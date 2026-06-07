അപേക്ഷകന് വിവരങ്ങൾ നൽക്കാതെ ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ; 25000 രൂപ പിഴ ചുമത്തി വിവരാവകാശ കമ്മിഷൻ, രേഖകൾ ഉടൻ നല്കാൻ ഉത്തരവ്
അക്ഷയ് കുമാർ മൽഹോത്ര 2022 ഡിസംബറിൽ സമർപ്പിച്ച വിവരാവകാശ അപേക്ഷയിൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാതത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിലായിരുന്നു കമ്മീഷൻ്റെ ഉത്തരവ്.
By PTI
Published : June 7, 2026 at 6:19 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനെതിരെ നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തലുമായി കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ. മൂന്ന് വർഷത്തെ വിവരാവകാശ നിയമ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ തെരുവ് നായ മാനേജ്മെൻ്റ് കേസിൽ ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ വിവരങ്ങൾ മനഃപൂർവം മറച്ചുവച്ചതായി കേന്ദ്ര വിവര കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
എംസിഡിയുടെ കീഴിലുള്ള മൃഗക്ഷേമ സംഘടനകൾ, തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ വന്ധ്യംകരണം, പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പുകള്, ഷെൽട്ടറുകൾ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് അധികാരികൾക്ക് ലഭിച്ച പരാതികൾ, അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിച്ച തുക എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് അക്ഷയ് കുമാർ മൽഹോത്ര 2022 ഡിസംബറിൽ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിലായിരുന്നു കമ്മീഷൻ്റെ ഉത്തരവ്. 25000 രൂപ പിഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കെതിരെ കമ്മീഷൻ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അപേക്ഷകന് ആശ്വാസം
ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ വിവരങ്ങൾ മനപൂർവം വെളിപ്പെടുതാത്തിനാൽ അപേക്ഷകന് 10000 രൂപ നഷ്ട്ടപരിഹാരം നൽകാനും എൻജിഒ പേയ്മെൻ്റുകൾ, വന്ധ്യംകരണം, വാക്സിനേഷൻ ഡാറ്റ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകൾ നല്കാനും വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിട്ടു.
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തെരുവ് നായ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ 2026 മെയ് 19 ലെ വിധിയെ പരാമർശിച്ച കമ്മീഷൻ വസ്തുനിഷ്ഠമായി പരിശോധിക്കാവുന്ന ഡാറ്റയിലൂടെ മൃഗ ജനന നിയന്ത്രണ നടപടികൾ നടപ്പാക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
അപേക്ഷകൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുൻകൂട്ടി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതു മൂലം എബിസി നടപടികൾ പതിവായി നിരീക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും സുതാര്യതയും ഉത്തരവാദിത്തവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നും കമ്മീഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പറഞ്ഞു.
മൃഗ ജനന നിയന്ത്രണ പരിപാടിയുടെ നടത്തിപ്പ്, എൻജിഒകൾക്കുള്ള പേയ്മെൻ്റുകൾ, മൃഗസംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം, നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ, പൊതു ഫണ്ടുകളുടെ ചെലവ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും വിവരാവകാശ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 4(1)(ബി) പ്രകാരം മുൻകൂട്ടി വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നും കമ്മീഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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കാരണം കാണിക്കൽ നടപടികളുടെ സമയത്ത് പ്രതികൾ "ഓരോ ചോദ്യത്തിനും പൂർണ്ണവും പ്രസക്തവുമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി ഒഴിഞ്ഞുമാറി പകരം പ്രവൃത്തി നിർവഹിച്ച എൻജിഒകളെ സമീപിക്കാൻ പരാതിക്കാരനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന് സിഐസി നിരീക്ഷിച്ചു. അത്തരം എൻജിഒകൾ തങ്ങൾ ഒരു പൊതു അധികാരി അല്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന നിരസിക്കുകയും ചെയ്യുതു.
മുമ്പ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടും പ്രതിഭാഗം വിവരങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നും ആർടിഐ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 4(1)(b) പ്രകാരം നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നതുപോലെ, പൊതുജന വെളിപ്പെടുത്തലിനുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവുകൾ പിഐഒ തുടർച്ചയായി ലംഘിക്കുന്നു എന്നും കമ്മീഷൻ നിരീക്ഷിച്ചു.
തൻ്റെ പ്രദേശത്തെ തെരുവ് നായ പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പിന്തുടരുമ്പോൾ മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് തൻ്റെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഭീഷണിക്കും പീഡനത്തിനും കാരണമായെന്ന അപേക്ഷകൻ്റെ ആരോപണങ്ങളും കമ്മീഷൻ പരിഗണിച്ചിരുന്നു. അത്തരം വിവരങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ തേടുന്നവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉപദ്രവിക്കുന്നതിനുമുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുമെന്ന് കമ്മീഷൻ നിരീക്ഷിച്ചു.
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