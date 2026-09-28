ജനാധിപത്യത്തിന് പ്രതീകാത്മക ശവസംസ്കാരം; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരെ പ്രതിഷേധം
രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർമാർ വോട്ടർപട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളിൽ വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം ശക്തമായത്
Published : September 28, 2026 at 8:25 AM IST
ബെംഗളൂരു: ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ സുതാര്യതയും സ്വാതന്ത്ര്യവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ബെംഗളൂരുവിൽ പൗരസമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതിഷേധം. കർണാടക ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫിസറുടെ ഓഫിസിന് മുന്നിൽ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകാത്മക ശവസംസ്കാരം നടത്തിയാണ് ജനങ്ങൾ പ്രതിഷേധിച്ചത്.
ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം ശുദ്ധീകരണ കർമവും പ്രതിഷേധക്കാർ നടത്തി. തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകാത്മകമായ അന്ത്യവും, ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള ജനകീയ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ തുടക്കവുമാണ് ഈ പ്രതിഷേധമെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കിടെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാരെയാണ് വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് നിയമവിരുദ്ധമായി നീക്കം ചെയ്തതെന്ന് പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ ആരോപിച്ചു. ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം വോട്ടവകാശമാണെന്നും, സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ഇതിനുമുൻപ് ഒരിക്കലും വോട്ടവകാശത്തിന്മേൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ഭീഷണി ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
നടപടികൾ റദ്ദാക്കണം
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്തിടെ ഉയർന്ന വിവാദങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് കമ്മിഷൻ പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പ് കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ ജനിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് നിയമ പ്രവർത്തകനായ അഡ്വ. നരസിംഹമൂർത്തി പറഞ്ഞു. ഓരോ പൗരനെയും ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് വോട്ടാണെന്നും, അർഹരായ പൗരന്മാരെ സുതാര്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നത് കേവലം ഭരണപരമായ വീഴ്ചയല്ല, മറിച്ച് ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വിവാദമായ ഈ നടപടികൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത് ആരാണെന്നും, ഇതിന് അനുമതി നൽകിയത് ആരാണെന്നും വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ സ്വതന്ത്രമായാണോ പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന കാര്യത്തിലും വ്യക്തത വരുത്തണം. നിലവിലെ നടപടികൾ റദ്ദാക്കണമെന്നും സുതാര്യമായ നിയമ-പൊതു പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കമ്മിഷന് വീഴ്ച പറ്റി
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മിഷൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത് കടുത്ത കൃത്യവിലോപമാണെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. അടുത്തിടെ മറ്റ് രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർമാർ വോട്ടർപട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളിൽ വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം ശക്തമായത്. എന്നാൽ, ഈ ആരോപണങ്ങളോട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
മത, പ്രാദേശിക, രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാറ്റിവച്ച് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്വയംഭരണാവകാശം സംരക്ഷിക്കാൻ ഇന്ത്യക്കാരെന്ന നിലയിൽ എല്ലാവരും ഒന്നിക്കണമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ തൻവീർ അഹമ്മദ് ഗാന്ധി അഭ്യർഥിച്ചു. ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ തകർച്ചയിലുള്ള വിലാപമാണ് ഈ പ്രതിഷേധമെങ്കിലും, ഇന്ത്യയിലെ യുവജനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നവീകരിച്ച ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പിറവി കൂടിയാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചോദ്യങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുമ്പോഴും സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും നിശ്ശബ്ദരായിരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ജുഡീഷ്യറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടെന്നും പ്രസംഗകർ വിമർശിച്ചു. സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്നവർ അന്വേഷണ ഏജൻസികളിലൂടെയും കള്ളക്കേസുകളിലൂടെയും കടുത്ത സമ്മർദം നേരിടുകയാണെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പ്രധാൻ സംഭവം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും പ്രസംഗകർ പരാമർശിച്ചു.
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ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നത് ജനരോഷം ശക്തമാക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്ന് അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സുതാര്യമായ വോട്ടർപട്ടിക, സ്വതന്ത്ര ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്നിവ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള വിപുലമായ പ്രചാരണത്തിൻ്റെ തുടക്കം മാത്രമാണ് ബെംഗളൂരുവിലെ പ്രതിഷേധമെന്ന് സംഘാടകർ വ്യക്തമാക്കി.
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