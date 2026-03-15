രാജ്യത്തെ ആദ്യ സിനി മാജിക്കൽ ഗ്ലോ റൺ; ആവേശഭരിതമായി റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി, 2000 ത്തിലധികം പേര് പങ്കെടുത്തു
കായിക മത്സരങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു മാനദണ്ഡം സ്ഥാപിച്ച് ആദ്യത്തെ സിനി മാജിക്കൽ ഗ്ലോ റൺ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയില്, മറ്റ് മാരത്തോണുകളില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നുവെന്ന് പങ്കെടുത്തവർ ഒന്നടങ്കം പറഞ്ഞു.
Published : March 15, 2026 at 3:14 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സിനി മാജിക്കൽ ഗ്ലോ റൺ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിൽ അരങ്ങേറി. വിനോദത്തിനും ഫിറ്റ്നസിനും വേണ്ടി 2,000-ത്തിലധികം ആവേശഭരിതരായ ആളുകളാണ് പങ്കെടുത്തത്. മനോഹരമായ നിയോൺ ലൈറ്റുകള് ഓട്ടക്കാര്ക്ക് ഒരു സിനി മാജിക്കല് ഗ്ലോ നല്കി.
3, 5, 10 എന്നീ കിലോമീറ്റർ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഓട്ടക്കാർ പങ്കെടുത്തു. റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി എംഡി വിജയേശ്വരി, ഇടിവി നെറ്റ്വർക്ക് ഡയറക്ടർ പൂർണ സുജയ് എന്നിവർ 10 കിലോമീറ്റർ ഓട്ടം ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. ചലച്ചിത്ര നടി വരലക്ഷ്മി ശരത് കുമാർ മുഖ്യാതിഥിയും ക്രിക്കറ്റ് താരം ദ്രിത കേസരി വിശിഷ്ടാതിഥികളായി. റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിലെ മുതിർന്ന പ്രതിനിധികളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
3 കിലോമീറ്റർ ഓട്ടം ഇടിവി ഭാരത് ഡയറക്ടർ ബൃഹതിയും കൃഷ്ണയ്യ പ്രോജക്ട്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഡയറക്ടർ വെങ്കട്ട് അക്ഷയും ചേർന്ന് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. പിന്നീട്, സുജയ്, ബൃഹതി, വെങ്കട്ട് അക്ഷയ് എന്നിവർ ഓട്ടത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
ലോകേഷ് ചൗധരി, രോഹിത്, സുനിൽ കുമാർ എന്നിവർ 10 കിലോമീറ്റർ പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ വിജയിച്ചു, ഡി. കല്യാണി, മനീഷ, ഗദ്ദാം രാജേശ്വരി എന്നിവർ 10 കിലോമീറ്റർ വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ ആദ്യ മൂന്ന് വിജയികളായി. അതുപോലെ, ലവ് ചൗധരി, ഹേംരാജ്, നവ്വുല ബാൽ എന്നിവർ പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ 5 കിലോമീറ്റർ ഓട്ടവും പ്രാചി പഡിയാർ, ആരതി ഭഗത്, അഞ്ജലി എന്നിവർ വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ ക്യാഷ് പ്രൈസും നേടി.
10 കിലോമീറ്റർ ഓട്ടത്തിലെ വിജയിക്ക് 25,000 രൂപയും, രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരന് 20,000 രൂപയും, രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരന് 15,000 രൂപയും സമ്മാനമായി നൽകി. 5 കിലോമീറ്റർ വിഭാഗത്തിലെ വിജയിക്ക് 20,000 രൂപയും, രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരന് 15,000 രൂപയും, രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരന് 10,000 രൂപയും സമ്മാനമായി നൽകി. സിനി ഗ്ലോ റണ്ണിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും സംഘാടകർ മെഡലുകൾ സമ്മാനിച്ചു. ഫിലിം സിറ്റി എംഡി വിജയേശ്വരി 10 കെ റണ്ണിലെ വിജയികൾക്ക് ചെക്കുകൾ സമ്മാനിച്ചു.
നിയോൺ ലൈറ്റുകൾക്ക് ഇടയിലൂടെ ഓട്ടം
നിയോണ് ലൈറ്റുകള്ക്കിടയിലൂടെ ഡിജെ ആർപ്പുവിളികൾക്കൊപ്പമായിരുന്നു ഓട്ടം. ഇത് പങ്കെടുത്തവർക്ക് പുതിയൊരു അനുഭവമായി. നിയോൺ ലൈറ്റുകൾക്ക് ഇടയിൽ നടന്ന ഗ്ലോ റൺ വെറുമൊരു ഓട്ടം മാത്രമായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മധുരമുള്ള ഓർമ്മയായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമായിരുന്നുവെന്ന് ഓട്ടക്കാർ പറഞ്ഞു.
പ്രൊഫഷണൽ ടൈംഡ് റൺ ഫിറ്റ്നസും വിനോദവും സംയോജിപ്പിച്ചാണ് സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് ഓട്ടക്കാർ പറഞ്ഞു. മറ്റ് മാരത്തോണുകളില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു റാമോജിയിലെ അനുഭവമെന്ന് ഓട്ടക്കാര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ആദ്യത്തെ സിനി മാജിക്കൽ ഗ്ലോ റൺ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി രാജ്യത്ത് ഇത്തരം കായിക മത്സരങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു മാനദണ്ഡം സ്ഥാപിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിന് ഓട്ടക്കാർ പങ്കെടുത്ത ഈ ഓട്ടത്തിൽ ഫിലിം സിറ്റി ആവേശഭരിതമായിരുന്നു. ഭാവിയിലും ഇത്തരം ഓട്ടങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് ഓട്ടക്കാർ ഫിലിം സിറ്റി മാനേജ്മെൻ്റിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
Also Read:ബംഗാൾ തേയിലത്തോട്ടങ്ങള് പ്രതിസന്ധിയില്; ചായ രാഷ്ട്രീയം ശക്തമാക്കാന് പാര്ട്ടികള്, വേതനമില്ലെന്ന് തൊഴിലാളികള്