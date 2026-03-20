ഭാര്യയും മകളും ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേര്ക്ക് നേരെ ആസിഡ് ആക്രമണം; പ്രതി ഒളിവില്, തിരച്ചില് ശക്തമാക്കി പൊലീസ്
ഭാര്യയും മകളും ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേർക്ക് നേരെ ആസിഡ് ഒഴിച്ച ശേഷം യുവാവ് രക്ഷപ്പെട്ടു. പ്രതിയ്ക്കായുള്ള തിരച്ചില് ശക്തമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കടുത്ത നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭാര്യ.
Published : March 20, 2026 at 11:12 AM IST
ബെംഗളൂരു: അഞ്ച് പേര്ക്ക് നേരെ ആസിഡ് ഒഴിച്ച് പരിക്കേല്പ്പിച്ച ശേഷം യുവാവ് ഒളിവില്. പ്രതിയായ മുഹമ്മദ് സുഹൈൽ (44) ആണ് ഒളിവില് കഴിയുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച (മാര്ച്ച് 19) കർണാടകയിലെ ചിത്രദുര്ഗയിലാണ് സംഭവം. ഭാര്യയും മകളും ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേര്ക്ക് ആക്രമണത്തില് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ഇവര് സമീപത്തെ ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലാണ്.
തസീന ബാനു, മൂത്ത സഹോദരി നഗ്മ നായിക്, ഇളയ സഹോദരി നേഹ, അവരുടെ 4 വയസുള്ള മകൾ, 11 വയസുള്ള മകൾ എന്നിവര്ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്.
കുടുംബ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് ദമ്പതികൾ കഴിഞ്ഞ 8 മാസമായി സുഹൈല് തസീന ദമ്പതികള് വേർപിരിഞ്ഞു താമസിക്കുകയായിരുന്നു. ബാനു ഉത്സവത്തിനായി നഗ്മ നായിക്കിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയതായി പ്രതിക്ക് വിവരം ലഭിച്ചു. പിന്നാലെ സുഹേൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി ആസിഡ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം വടിവാള് കൊണ്ട് ആക്രമിച്ചു.
ബഹളം കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ നാട്ടുകാര് ഇവരെ ചിത്രദുർഗ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടു പോയി. തുടര്ന്ന് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ദാവൻഗരെയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
പ്രതികരിച്ച് തസീന ബാനു
ആസിഡ് ആക്രമണത്തില് രോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച് തസീന ബാനു. ഈ ഹീനമായ പ്രവര്ത്തിക്ക് മാപ്പില്ലെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. " അയാളുടെ അക്രമണം സഹിക്കാന് കഴിയാതെയാണ് ഞാന് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് മാറി താമസിച്ചത്. നിരവധി അവസരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടും അദ്ദേഹം കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കാന് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അവൻ ഞങ്ങളോട് ഹീനമായ പ്രവര്ത്തിയാണ് ചെയ്തത്. പ്രതിക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് ഞാന് അപേക്ഷിക്കുന്നു" അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ചിത്രദുർഗ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി
ചിത്രദുർഗ ജില്ലാ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് രഞ്ജിത് കുമാർ ബന്ദാരു സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് പരിശോധന നടത്തി. പ്രതിക്കായുള്ള തിരച്ചില് പുരോഗമിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"കോട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ഒരു ആസിഡ് ആക്രമണ കേസ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ പൊലീസ് സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അയാൾ വടിവാള് കൊണ്ടും അക്രമണം നടത്തി. തുടക്കം മുതൽ ദമ്പതികൾക്കിടയിൽ വഴക്കുണ്ടായിരുന്നു. എട്ട് മാസം മുമ്പ് ഇരുവരും വേർപിരിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പ്രതിക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു വിദ്വേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും" പൊലീസ് മേധാവി പറഞ്ഞു.
Also Read:ഇറാൻ ലോകത്തെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് നെതന്യാഹു; ആവശ്യങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ