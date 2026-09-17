സിനിമയെ വെല്ലുന്ന ചേസ്; പ്രണയവിവാഹം കഴിച്ച് ബെംഗളൂരുവിലെത്തിയ യുവതിയെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ഗുണ്ടാസംഘം, സാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി നാട്ടുകാർ!
പ്രണയപ്പകയിൽ ബെംഗളൂരുവിലെ അഗ്രഹാര ദാസരഹള്ളിയിൽ നിന്നും യുവതിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ രാജസ്ഥാൻ സംഘത്തെ നാട്ടുകാർ സാഹസികമായി പിടികൂടി. യുവതിയുടെ ഭർത്താവിനെ മർദിച്ച ശേഷം കാറിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ച സംഘത്തെയാണ് 7 കിലോമീറ്ററോളം പിന്തുടർന്ന് നാട്ടുകാര് പിടികൂടിയത്.
Published : September 17, 2026 at 10:32 AM IST
ബെംഗളൂരു: സിനിമയെ വെല്ലുന്ന അതിസാഹസികമായ ഒരു തെരുവ് യുദ്ധത്തിനായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഐടി നഗരമായ ബെംഗളൂരു സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. വീട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പ് മറികടന്ന് പ്രണയവിവാഹം കഴിച്ച് ബെംഗളൂരുവില് താമസിക്കുന്ന രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശിനിയായ പൂജ (21) എന്ന യുവതിയെ നടുറോഡിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ഗുണ്ടാസംഘത്തെ, കിലോമീറ്ററുകളോളം ജീവൻ പണയം വച്ച് പിന്തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ പിടികൂടി പൊലീസില് ഏല്പ്പിച്ചു. രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ പ്രതികളുടെ കാർ ഇരുപതോളം വാഹനങ്ങളെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിക്കുകയും, ഒരു കുട്ടിയടക്കം ആറുപേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
സംഭവമിങ്ങനെ
രാജസ്ഥാനിലെ മെൽവാസ് സ്വദേശികളായ പൂജയും (21) ഓംപ്രകാശും ഒൻപത് മാസം മുൻപാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ എതിർപ്പ് മറികടന്ന് വിവാഹിതരായത്. തുടർന്ന് ഇവർ ബെംഗളൂരുവിലെ അഗ്രഹാര ദാസരഹള്ളിയിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ വിവാഹത്തെ ശക്തമായി പൂജയുടെ കുടുംബം എതിര്ത്തിരുന്നു. പൂജയെ തിരികെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഇവരുടെ ബന്ധുവായ അമ്മായി രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് അഞ്ച് യുവാക്കളടങ്ങുന്ന ഗുണ്ടാസംഘത്തെ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് അയക്കുകയായിരുന്നു..
ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം ദാസരഹള്ളിയിലെ വീട്ടിലെത്തിയ സംഘം ഓംപ്രകാശിനെ ക്രൂരമായി മർദിച്ച ശേഷം പൂജയെ ബലമായി കാറിൽ കയറ്റി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. എന്നാൽ കാറിനുള്ളിൽ നിന്നും പൂജ രക്ഷയ്ക്കായി ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചത് വഴിപോക്കരായ നാട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടു. കിരൺ, ദീപക് എന്നീ യുവാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടുകാർ നാലഞ്ചു വാഹനങ്ങളിലായി ഈ കാറിനെ പിന്തുടർന്നു.
പിന്തുടരുന്നത് കണ്ട് പരിഭ്രാന്തനായ ഡ്രൈവർ സദ്ദാം ഗോവിന്ദരാജനഗർ-വിജയനഗർ റൂട്ടിലൂടെ കാർ അമിതവേഗതയിൽ വെട്ടിച്ചോടിക്കുകയായിരുന്നു. റൂട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന 20-ഓളം വാഹനങ്ങളിലാണ് പ്രതികളുടെ കാർ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ചത്. പരിഭ്രാന്തരായ പ്രതികൾ ഓടിച്ച കാറിടിച്ച് ഒരു ജഡ്ജിയുടെ വാഹനം ഉൾപ്പെടെ ഇരുപതിലധികം വണ്ടികൾ തകർന്നു. ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയടക്കം ആറ് പേർക്ക് അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിൽ തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ജയലക്ഷ്മി (57) എന്ന സ്ത്രീ നിലവിൽ ഐ.സി.യു-വിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
ഏകദേശം 7 കിലോമീറ്ററോളം നീണ്ട ചേസിങ്ങിനൊടുവിൽ വിജയനഗറിലെ ഹൊസഹള്ളിക്ക് സമീപം വെച്ച് നാട്ടുകാർ കാർ വളഞ്ഞു. പ്രതികൾ വീണ്ടും വണ്ടിയോടിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ജനക്കൂട്ടം കാറിന് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞു. തുടർന്ന് കാർ നിർത്തിയതോടെ ഡ്രൈവർ സദ്ദാം ഓടി രക്ഷപെട്ടു. ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന രാകേഷ് (21), കരൺ (25), അയാസ് (18) എന്നിവരെ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് പൂജയെ രക്ഷപെടുത്തിയ ശേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തു.
"അവർ അഗ്രഹാര ദാസരഹള്ളിയിലെ ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നാണ് ആ യുവതിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. അവൾ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കാര്യമന്വേഷിക്കാൻ അടുത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അവർ കാർ വേഗത്തിൽ ഓടിച്ചുപോയി. ഞങ്ങൾ നാലും അഞ്ചും വാഹനങ്ങളിലായി അവരെ പിന്തുടർന്നു. അതിനുമുമ്പ് തന്നെ അവർ മറ്റു പല വാഹനങ്ങളിലും ഇടിച്ചിരുന്നു. ആ യുവതി ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ കാർ തടഞ്ഞുനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞത്," കാറിനെ പിന്തുടർന്ന കിരണും ദീപകും പറഞ്ഞു. പ്രതികൾക്കെതിരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, വധശ്രമം, മാരകമായ രീതിയിൽ വണ്ടിയോടിച്ച് അപകടമുണ്ടാക്കൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസ് എടുത്തതായി വിജയനഗര് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
പ്രണയവിവാഹത്തോടുള്ള കുടുംബത്തിൻ്റെ കടുത്ത എതിർപ്പാണ് സംഭവത്തിന് പിന്നിലെന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. യുവതിയുടെ അമ്മായിയാണ് ഇവരുടെ ബംഗളൂരുവിലെ വിലാസം കണ്ടുപിടിച്ച് യുവതിയെ നിർബന്ധപൂർവ്വം നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ക്വട്ടേഷൻ സംഘത്തെ അയച്ചതെന്ന് പ്രാഥമിക ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ വ്യക്തമായതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
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