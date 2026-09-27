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എന്‍ടിഎ ആസ്ഥാനത്തിന് സിഐഎസ്എഫ് സുരക്ഷ;' അതീവ രഹസ്യ മേഖലകളിൽ' കർശന നിരീക്ഷണം

എൻ‌ടി‌എ പരിസരങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാക്കാനും രഹസ്യ മേഖലകൾ നിരീക്ഷിക്കാനും സി‌ഐ‌എസ്‌എഫ്, എക്‌സ്-റേ മെഷീനുകളും മെറ്റൽ ഡിറ്റക്‌ടറുകളും ഉപയോഗിച്ച് കർശനമായ പരിശോധനകൾ നടത്തും.

STRICT MONITOR IN NTA OFFICES CISF SECURITY AT NTA PREMISES NTA OFFICE SECURITY UPGRADE NTA
Representative image (ETV Bharat)
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By PTI

Published : September 27, 2026 at 1:50 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോർച്ചാ വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുതിയ ഓഫിസിലേക്ക് പ്രവര്‍ത്തനം മാറ്റിയ നാഷണല്‍ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസിയുടെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന് സിഐഎസ്എഫ് സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തി. ഏജൻസിയുടെ പരിസരത്തുള്ള 'അതീവ രഹസ്യ മേഖലകളിൽ' സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ കുറ്റമറ്റതാക്കുന്നതിനാണ് ഈ നടപടി.

സെൻട്രൽ ഡൽഹിയിലെ മിൻ്റോ റോഡിലുള്ള ഗവൺമെൻ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രസ് ബിൽഡിംഗിലേക്ക് മാറ്റിയ എൻടിഎ ആസ്ഥാനത്തിനാണ് സിഐഎസ്എഫ് സുരക്ഷയൊരുക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ അനുമതിയോടെ 39 സിഐഎസ്എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് ഓഫിസിലെ സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾക്കും പ്രവേശന നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കുമായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്.

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കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കുമുള്ള വഴികളിൽ എക്‌സ്-റേ മെഷീനുകളും മെറ്റൽ ഡിറ്റക്‌ടറുകളും ഉപയോഗിച്ച് കർശനമായ പരിശോധനകൾ നടത്തും. അതീവ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള മേഖലകളിൽ സിഐഎസ്എഫിനായിരിക്കും പൂർണ നിയന്ത്രണം. പരീക്ഷകളുടെ അതീവ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം 55,000 ചതുരശ്ര അടി വിസ്‌തീർണമുള്ള പുതിയ കെട്ടിടത്തിലാണ് നടക്കുക.

ഇൻ്റർനെറ്റോ മറ്റ് ബാഹ്യ നെറ്റ്‌വർക്കുകളോ ആയി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത 'എയർ ഗ്യാപ്പ്ഡ്' കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനങ്ങളാണ് രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതീവ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള പരീക്ഷാ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ജീവനക്കാർ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ പുറത്ത് നിക്ഷേപിക്കണമെന്ന പ്രോട്ടോക്കോളും നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

"മിൻ്റോ റോഡിലുള്ള ഗവൺമെൻ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രസ് കെട്ടിടത്തിൽ 55,000 ചതുരശ്ര അടിയിലധികം വിസ്‌തീർണമുള്ള ഓഫിസ് സ്ഥലം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം നിലയും നാല്, ആറ് നിലകളുടെ ചില ഭാഗങ്ങളും എന്‍ടിഎയ്‌ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതീവ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ളതും സുപ്രധാനവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്" ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു.

ഈ വർഷം ആദ്യം നടന്ന മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയായ NEET-UG-യുടെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നതിനെത്തുടർന്നാണ് ഈ നീക്കം. ഈ സംഭവം രാജ്യവ്യാപകമായ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുകയും കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിയിലും കലാശിച്ചു.

പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾ തടയുന്നതിനായി നന്ദൻ നിലേകനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെയും നിർദേശപ്രകാരമാണ് എൻടിഎയിൽ ഈ സുരക്ഷാ ഓവർഹോൾ നടപ്പാക്കുന്നത്. ചോദ്യ പേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ച തടയുന്നതിനായുള്ള ശുപാര്‍ശകള്‍ക്കായി മോദി ഉന്നതതല ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് രൂപീകരിച്ചെങ്കിലും ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ടുകളൊന്നും സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല.

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TAGGED:

STRICT MONITOR IN NTA OFFICES
CISF SECURITY AT NTA PREMISES
NTA OFFICE SECURITY UPGRADE
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