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ഒരു നേരത്തെ ദേഷ്യം കവർന്നത് നാല് ജീവനുകൾ; കശ്‌മീരിൽ സഹപ്രവർത്തകരെ ജവാൻ വെടിവെച്ചുകൊന്നതില്‍ നിര്‍ണായക വെളിപ്പെടുത്തല്‍

തർക്കം രൂക്ഷമായതിനെത്തുടർന്ന് ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഓഫീസിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറി തൻ്റെ സർവീസ് റൈഫിളായ AK-47 ഉപയോഗിച്ച് ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ അവ്ദേഷ് കുമാർ സിങ് വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്

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കൊല്ലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 30, 2026 at 7:03 AM IST

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ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ കത്വ ജില്ലയിലുള്ള ബശോലിയിലെ സേവാ പവർ പ്രൊജക്റ്റിൽ സി.ഐ.എസ്.എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നടത്തിയ വെടിവയ്പ്പി‌ൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് കമാൻഡൻ്റ് ഉൾപ്പെടെ നാല് സി.ഐ.എസ്.എഫ് ജവാന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ നിര്‍ണായക വെളിപ്പെടുത്തല്‍. ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നല്‍കുന്ന പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തമ്മിൽ ഡ്യൂട്ടി മാറ്റത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായ വാക്കുതർക്കമാണ് ഈ ആക്രമണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.

തർക്കം രൂക്ഷമായതിനെത്തുടർന്ന് ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഓഫീസിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറി തൻ്റെ സർവീസ് റൈഫിളായ AK-47 ഉപയോഗിച്ച് ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ അവ്ദേഷ് കുമാർ സിങ് വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ തർക്കത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ കാരണത്തെക്കുറിച്ചും സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും സി.ഐ.എസ്.എഫും ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസും വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.

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കത്വയിലെ ബശോലിയിലുള്ള സേവാ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ സുരക്ഷാ ക്യാമ്പിൽ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് സംഭവം നടന്നത്. അസിസ്റ്റൻ്റ് കമാൻഡൻ്റ് അങ്കിത് കുമാർ പാണ്ഡെ, സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ലക്ഷ്മൺ സിങ്, കോൺസ്റ്റബിൾ റഫീഖ് അഹമ്മദ്, കോൺസ്റ്റബിൾ സന്ദീപ് കുമാർ എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

രഞ്ജിത് സാഗർ ഡാമിലെ സേവാ പവർ പ്രൊജക്റ്റിനുള്ളിൽ വെടിവെപ്പ് ഉണ്ടായെന്ന വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ ഒരു പൊലീസ് സംഘം സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് കുതിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. "പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ, അസിസ്റ്റൻ്റ് കമാൻഡൻ്റ് ഉൾപ്പെടെ നാല് സി.ഐ.എസ്.എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെടിവെപ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്," ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ജമ്മു കശ്മീരിൻ്റെയും ഹിമാചൽ പ്രദേശിൻ്റെയും അതിർത്തിയിലാണ് ഈ പ്രദേശം വരുന്നത്. ഇതിൽ പവർ പ്രൊജക്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജമ്മു കശ്മീർ ഭാഗത്താണ്.

"മഷ്കയിലെ സേവാ പ്രൊജക്റ്റിൽ വിന്യസിച്ചിരുന്ന സി.ഐ.എസ്.എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കിടയിലുണ്ടായ തർക്കത്തെത്തുടർന്നാണ് വെടിവെപ്പ് ഉണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ നാല് സി.ഐ.എസ്.എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും അവരെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ എൻ.എച്ച്.പി.സി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ നാല് പേരും പിന്നീട് മരണപ്പെട്ടു," ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.

വെടിവയ്പ്പ്‌ നടത്തിയതായി സംശയിക്കുന്ന പ്രതി സി.ഐ.എസ്.എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അവ്ദേഷ് കുമാർ സിങ് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ഇയാളെ ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും വിവരമുണ്ട്. സംഭവത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ കാരണം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പൊലീസ്. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് സി.ഐ.എസ്.എഫ് വൃത്തങ്ങൾ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

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CISF JAWAN KILLS 4 COLLEAGUES
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