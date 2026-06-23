സിവില് സര്വീസ് പരീക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന് അനുസൃതമല്ല, കാലോചിതമായ പരിഷ്കാരങ്ങള് അനിവാര്യം
യുപിഎസ്സി പ്രാഥമിക പരീക്ഷയുടെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും ഈ കടുത്ത മത്സര പരീക്ഷയുടെ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഗോപാലകൃഷ്ണ വി തയാറാക്കിയ സമഗ്രമായ ഒരു റിപ്പോര്ട്ടാണിത്.
Published : June 23, 2026 at 8:54 PM IST
യൂണിയന് പബ്ലിക് സര്വീസ് കമ്മീഷന്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഇക്കഴിഞ്ഞ മെയ് 24ന് നടന്ന സിവില് സര്വീസ് പ്രാഥമിക പരീക്ഷയുടെ ശൈലിയെയും ചോദ്യങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് വ്യാപക വിമര്ശനങ്ങള് ഉയര്ന്നിരിക്കുന്നു. പരീക്ഷ എഴുതിയ എല്ലാവര്ക്കും ഇതേക്കുറിച്ച് പരാതികളുണ്ട്. പരീക്ഷ കടുപ്പമേറിയതായിരുന്നുവെന്ന് യുപിഎസ്സി ചെയര്മാനും പരസ്യമായി തന്നെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് വിശ്വസനീയ കേന്ദ്രങ്ങളില് നിന്ന് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നതിനാല് ചോദ്യങ്ങളെ താന് പിന്തുണക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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എന്ത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു ചോദ്യപേപ്പര് തയാറാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് നാം ഉത്തരം തേടുമ്പോള് നമ്മള് സിവില് സര്വീസ് പ്രാഥമിക പരീക്ഷയുടെ തുടക്കം മുതലുള്ള കാര്യങ്ങള് പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും. 1947 മുതല് 1978 വരെ വിവരണാത്മകമായ ഒറ്റ പരീക്ഷ ആയിരുന്നു നടന്നിരുന്നത്. പിന്നീട് അഭിമുഖവും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് വര്ഷങ്ങള് കഴിയും തോറും പരീക്ഷാര്ത്ഥികളുടെ എണ്ണവും കൂടി.യൂണിയന് പബ്ലിക് സര്വീസ് കമ്മീഷന് ഒരു കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചു. രാജ്യത്ത് 10+2+3 എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ആവിഷ്ക്കരിച്ച കോത്താരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മീഷനെയാണ് നിയോഗിച്ചത്. കോത്താരിയാണ് രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായവുമായി ചേരും വിധം സിവില് സര്വീസ് പരീക്ഷയെ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചത്.
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അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുപാര്ശ പ്രകാരമാണ് 1979ല് പ്രാഥമിക പരീക്ഷയ്ക്ക് അവതരിപ്പിച്ചത്. വേണ്ടത്ര ഗൗരവത്തോടെയല്ലാതെ പരീക്ഷയെ സമീപിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഒഴിവാക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ഇത്. 1980ല് ആദ്യ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ നടന്നു. 89227 എന്ന അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാന് ഇതിലൂടെ സാധിച്ചു. പിന്നെയും അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു.
1979 മുതല് 2010വരെ മുന്നൂറ് മാര്ക്കിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷണല് അടക്കം ഉള്പ്പെടുത്തിയാണ് പരീക്ഷ നടത്തിയത്. രാജ്യത്തെ എല്ലാ സര്വകലാശാലകളിലും പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ഇതില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. രണ്ട് തരം അറിവ് പരിശോധനയാണ് ഇതിലുള്പ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, സമഗ്രതയ്ക്കുള്ള ശേഷി, ബുദ്ധിപൂര്വമുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങള്, ആശയ വ്യക്തത എന്നിവയാണ് പരീക്ഷിച്ചത്. ഒപ്പം സര്വകലാശാല സംവിധാനങ്ങളോടും ഇത് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 150 മാര്ക്കിന്റെ ഒരു ജനറല് സ്റ്റഡീസ് പേപ്പറും ഇതില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരുന്നു.എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും പത്താംക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഇതില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ജനറല് സ്റ്റഡീസ് പേപ്പറിലൂടെ കുട്ടികളുടെ പൊതുവിജ്ഞാനവു താത്പര്യവുമാണ് പരിശോധിച്ചിരുന്നത്. പരീക്ഷാര്ത്ഥി ഒരു വിഷയം ബിരുദതലത്തില് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും അതേക്കുറിച്ച് ആഴത്തില് പഠിക്കുകയും ഭരണതല വിഷയങ്ങളില് അറിവ് ആര്ജ്ജിക്കാനുമാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടത്. ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കുട്ടികള് പത്താംക്ലാസ് വരെ നിര്ബന്ധമായി പഠിച്ചിരിക്കുകയും വേണമായിരുന്നു.
ഓപ്ഷണലായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിഷയത്തിന് കൃത്യമായ നിബന്ധനകള് വച്ചിരുന്നു.എല്ലാ പരീക്ഷാര്ത്ഥികള്ക്കും അവരുടെ തയാറെടുപ്പും പരീക്ഷയുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം.ഓരോ വര്ഷം കഴിയും തോറും പ്രാഥമിക പരീക്ഷ കടുപ്പമേറുന്നു എന്നതിന് അര്ത്ഥം ഗൗരവമായി പരീക്ഷയെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ആദ്യ ശ്രമത്തില് തന്നെ സിവില് സര്വീസ് കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാനാകും എന്നതാണ്. ഈ ശൈലിയില് പരീക്ഷയില് യാതൊരു വിധ പരാതിയും ഉയര്ന്നിരുന്നില്ല.
സര്വകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ഒത്തുപോകും വിധമാകണം യുപിഎസ്സി പരീക്ഷ ചിട്ടപ്പെടുത്താനെന്ന് കോത്താരി നിര്ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രവചനാത്മകത പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉള്ളതിനാല് കുട്ടികള്ക്ക് ഹൈസ്കൂള് തലം മുതല് തന്നെ സിവില് സര്വീസിന് തയാറെടുക്കാന് സാധിച്ചിരുന്നു. ബിരുദതലത്തില് ഇതേ വിഷയം തെരഞ്ഞെടുക്കാനും അവര്ക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. ഈ പ്രവചനാത്മകത മൂലം ഏറ്റവും മികച്ചവര് ഈ സംവിധാനത്തിലേക്ക് കടന്ന് വരുകയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് അടിത്തറ പാകാന് മികച്ച സിവില്സര്വന്റ്സിനെ കിട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
2000ത്തില് അലാഘ് സമിതിയാണ് പ്രാഥമിക പരീക്ഷയില് അഭിരുചി കൂടി പരിശോധിക്കണമെന്ന നിബന്ധന മുന്നോട്ട് വച്ചത്. ഇതില് പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങളും പ്രശ്ന പരിഹാര നൈപുണ്യവും വിവര നിരീക്ഷണവും കഴിവും തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനുള്ള നൈപുണ്യവും പരിശോധിക്കണമെന്നും നിര്ദ്ദേശിച്ചു. സിവില് സര്വീസിന്റെ പ്രവര്ത്തന പരിസരത്ത് നിന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന വിധമുള്ള ചോദ്യങ്ങള് വേണമെന്നും നിര്ദ്ദേശമുണ്ടായി.
പ്രാഥമിക പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യങ്ങള് കടുപ്പമേറിയതാകണമെന്നും ഇതിന്റെ മാര്ക്ക് അന്തിമ റാങ്ക് നിര്ണയത്തിന് പരിഗണിക്കണമെന്നും ശുപാര്ശയുണ്ടായി. സര്ക്കാര് ഈ റിപ്പോര്ട്ട് സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും നടപ്പാക്കുന്നതില് നിശബ്ദത പാലിച്ചു.
2009ല് എസ് കെ ഖന്ന കമ്മിറ്റി പ്രാഥമിക പരീക്ഷയെ സിവില് സര്വീസ് അഭിരുചി പരീക്ഷയെന്ന് പുനര്നാമകരണം ചെയ്യണമെന്നും ഇതിന് ഒരു ഐക്യരൂപമുണ്ടാക്കണമെന്നും ശുപാര്ശ ചെയ്തു. സമിതിയുടെ ശുപാര്ശപ്രകാരം 2011ല് ഓപ്ഷണല് പേപ്പറിന് പകരം പൊതു പരീക്ഷ നടത്തി. പ്രാഥമികപരീക്ഷ രണ്ടെണ്ണമായി.ജനറല് സ്റ്റഡീസ് ഒന്നാം പേപ്പര്- ഇതില് മാനവിക വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഉള്പ്പെടുത്തി. രണ്ടാം പേപ്പറില് അഭിരുച, റീസണിങ്, കോപ്രിഹെന്ഷന്, ആശയവിനിമയ പാടവം,തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനുള്ള ശേഷി, പ്രശ്ന പരിഹാര ശേഷി എന്നിവ പരിശോധിച്ചു.
രണ്ട് പേപ്പറുകള്ക്കും ഒരേ മാര്ക്കായിരുന്നു. ഇത് രണ്ടും കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് യോഗ്യത നിര്ണയിച്ചിരുന്നത്. ഈ മാറ്റം സര്വകലാശാല സംവിധാനത്തെ പ്രാഥമിക പരീക്ഷയില് നിന്നെടുത്ത് മാറ്റി. മാനവിക വിഷയങ്ങളോ നിയമമോ അല്ലാത്ത വിഷയങ്ങള് പഠിക്കുന്നവര്ക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ആദ്യം മുതല് തന്നെ തയാറെടുക്കേണ്ടി വന്നു. ഒന്നാം പേപ്പറിന് വേണ്ടി ഒരു വിഷയവും സിലബസില് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല.
രണ്ട് വര്ഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങളുയര്ന്നു. വിദ്യാര്ത്ഥികള് തെരുവിലിറങ്ങിയതോടെപേപ്പര് രണ്ടും ഉള്പ്പെടുത്താന് യുപിഎ്സി നിര്ബന്ധിതമായി.പിന്നീടിങ്ങോട്ട് ഒന്നും രണ്ടും പേപ്പറുകളില് ഇവര് നേടുന്ന മാര്ക്കുകള് യോഗ്യതാനിര്ണയത്തില് പരിഗണിക്കാന് തുടങ്ങി. ധൃതിപിടിച്ചെടുത്ത ഈ തീരുമാനമാണ് ഇന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കെല്ലാം കാരണം.
ഈഘട്ടത്തില് കുട്ടികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും മാറ്റമുണ്ടായി. എന്ജീനിയറിങ് കോളജുകള് ധാരാളമായി പൊട്ടിമുളച്ചതും മാനവിക വിഷയങ്ങില് ബിരുദം നേടിയവര്ക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങള് കുറഞ്ഞതും കൂടുതല് കുട്ടികള് എന്ജിനീയറിങിലേക്ക് തിരിയാന് കാരണമായി. സിവില് സര്വീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നവരില് കൂടുതലും എന്ജീനീയറിങ് ബിരുദക്കാരായി. ജനറല് പേപ്പറില് മാനവിക വിഷയങ്ങള് കൂടുതല് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവര്ക്ക് ഒരു വര്ഷം കൊണ്ട് ഇതില് ആഴത്തില് അറിവ് നേടാനും കഴിയാതെ പോയി.
ഇതേഘട്ടത്തില് തന്നെയാണ് ഓരോ വര്ഷം കഴിയും തോറും പരീക്ഷാര്ത്ഥികളുടെ എണ്ണവും കൂടാന് തുടങ്ങിയത്. ഇതനുസരിച്ച് യുപിഎസ്സിയും മാറാന് തുടങ്ങി. ചോദ്യങ്ങള് പ്രവചനാതീതമായി. പരീക്ഷ രീതികള് പുതുക്കാന് തുടങ്ങി. കൂടുതല് മത്സരാത്മകമായി. അപ്രതീക്ഷിത ചോദ്യങ്ങളും ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങളും വന്ന് തുടങ്ങി. ഇതെല്ലാം അപേക്ഷകരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പകരം തിരസ്കരിക്കാനുള്ള നടപടികളായിരുന്നു.
അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം വര്ദ്ധിച്ചതോടെ യുപിഎസ്സി യോഗ്യതാനിര്ണയ പേപ്പറായ രണ്ടാംപേപ്പര് തിരസ്കൃത പേപ്പറായി മാറ്റി. ചോദ്യങ്ങളാകട്ടെ പത്താംക്ലാസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തിയറി അധിഷ്ഠിതവും.യഥാര്ത്ഥത്തില് ചോദ്യങ്ങള് അതിലും നിലവാരമുള്ളതായി. പ്രാഥമിക പരീക്ഷയുടെ പ്രക്രിയ വര്ദ്ധിച്ച തോതില് പ്രവചിക്കാനാകാത്തതായി.തയാറെടുപ്പിനെക്കാള് ഭാഗ്യം വിജയം നിര്ണയിക്കാന് തുടങ്ങി.
കോവിഡിന് ശേഷം അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം വര്ദ്ധിച്ചു. ഓണ്ലൈന് പഠനങ്ങള്ക്ക് ചെലവ് കുറഞ്ഞതോ സൗജന്യമോ ആയത് ആണ് ഇതിന് കാരണം. സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങള് വഴിയുള്ള പരസ്യങ്ങള് കൂടി. ഇതോടെ തങ്ങള്ക്ക് അറിവുകള് കോരിത്തരികയും പരീക്ഷ പാസാകുന്നത് എളുപ്പമാണെന്നുമൊരു തോന്നല് കുട്ടികളിലുമുണ്ടായി. പരിശീലനം നല്കുന്ന പല ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കും ഗുണനിലവാരം കുറയുന്നെന്നും പരീക്ഷയില് ഏറ്റവും മികച്ചവരെ കണ്ടെത്താനാകുന്നില്ലെന്നും ബോധ്യമായി. ഒടുവില് ഇതിന് പരിഹാരം കാണാന് യുപിഎസ്സി തീരുമാനിച്ചു. 2023ല് ചോദ്യപേപ്പര് കടുപ്പമുള്ളതായി. വിമര്ശനങ്ങള് ഉയര്ന്നതോടെ 2024ലും 2025ലും ചോദ്യങ്ങള് പൊതുവെ ലളിതമാക്കി.
2026ല് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്?
2025ലെ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടര്ന്ന് യുപിഎസ്സിക്ക് കൂടുതല് സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കേണ്ടി വന്നു. ഉത്തരസൂചികയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടി വന്നു. വിശ്വസനീയ കേന്ദ്രങ്ങള് തയാറാക്കുന്ന ഉത്തരസൂചിക ചോദ്യം ചെയ്യാനാകുമായിരുന്നു. എന്നാല് ചോദ്യങ്ങള് പരീക്ഷാര്ത്ഥികളെ ഒഴിവാക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളവ തന്നെയായി.ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം യുപിഎസ്സിയെ ഔദ്യോഗിക കേന്ദ്രങ്ങളിലെയും സര്ക്കാര് വെബ്സൈറ്റുകളിലെയും വിവരങ്ങള് പ്രകാരമുള്ള ചോദ്യപേപ്പര് തയാറാക്കാന് നിര്ബന്ധിതമാക്കി.
യുപിഎസ്സി പരീക്ഷ കൂടുതല് ദൈര്ഘ്യമേറിയതായി. ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂട്ടി. ആനുകാലിക സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണത്തില് വര്ദ്ധനയുണ്ടായി. ആദ്യമായി കുറച്ച് കേസ് സ്റ്റഡി ചോദ്യങ്ങളും ഉള്പ്പെടുത്തി. കുട്ടികള്ക്ക് ഇതിന് പഠിച്ച് കൊണ്ട് വരാതെ തന്നെ ഉത്തരമെഴുതേണ്ടിയും വന്നു.
മുന്വര്ഷങ്ങളിലെ ചോദ്യപേപ്പര് മാതൃകകള്ക്ക് അനുസരിച്ച് തയാറെടുത്ത് വന്ന കുട്ടികള്ക്ക് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടായി. ചോദ്യവും തയാറെടുപ്പുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടായില്ല.ഇതാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായത്. പ്രതിഷേധക്കാരെ അവരുടെ പരിശീലകരും പിന്തുണച്ചു. ചോദ്യപേപ്പറിന്റെ കാഠിന്യം വിവരിച്ച് പലരും വീഡിയോകളും സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇതിനെ എതിര്ത്തും അനുകൂലിച്ചും ധാരാളം പേരും രംഗത്ത് എത്തി.
എന്നാല് കുട്ടികളോട് എന്തെങ്കിലും സഹതാപം പുലര്ത്തേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു യുപിഎസ്സി. എന്നിട്ടും പരീക്ഷ കടുപ്പമേറിയതായിരുന്നുവെന്ന് ചെയര്മാന് സമ്മതിച്ചു.
എന്താണ് പരിഹാരം?
രണ്ട് വഴികളാണ് മുന്നിലുള്ളത്. യുപിഎസ്സിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന് അനുസരിച്ച് പരീക്ഷാശൈലി മാറ്റാം. പ്രവചനാതീത സ്വഭാവം പൂര്ണമായും ഒഴിവാക്കാം. എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ബിരുദം നേടിയ കുട്ടികള്ക്ക് വേണ്ടി ചിട്ടപ്പെടുത്താം. രണ്ടാമതായി സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകള്ക്ക് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തില് മാറ്റം വരുത്തി അവയെ മത്സര പരീക്ഷകള്ക്ക് അനുസരിച്ച് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാം.
തെലുഗു സംസ്ഥാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ പ്രാധാന്യം
ഡല്ഹി കഴിഞ്ഞാല് സിവില്സര്വീസ് എഴുതുന്നവര് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഹൈദരാബാദിലാണ്. പ്രസ് ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂറോ പുറത്ത് വിട്ട പ്രസ്താവനയിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നുള്ള വിദ്യാര്ത്ഥികള് ഡല്ഹിയില് പരീക്ഷ എഴുതുന്നുണ്ട്. ഡല്ഹിയില് പരിശീലനത്തിന് വന്ന് അവിടെ പരീക്ഷ എഴുതുന്നവരാണ് അവര്. ഹൈദരാബാദിലാകട്ടെ തെലുു സംസാരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നുള്ളവര് മാത്രമാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേഖലയില് നിന്നുള്ളവരാണ് സിവില് സര്വീസ് എഴുതുന്നവരിലേറെയും. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത പരീക്ഷാ രീതികള് ഈ മേഖലയിലെ വിദ്യാര്ത്ഥികളെ ബാധിക്കും.
സിവില് സര്വീസ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് ജോലികള്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരീക്ഷകള്ക്കും തയാറാകാനുതകും വിധം തെലുഗു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം പൊളിച്ചെഴുതണം. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയില് കുട്ടികളെ കൂടുതല് പ്രാവീണ്യമുള്ളവരാക്കണം. കാരണം കേന്ദ്രസര്ക്കാര് പരീക്ഷകള് ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും മാത്രമാണ് നടത്തുന്നത്. പ്രാദേശിക ഭാഷകള് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. സയന്സ് എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് മാനവിക വിഷയങ്ങള് കൂടി പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടാകണം. മാനവിക വിഷയങ്ങള് പഠിക്കുന്നവര്ക്ക് അഭിരുചി കോഴ്സുകളും ഉണ്ടാകണം.ഇതിലൂടെ മാത്രമേ കേന്ദ്രസര്ക്കാര് പരീക്ഷകളില് തെലുഗു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനാകൂ.
സംസ്ഥാന കേന്ദ്രസര്ക്കാരുകള് അടിയന്തര നടപടികള് കൈക്കൊള്ളണം. യുപിഎസ്സിക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചോദ്യപേപ്പറുകള് തയാറാക്കാം. അതേസമയം ഏറെ വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെയും ആവശ്യത്തില് നിന്ന് ഇവര്ക്ക് ഒഴിഞ്ഞ് മാറാനും ആകില്ല. പരീക്ഷയില് മാറ്റം വരുത്താന് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് ഒരു സമിതിയെ നിയോഗിക്കണം. സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകളും വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തില് മാറ്റം വരുത്താന് സമാന നടപടികള് സ്വീകരിക്കണം. ജെന്സികളുടെ ആവശ്യങ്ങളോട് മുഖം തിരിഞ്ഞ് നില്ക്കാന് ഒരു സര്ക്കാരിനും സാധിക്കില്ല.
സിവില് സര്വീസ് പരീക്ഷകള്ക്ക് 36വര്ഷമായി പരിശീലനം നല്കുന്ന ബ്രെയിന് ട്രീ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ മേധാവിയാണ് ലേഖകന്.
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