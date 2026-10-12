ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് തിരിച്ചടി; കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് വിസമ്മതിച്ച് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറി ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താനും ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് നിവേദനം നൽകാനും പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു
Published : October 12, 2026 at 10:22 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷ സഖ്യമായ ഇന്ത്യ മുന്നണി നൽകിയ കൂടിക്കാഴ്ചാ അഭ്യർഥന സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത് നിരസിച്ചു. ഭരണഘടനാപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഭരണപരമായ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ സാധ്യമല്ലെന്നും, ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നിയമവഴി തേടാൻ നിർദേശം
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറി ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താനും ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് നിവേദനം നൽകാനും പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ നിലവിൽ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളതാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് വിസമ്മതിച്ചത്. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയും പ്രതിനിധി സംഘത്തെ ഭരണപരമായ തലത്തിൽ കാണാൻ കോടതിക്ക് അധികാരമില്ലെന്നും, ഹർജികൾ കേട്ട് വിധി പറയുക എന്നതാണ് കോടതിയുടെ ചുമതലയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തെ പരമോന്നത നീതിന്യായ പീഠം എന്ന നിലയിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വാതിലുകൾ എല്ലാവർക്കുമായി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും, ഓരോ പൗരൻ്റെയും മൗലികാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ കോടതി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Yesterday, the nation's young came out in Delhi to peacefully protest. They came with love in their hearts, not hatred or anger. They were beaten, both by cops and BJP goons. This is not the India we want. Tomorrow, we will march to the Supreme Court as Indians, united beyond party, gender, caste, community and state. Youth, all opposition parties, civil society groups, all those who believe in democracy and stand by the Constitution of India, will walk with us. We will submit a memorandum to the Chief Justice on behalf of the nation, demanding an end to vote chori, halting of SIR and the resignation of Gyanesh Kumar. Narendra Modi, Amit Shah, Ajit Doval and Mohan Bhagwat cannot silence India's voice. These cowards cannot intimidate us. They will have to step aside. We will march together, with love, brotherhood and patriotism. Daro mat. Tomorrow, all of India will march to the Supreme Court. कल दिल्ली में देश का युवा शांतिपूर्ण विरोध के लिए सड़कों पर उतरा। उनके दिलों में नफ़रत या गुस्सा नहीं, मोहब्बत थी। लेकिन उन्हें पुलिस और BJP के गुंडों, दोनों ने पीटा। ऐसा भारत हम नहीं चाहते। कल, सोमवार 12 अक्टूबर को, हम भारतीय होने के नाते सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे। पार्टी, महिला-पुरुष, जाति, समुदाय और राज्य की हर दीवार से ऊपर उठकर, हम सब एक साथ चलेंगे। देश का युवा, तमाम विपक्षी दल, सिविल सोसाइटी और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले, भारत के संविधान के साथ खड़े सभी लोग हमारे साथ चलेंगे। हम देश की ओर से मुख्य न्यायाधीश को एक ज्ञापन सौंपेंगे। हमारी माँग है - वोट चोरी बंद हो, SIR पर रोक लगे और ज्ञानेश कुमार इस्तीफ़ा दें। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजित डोभाल और मोहन भागवत भारत की आवाज़ को दबा नहीं सकते। ये कायर हमें डरा नहीं सकते। इन्हें पीछे हटना ही होगा। हम सब साथ चलेंगे - मोहब्बत, भाईचारे और देशभक्ति के साथ। डरो मत। कल पूरा भारत सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेगा। #ChaloDilli— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 11, 2026
പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ ഔദ്യോഗിക ഇമെയിലിന് നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഇത്തരം കൂടിക്കാഴ്ചകൾ അനുചിതമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രത്യേക തീവ്രവായന പ്രക്രിയയുമായി (എസ്ഐആർ) ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കുന്ന സമാനമായ കേസുകൾക്കൊപ്പം പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ നൽകുന്ന ഏത് ഹർജിയും കേൾക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നീക്കങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ വഴി മാത്രമാണ് മുന്നിലുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമായി.
രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വിമർശനം
വോട്ട് മോഷണം അവസാനിപ്പിക്കുക, മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവയ്ക്കുക, നിലവിൽ നടക്കുന്ന എസ്ഐആർ പ്രക്രിയ അടിയന്തരമായി നിർത്തിവയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും പൗരസമൂഹവും യുവാക്കളും സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഞായറാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കക്ഷിരാഷ്ട്രീയത്തിനും ലിംഗഭേദത്തിനും ജാതിമത വ്യത്യാസങ്ങൾക്കും അതീതമായി ഇന്ത്യക്കാർ ഒന്നടങ്കം പങ്കെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ മാർച്ചെന്നും അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു. ശനിയാഴ്ച ഡൽഹിയിൽ സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിച്ച യുവാക്കളെ പൊലീസും ബിജെപി ഗുണ്ടകളും ചേർന്ന് ക്രൂരമായി മർദിച്ചുവെന്നും, ഇതല്ല നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യയെന്നും അദ്ദേഹം കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചു. ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും ഭരണഘടനയ്ക്കൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നവരുമായ എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും പൗരസമൂഹവും തങ്ങൾക്കൊപ്പം അണിചേരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് നിവേദനം നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
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നരേന്ദ്ര മോദി, അമിത് ഷാ, അജിത് ഡോവൽ, മോഹൻ ഭാഗവത് എന്നിവർക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ശബ്ദം ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി തുറന്നടിച്ചു. ഭീരുക്കളായ ഇവർക്ക് തങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടുത്താനാകില്ലെന്നും, അവർക്ക് അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വഴിമാറിക്കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്നേഹവും സാഹോദര്യവും രാജ്യസ്നേഹവും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഭയമില്ലാതെ ഒരുമിച്ച് മുന്നേറുമെന്നും, തിങ്കളാഴ്ച മുഴുവൻ ഇന്ത്യയും സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിലെ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ പ്രതിപക്ഷം നടത്തുന്ന ഈ പോരാട്ടം വരും ദിവസങ്ങളിലും ശക്തമാകാനാണ് സാധ്യത.
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