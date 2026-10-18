സിഐഎസ്എഫിൽ വൻ അഴിച്ചുപണി; പ്രവർത്തനാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ മേഖലകൾ, മാറ്റം നവംബർ ഒന്നു മുതൽ
സുരക്ഷാ മേൽനോട്ടം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും അതത് മേഖലകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകാനും വിവിധ കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയങ്ങളുമായി മികച്ച ഏകോപനം ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് ഈ മാറ്റമെന്ന് സിഐഎസ്എഫ് വ്യക്തമാക്കി
By ANI
Published : October 18, 2026 at 4:15 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ നിർണായക തന്ത്രപ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെയും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുന്നതിനായി സെൻട്രൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിൽ (സിഐഎസ്എഫ്) സമഗ്രമായ ഭരണ- പ്രവർത്തന പുനഃസംഘടന നടപ്പിലാക്കുന്നു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അംഗീകാരം നൽകിയ പുതിയ പരിഷ്കാരം നവംബർ ഒന്നു മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അതിരുകൾക്ക് പകരം വ്യവസായങ്ങളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സുരക്ഷാ സ്വഭാവത്തിന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇനി ഫോഴ്സിൻ്റെ സെക്ടറുകൾ പുനഃക്രമീകരിക്കുക. വൈദ്യുതി, കൽക്കരി, ഉരുക്ക്, പെട്രോളിയം-പ്രകൃതി വാതകം, തുറമുഖങ്ങൾ, സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങൾ, മ്യൂസിയങ്ങൾ, സ്മാരകങ്ങൾ, അതിവേഗ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും പുതിയ ഘടന.
പുതിയ ഘടനയനുസരിച്ച്, നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ റീജിയൺ (എൻസിആർ) സെക്ടറിനെ ഡൽഹി ആസ്ഥാനമാക്കി 'ജിബിഎംഎം & എംആർടിഎസ്' (ഗവൺമെൻ്റ് ബിൽഡിങ്സ്, മ്യൂസിയംസ് ആൻഡ് മോണുമെൻ്റ്സ് ആൻഡ് മാസ് റാപ്പിഡ് ട്രാൻസിറ്റ് സിസ്റ്റം) സെക്ടറായി മാറ്റും. ഡൽഹിയിലെ നോർത്ത് സെക്ടർ, കൊൽക്കത്തയിലെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സെക്ടർ-II എന്നിവ യഥാക്രമം 'പവർ-I', 'പവർ-II' സെക്ടറുകളായി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കും. റാഞ്ചി ആസ്ഥാനമായുള്ള ഈസ്റ്റേൺ സെക്ടറിനെ 'കോൾ (കൽക്കരി) സെക്ടർ' ആയും ഭിലായ് ആസ്ഥാനമായുള്ള സെൻട്രൽ സെക്ടറിനെ 'സ്റ്റീൽ സെക്ടർ' ആയും മാറ്റും.
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ഇതിനുപുറമേ ഗുവാഹത്തി ആസ്ഥാനമായുള്ള നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സെക്ടറിനെ 'പെട്രോളിയം ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് സെക്ടർ' ആക്കും. മുംബൈയിലെ വെസ്റ്റേൺ സെക്ടർ 'വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് പോർട്ട് സെക്ടർ' ആയും ചെന്നൈയിലെ സൗത്ത് സെക്ടർ 'ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് പോർട്ട് സെക്ടർ' ആയും പ്രവർത്തിക്കും. ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായുള്ള ആറ്റോമിക് എനർജി & ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് സ്പേസ് (DAE & DoS) സെക്ടർ, ഡൽഹിയിലെയും ബെംഗളൂരുവിലെയും എയർപോർട്ട് സെക്ടറുകൾ എന്നിവ നിലവിലെ പ്രത്യേക സംവിധാനത്തിൽ തന്നെ തുടരും.
സുരക്ഷാ മേൽനോട്ടം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും അതത് മേഖലകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകാനും വിവിധ കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയങ്ങളുമായി മികച്ച ഏകോപനം ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് ഈ മാറ്റമെന്ന് സിഐഎസ്എഫ് വ്യക്തമാക്കി. വിമാനത്താവളങ്ങൾ, തുറമുഖങ്ങൾ, ആണവോർജ- ബഹിരാകാശ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വൈദ്യുത നിലയങ്ങൾ, പവർ ഗ്രിഡുകൾ, സ്റ്റീൽ പ്ലാൻ്റുകൾ, കൽക്കരി ഖനികൾ, പെട്രോളിയം- പ്രകൃതി വാതക കേന്ദ്രങ്ങൾ, കറൻസി നോട്ട് പ്രസുകൾ, സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങൾ, ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ, മെട്രോ സംവിധാനങ്ങൾ തുടങ്ങി വിപുലമായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് സിഐഎസ്എഫ് സുരക്ഷ നൽകുന്നത്. ഓരോ മേഖലയ്ക്കും വ്യത്യസ്തമായ പ്രവർത്തന പ്രക്രിയകൾ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, അപകടസാധ്യതകൾ, സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികൾ എന്നിവയുള്ളതിനാൽ വിദഗ്ധ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.
പരമ്പരാഗത വ്യാവസായിക സുരക്ഷയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് സിഐഎസ്എഫിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. രാജ്യാന്തര കപ്പൽ- തുറമുഖ സുരക്ഷാ (ISPS) കോഡ് പ്രകാരം അംഗീകൃത സുരക്ഷാ ഏജൻസിയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പുനഃസംഘടന തുറമുഖ സുരക്ഷയ്ക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തേകും. ജമ്മു കശ്മീരിലെ അതീവ സുരക്ഷാ തിരുത്തൽ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ ചുമതലയും നിർണായക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വ്യോമ സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള നോഡൽ ഏജൻസിയായും സിഐഎസ്എഫിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ, ഡ്രോൺ ഭീഷണികൾ എന്നിവ നേരിടാൻ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള പരിശീലനത്തിലൂടെ സുരക്ഷാ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ശക്തമാക്കാനും സിഐഎസ്എഫ് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
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