുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ കോടതി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതിനാൽ നേതാക്കൾക്ക് ഹർജിയിലൂടെ കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു.
ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ പ്രതിഷേധം
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് വിസമ്മതിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യ മുന്നണി പ്രഖ്യാപിച്ച മാർച്ച് തിങ്കളാഴ്ച നടക്കും. വോട്ടർപട്ടികയുടെ പ്രത്യേക പുതുക്കൽ പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിച്ച് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. ഈ മാർച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടേതല്ലെന്നും മുഴുവൻ ഇന്ത്യക്കാരുടേതുമാണെന്നും ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി. വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കലിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയെന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആരോപണം. ഈ വിഷയം പ്രതിപക്ഷവും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന തർക്കമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർക്കും നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിനും മേൽ സമ്മർദം ശക്തമാക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
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വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് മുൻപായി വോട്ടർപട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ പരിഹരിക്കണമെന്നതാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആവശ്യം. ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ തയ്യാറാകണമെന്നും ഇന്ത്യ മുന്നണി നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിഷ്കാരങ്ങളും വോട്ട് തിരിമറിയും സംബന്ധിച്ച നാല് പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഇന്ത്യ മുന്നണി കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിന് നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള നീക്കം.
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